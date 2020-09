Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"81954003-afd1-4b05-901c-cdfed5542515","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A 91 éves papot kórházban ápolják.","shortLead":"A 91 éves papot kórházban ápolják.","id":"20200907_filaret_koronavirus_ukrajna_pap","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=81954003-afd1-4b05-901c-cdfed5542515&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"db21fac5-bce6-469b-9318-d2d3f47a6c84","keywords":null,"link":"/elet/20200907_filaret_koronavirus_ukrajna_pap","timestamp":"2020. szeptember. 07. 11:42","title":"Megfertőződött az ukrán főpap, aki szerint a koronavírus a melegházasságok miatt terjed","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c9733d2d-ab8d-435c-8689-21873f53dd56","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Az online óriás lépését a közelmúltban felbukkanó, rejtélyes, Ázsiából érkező magcsomagok sarkallták arra a lépésre, hogy megtiltja külföldieknek, hogy magokat értékesítsenek az USA-ban.","shortLead":"Az online óriás lépését a közelmúltban felbukkanó, rejtélyes, Ázsiából érkező magcsomagok sarkallták arra a lépésre...","id":"20200907_Az_Amazon_betiltotta_az_USAban_hogy_magokat_adjanak_el_rajta_keresztul","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=c9733d2d-ab8d-435c-8689-21873f53dd56&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6cced2b6-42e9-42ef-840b-f915559ba47f","keywords":null,"link":"/kkv/20200907_Az_Amazon_betiltotta_az_USAban_hogy_magokat_adjanak_el_rajta_keresztul","timestamp":"2020. szeptember. 07. 14:38","title":"Az Amazon betiltotta az USA-ban a magok árusítását","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b45b7c1d-6841-409c-b6c6-9e2964320b21","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"Élete első Formula-1-es futamát nyerte Pierre Gasly. Csapata, az Alpha Tauri utoljára – akkor még Toro Rosso néven – 2008-ban tudott győzni, akkor is az Olasz Nagydíjon, ahogy most.","shortLead":"Élete első Formula-1-es futamát nyerte Pierre Gasly. Csapata, az Alpha Tauri utoljára – akkor még Toro Rosso néven –...","id":"20200906_f1_olasz_nagydij","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=b45b7c1d-6841-409c-b6c6-9e2964320b21&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ad5f1066-213a-4461-bc09-ccd68ea75bff","keywords":null,"link":"/sport/20200906_f1_olasz_nagydij","timestamp":"2020. szeptember. 06. 17:34","title":"Piros zászló után óriási meglepetésre Pierre Gasly nyerte az Olasz Nagydíjat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7378c33f-ba91-43ae-9ba4-9f24eb85f32a","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Közel tucatnyi neves vallás- és filozófiatörténész, klasszika filológus állt ki Karsai György, a Színház és Filmművészeti Egyetem Doktori Iskolájának vezetője mellett, akit hazafiatlansággal vádolt az egyetem tulajdonosi jogait gyakorló alapítvány kuratóriumának elnöke, Vidnyánszky Attila.



","shortLead":"Közel tucatnyi neves vallás- és filozófiatörténész, klasszika filológus állt ki Karsai György, a Színház és...","id":"20200908_szfe_vidnyanszky_attila_karsai_gyorgy_kereszteny_ertelmisegiek","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=7378c33f-ba91-43ae-9ba4-9f24eb85f32a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ccb63dd4-9fe5-436e-9127-31efbd1084fc","keywords":null,"link":"/itthon/20200908_szfe_vidnyanszky_attila_karsai_gyorgy_kereszteny_ertelmisegiek","timestamp":"2020. szeptember. 08. 09:06","title":"Krisztus szavaival pirítottak Vidnyászkyra keresztény értelmiségiek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6a2594be-192f-4f81-ab8e-73d7c1c31965","c_author":"MTI","category":"gazdasag.zhvg","description":"A jó hír azonban az, hogy több száz emlősfaj kihalását meg lehet előzni a megfelelő intézkedésekkel. ","shortLead":"A jó hír azonban az, hogy több száz emlősfaj kihalását meg lehet előzni a megfelelő intézkedésekkel. ","id":"20200906_Tobb_mint_500_emlosfaj_hallhat_ki_az_evszazad_vegere","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=6a2594be-192f-4f81-ab8e-73d7c1c31965&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d30cffa0-84f8-4b59-b20b-e47d5e177cc5","keywords":null,"link":"/zhvg/20200906_Tobb_mint_500_emlosfaj_hallhat_ki_az_evszazad_vegere","timestamp":"2020. szeptember. 06. 15:59","title":"Több mint 500 emlősfaj halhat ki az évszázad végére","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c5df6109-6ff7-4947-add4-ab293850fb58","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"A békemeneteket szervező alapítvány mellett komoly összeghez jutott az Edda mögött álló cég, de Szijjártó Sarolta munkahelyének is leesett 20 millió forint.","shortLead":"A békemeneteket szervező alapítvány mellett komoly összeghez jutott az Edda mögött álló cég, de Szijjártó Sarolta...","id":"20200907_szerencsejatek_Zrt_COF_edda","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=c5df6109-6ff7-4947-add4-ab293850fb58&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5d4f6703-72b6-4f9d-ba56-8189a57fb913","keywords":null,"link":"/kkv/20200907_szerencsejatek_Zrt_COF_edda","timestamp":"2020. szeptember. 07. 13:22","title":"A Szerencsejáték Zrt. 100 milliót vágott a CÖF-höz","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2d5fa5cc-5516-4627-a757-f9f54dc2cba7","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A berettyóújfalui iskolában elrendelt karanténról a szintén Hajdú-Bihar megyei Polgár polgármestere írt közösségi oldalán. Az iskolában távoktatásra tértek át.","shortLead":"A berettyóújfalui iskolában elrendelt karanténról a szintén Hajdú-Bihar megyei Polgár polgármestere írt közösségi...","id":"20200907_berettyoujfalu_szakiskola_dolgozoi_karantenban","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=2d5fa5cc-5516-4627-a757-f9f54dc2cba7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b47dda49-079f-4505-8450-184bf3763694","keywords":null,"link":"/itthon/20200907_berettyoujfalu_szakiskola_dolgozoi_karantenban","timestamp":"2020. szeptember. 07. 16:41","title":"Karanténba került egy berettyóújfalui szakiskola minden egyes dolgozója","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d488cd48-7c15-414a-aa4f-687c55460ea4","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag.zhvg","description":"Nem csak a károsanyag-kibocsátás csökkenéséből és a kevesebb megbetegedésből adódóan járunk jól, ha többen ülnek kerékpárra, de a biciklisek jellemzően többet is költenek az útjukba eső boltokban, éttermekben és kávézókban.","shortLead":"Nem csak a károsanyag-kibocsátás csökkenéséből és a kevesebb megbetegedésből adódóan járunk jól, ha többen ülnek...","id":"20200907_Milyen_gazdasagi_elonyokkel_jar_ha_bringazunk_a_varosban","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=d488cd48-7c15-414a-aa4f-687c55460ea4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d595d8dc-5da9-4da3-b8a9-afed81f0bec9","keywords":null,"link":"/zhvg/20200907_Milyen_gazdasagi_elonyokkel_jar_ha_bringazunk_a_varosban","timestamp":"2020. szeptember. 07. 12:45","title":"⁠Levegő Munkacsoport: Gazdasági előnyökkel jár, ha bringázunk a városban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]