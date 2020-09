Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"05b9aa2a-9f86-45eb-a064-028fb166cefb","c_author":"HVG Könyvek","category":"hvgkonyvek","description":"Tárgyalási stílusunkat alakítja a gyerekkorunk, az iskola, a családi hátterünk, a kultúra és milliónyi egyéb tényező. Ha tisztában vagyunk vele, azonosíthatjuk erősségeinket és gyenge pontjainkat, és ezek alapján alakíthatjuk a gondolkodásmódunkat és a stratégiáinkat is. ","shortLead":"Tárgyalási stílusunkat alakítja a gyerekkorunk, az iskola, a családi hátterünk, a kultúra és milliónyi egyéb tényező...","id":"20200927_Hogyan_targyaljunk_emberek_kulonbozo_tipusaival","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=05b9aa2a-9f86-45eb-a064-028fb166cefb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f9c60d54-9d72-4b63-94bc-7f7b4ebf8de3","keywords":null,"link":"/hvgkonyvek/20200927_Hogyan_targyaljunk_emberek_kulonbozo_tipusaival","timestamp":"2020. szeptember. 27. 19:15","title":"Hogyan tárgyaljunk emberek különböző típusaival?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"139271aa-45bb-4a30-8e03-bead384b3897","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A volt SZDSZ-es politikus és a felesége is kórházban van.","shortLead":"A volt SZDSZ-es politikus és a felesége is kórházban van.","id":"20200927_Kuncze_Gabor_koronavirusos_intenziv_osztalyon_apoljak","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=139271aa-45bb-4a30-8e03-bead384b3897&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"95dc3acc-ce76-46ab-b143-0afb2727d8dd","keywords":null,"link":"/itthon/20200927_Kuncze_Gabor_koronavirusos_intenziv_osztalyon_apoljak","timestamp":"2020. szeptember. 27. 13:11","title":"Kuncze Gábor koronavírusos, intenzív osztályon ápolják","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"004d11cb-4a14-4d9e-9229-34f298aeeec6","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"A géppel a fel-és leszállást gyakorolták az ukrán légierő harkivi egyetemének kadétjai.\r

","shortLead":"A géppel a fel-és leszállást gyakorolták az ukrán légierő harkivi egyetemének kadétjai.\r

","id":"20200926_Huszonot_halottja_van_az_ukran_katonai_szallitogep_balesetenek","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=004d11cb-4a14-4d9e-9229-34f298aeeec6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c1763abb-35f5-4659-a3bd-ec514e405cf9","keywords":null,"link":"/vilag/20200926_Huszonot_halottja_van_az_ukran_katonai_szallitogep_balesetenek","timestamp":"2020. szeptember. 26. 13:37","title":"Huszonöt halottja van az ukrán katonai szállítógép balesetének","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fe33de5e-e5a1-4151-ac70-dc116f3c17b3","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"itthon","description":"A Dél-pesti Centrumkórházban újabb kapacitásokat nyitottak a fekvőbeteg és az intenzív osztályon.","shortLead":"A Dél-pesti Centrumkórházban újabb kapacitásokat nyitottak a fekvőbeteg és az intenzív osztályon.","id":"20200927_szlavik_koronavirus_maszk","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=fe33de5e-e5a1-4151-ac70-dc116f3c17b3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4f349f1f-535b-4452-9547-f39681381e79","keywords":null,"link":"/itthon/20200927_szlavik_koronavirus_maszk","timestamp":"2020. szeptember. 27. 13:25","title":"Szlávik: Középkorú, nem krónikus betegek is lélegeztetőgépre kerülhetnek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"efabc626-4ecb-4bca-9cec-c71045b9a1d1","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Egy Vas megyei kistelepülésen szavazategyenlőség miatt ismételni kell. Vasárnap hat településen tartottak polgármester-választást, itt az eredmények.","shortLead":"Egy Vas megyei kistelepülésen szavazategyenlőség miatt ismételni kell. Vasárnap hat településen tartottak...","id":"20200927_Nincs_meglepetes_Mohacson_a_fideszes_jelolt_lett_a_polgarmester","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=efabc626-4ecb-4bca-9cec-c71045b9a1d1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c73c9e2b-b085-45cc-b98a-2c590717b8ae","keywords":null,"link":"/itthon/20200927_Nincs_meglepetes_Mohacson_a_fideszes_jelolt_lett_a_polgarmester","timestamp":"2020. szeptember. 27. 22:10","title":"Nincs meglepetés Mohácson: a fideszes jelölt lett a polgármester","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"148ce165-8223-4a26-9f23-12c4a1b203bc","c_author":"MTI","category":"sport","description":"A 42-szeres válogatott labdarúgó mindenképpen a sportágban akar maradni. ","shortLead":"A 42-szeres válogatott labdarúgó mindenképpen a sportágban akar maradni. ","id":"20200926_Bejelentette_visszavonulasat_Torghelle_Sandor","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=148ce165-8223-4a26-9f23-12c4a1b203bc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d388fbde-f94d-489b-a112-bbcd0db1df96","keywords":null,"link":"/sport/20200926_Bejelentette_visszavonulasat_Torghelle_Sandor","timestamp":"2020. szeptember. 26. 11:15","title":"Bejelentette visszavonulását Torghelle Sándor","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e62dc2fb-e7ae-49ec-af26-dcd04075ea7a","c_author":"HVG360","category":"360","description":"Keserű kanyarokkal teli út vezette a Monty Python alapítóját a humor nagyszínpadára. Eric Idle egy nyirkos észak-angliai kisvárosból indulva kultúrtörténelmet írt a Brian életével, a Gyalog galoppal és megannyi más darabbal. Python-sztorikkal, hírességekkel és öniróniával zsúfolt életrajzát részletekben közöljük.","shortLead":"Keserű kanyarokkal teli út vezette a Monty Python alapítóját a humor nagyszínpadára. Eric Idle egy nyirkos...","id":"20200926_Az_egyetemi_klubtol_a_Monty_Pythonig__Eric_Idle_eletutja_2_resz","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=e62dc2fb-e7ae-49ec-af26-dcd04075ea7a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"33a347d8-e77e-4393-a39d-170f219c01f9","keywords":null,"link":"/360/20200926_Az_egyetemi_klubtol_a_Monty_Pythonig__Eric_Idle_eletutja_2_resz","timestamp":"2020. szeptember. 26. 19:00","title":"Az egyetemi klubtól a Monty Pythonig – Eric Idle életútja, 2. rész","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7cba4d82-783b-4a6e-b83d-e22543209223","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Az előző kabinet a robbanás okozta bejrúti katasztrófa miatt távozott.","shortLead":"Az előző kabinet a robbanás okozta bejrúti katasztrófa miatt távozott.","id":"20200926_Folytatodo_kormanyvalsag_Libanonban","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=7cba4d82-783b-4a6e-b83d-e22543209223&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"84e7e4cc-0952-4430-be3a-c411c8e98866","keywords":null,"link":"/vilag/20200926_Folytatodo_kormanyvalsag_Libanonban","timestamp":"2020. szeptember. 26. 16:40","title":"Folytatódó kormányválság Libanonban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]