Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"0f40e873-a5d4-4f89-8414-abe83d6a7a01","c_author":"","category":"nagyitas","description":"Szocialista ringlispíl, fekete-fehér majális, baráti kirándulások és családi utazások egy egyre inkább elreteszelt világban, a semmiből kinövő panelnegyedek vonalas esztétikája: csak néhány évtizeddel ezelőtti, mégis alig ismert számunkra az a Nagyvárad, amibe egy amatőr fotós lencséjén keresztül leshetünk be, bepillantva a Ceaușescu alatti magyar polgárság hétköznapjaiba.","shortLead":"Szocialista ringlispíl, fekete-fehér majális, baráti kirándulások és családi utazások egy egyre inkább elreteszelt...","id":"20201002_Varos_a_hataron__Heti_Fortepan","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=0f40e873-a5d4-4f89-8414-abe83d6a7a01&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ac3c9f59-2dcc-4b38-a931-71a1e420d58a","keywords":null,"link":"/nagyitas/20201002_Varos_a_hataron__Heti_Fortepan","timestamp":"2020. október. 02. 18:30","title":"Város a határon - Heti Fortepan","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"52a4cc80-8696-40a2-ac98-09215e91ab0c","c_author":"Gáti Júlia","category":"360","description":"A miniszterelnök által beígért hadparancsok megérkeztek ugyan az egészségügy „vezénylésébe”, rációt, pláne segítséget azonban nem nagyon hoztak.","shortLead":"A miniszterelnök által beígért hadparancsok megérkeztek ugyan az egészségügy „vezénylésébe”, rációt, pláne segítséget...","id":"202040__korhazak_bajban__atiranyitott_munkaero__felkeszuletlenul__tulelo_uzemmod","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=52a4cc80-8696-40a2-ac98-09215e91ab0c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bd893293-d167-4569-b0ad-30f0f1687d50","keywords":null,"link":"/360/202040__korhazak_bajban__atiranyitott_munkaero__felkeszuletlenul__tulelo_uzemmod","timestamp":"2020. október. 03. 08:15","title":"Tényleg a teljesítőképessége határát közelíti az egészségügy","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bc2f59b5-8644-4df1-a28f-783a31d200f3","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"Erős volt az idei indián nyár.","shortLead":"Erős volt az idei indián nyár.","id":"20201004_Ket_melegrekord_is_megdolt_szombaton","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=bc2f59b5-8644-4df1-a28f-783a31d200f3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"be48c986-626d-40a8-a4e6-1c1169ab25c1","keywords":null,"link":"/tudomany/20201004_Ket_melegrekord_is_megdolt_szombaton","timestamp":"2020. október. 04. 13:16","title":"Két melegrekord is megdőlt szombaton","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"768f11da-dc5f-42ee-a5f1-5339988f69a5","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"vilag","description":"Nem haladnak az egyeztetések az Európai Unió és az Egyesült Királyság jövőbeni kapcsolatrendszeréről.","shortLead":"Nem haladnak az egyeztetések az Európai Unió és az Egyesült Királyság jövőbeni kapcsolatrendszeréről.","id":"20201002_brexit_von_der_leyen_boris_johnson","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=768f11da-dc5f-42ee-a5f1-5339988f69a5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"acbd9f84-9d6e-4ab5-baf9-7496f21f6936","keywords":null,"link":"/vilag/20201002_brexit_von_der_leyen_boris_johnson","timestamp":"2020. október. 02. 18:48","title":"Von der Leyen és Johnson próbálja menteni a megrekedt Brexit-tárgyalásokat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c8071641-356c-4e3c-845a-bdbd19627acd","c_author":"HVG","category":"360","description":"A legújabb olvasásszociológiai kutatás szerint az elmúlt 15 év alatt újabb nagy lépést tett az ország a könyvmentes élet felé. A rendszeres könyvolvasók aránya a rendszerváltáskor még közel háromszor akkora volt, mint jelenleg.","shortLead":"A legújabb olvasásszociológiai kutatás szerint az elmúlt 15 év alatt újabb nagy lépést tett az ország a könyvmentes...","id":"202040_olvasasszociologiai_gyorsfenykep_ujabblepesakonyvmentes_elet_fele","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=c8071641-356c-4e3c-845a-bdbd19627acd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"48575ef7-8078-43e9-ac40-3043239378f8","keywords":null,"link":"/360/202040_olvasasszociologiai_gyorsfenykep_ujabblepesakonyvmentes_elet_fele","timestamp":"2020. október. 04. 11:00","title":"Magyarországon a felnőttek több mint fele soha nem vesz könyvet a kezébe","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ed65c38a-c471-44d0-b8c4-c3339014f06f","c_author":"HVG360","category":"360","description":"Hamarosan Magyarországon is csúcsszuper tankok készülhetnek, Litkai Gergelyék pedig már meg is tervezték, kit kellene megtámadni az új harci járművekkel. De hogy kerül a képbe a pápamobil? Ez is kiderül a Duma Aktuál legújabb részéből. ","shortLead":"Hamarosan Magyarországon is csúcsszuper tankok készülhetnek, Litkai Gergelyék pedig már meg is tervezték, kit kellene...","id":"20201002_Duma_Aktual_Hiuz_harckocsi","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=ed65c38a-c471-44d0-b8c4-c3339014f06f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bad17003-e02b-4aaa-bd7a-b69037d7af66","keywords":null,"link":"/360/20201002_Duma_Aktual_Hiuz_harckocsi","timestamp":"2020. október. 02. 19:00","title":"Duma Aktuál: A 2Rule mezről lepattan a Hiúz harckocsi lövedéke, mert felismeri a barátot","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7de2b5e8-23c3-4659-963f-028db4215037","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A pontos ütemezésről még tárgyalnak. A MOK közben nyilvánosságra hozta a bértáblát, amit Orbán Viktor elfogadott.","shortLead":"A pontos ütemezésről még tárgyalnak. A MOK közben nyilvánosságra hozta a bértáblát, amit Orbán Viktor elfogadott.","id":"20201003_Ketmillional_is_tobbet_kereshet_majd_egy_idos_orvos","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=7de2b5e8-23c3-4659-963f-028db4215037&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6a9a945c-0619-48ad-9506-9b9ca7211a04","keywords":null,"link":"/gazdasag/20201003_Ketmillional_is_tobbet_kereshet_majd_egy_idos_orvos","timestamp":"2020. október. 03. 17:34","title":"Kétmilliónál is többet kereshet majd egy idős orvos","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d4ba4500-ba0f-44f8-9a84-d95c62f11f33","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A producer akár 140 évet is kaphat.","shortLead":"A producer akár 140 évet is kaphat.","id":"20201003_Harvey_Weinstein_szexualis_visszaeles","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=d4ba4500-ba0f-44f8-9a84-d95c62f11f33&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"08aed413-e22e-4aad-9e86-d313fcc7cfb4","keywords":null,"link":"/elet/20201003_Harvey_Weinstein_szexualis_visszaeles","timestamp":"2020. október. 03. 12:03","title":"Újabb hat esetben vádolják szexuális visszaéléssel Harvey Weinsteint","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]