Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"3e128105-6b83-4d22-9714-69b7f84f4f1f","c_author":"Domány András","category":"360","description":"Tényleg. Vélemény.","shortLead":"Tényleg. Vélemény.","id":"20201019_Domany_Andras_Szijjarto_Peternek_most_ment_el_vegkepp_az_esze","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=3e128105-6b83-4d22-9714-69b7f84f4f1f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"20488fb0-b156-4baa-94d9-228b582a7334","keywords":null,"link":"/360/20201019_Domany_Andras_Szijjarto_Peternek_most_ment_el_vegkepp_az_esze","timestamp":"2020. október. 19. 13:45","title":"Domány András: Szijjártó Péternek most ment el végképp az esze","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1025b817-540d-492e-b628-526f27731182","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Majdnem kétszer olyan gyorsan nőtt Kelet-Közép-Európában a digitális gazdaság a pandémia első öt hónapjában, mint az elmúlt két évben – olvasható a McKinsey legfrissebb elemzésében. A globális tanácsadó cég adatai szerint 2020 januárja és májusa között a térségben több mint 14 százalékos növekedési ütemet mutatott fel a digitális gazdaság, megközelítve a 2019-es egész éves bővülés mértékét.","shortLead":"Majdnem kétszer olyan gyorsan nőtt Kelet-Közép-Európában a digitális gazdaság a pandémia első öt hónapjában, mint...","id":"20201017_Minden_korabbinal_gyorsabban_terjed_a_digitalizacio","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=1025b817-540d-492e-b628-526f27731182&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9e41a9dc-7bb2-4337-bbdb-bc29fac98a86","keywords":null,"link":"/kkv/20201017_Minden_korabbinal_gyorsabban_terjed_a_digitalizacio","timestamp":"2020. október. 17. 16:50","title":"Minden korábbinál gyorsabban terjed a digitalizáció","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7de0c16f-3bf7-47e5-8696-a2ed46049f5c","c_author":"MTI/Index","category":"gazdasag.zhvg","description":"Valósággal rajzanak a cápák Dél-Kalifornia vizeiben, eddig 38 példányt sikerült beazonosítani.","shortLead":"Valósággal rajzanak a cápák Dél-Kalifornia vizeiben, eddig 38 példányt sikerült beazonosítani.","id":"20201018_Meg_sohasem_lattak_ennyi_capat_Kalifornia_partjainal","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=7de0c16f-3bf7-47e5-8696-a2ed46049f5c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"998421f4-2b87-4351-9f64-59ed42e36c08","keywords":null,"link":"/zhvg/20201018_Meg_sohasem_lattak_ennyi_capat_Kalifornia_partjainal","timestamp":"2020. október. 18. 18:50","title":"Még sohasem láttak ennyi cápát Kalifornia partjainál","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"512e5245-fd65-4906-8b85-f8573cb6afd1","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"kultura","description":"A Becsületes tolvaj nyerte a hétvégét az észak-amerikai mozikban.



","shortLead":"A Becsületes tolvaj nyerte a hétvégét az észak-amerikai mozikban.



","id":"20201019_A_valaha_becsult_legkisebb_osszegek_egyikevel_lett_listavezeto_a_Becsuletes_tolvaj","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=512e5245-fd65-4906-8b85-f8573cb6afd1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f233c4e3-71fc-4c7e-9b98-d5585d31de52","keywords":null,"link":"/kultura/20201019_A_valaha_becsult_legkisebb_osszegek_egyikevel_lett_listavezeto_a_Becsuletes_tolvaj","timestamp":"2020. október. 19. 09:10","title":"Liam Neeson akciófilmjét nem túl sokan nézték meg, de így is listavezető lett ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"aad10dfc-7785-4983-a7e2-8108d6112df4","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Az Alfa Romeo Racing két versenyzője kicsit örömautóztak a Nürburgringen, de inkább csak egyikük élvezte igazán. ","shortLead":"Az Alfa Romeo Racing két versenyzője kicsit örömautóztak a Nürburgringen, de inkább csak egyikük élvezte igazán. ","id":"20201018_Kimi_Raikkonen_Antonio_Giovinazzi_video","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=aad10dfc-7785-4983-a7e2-8108d6112df4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"468f085f-ce3a-4614-a269-eb5ff5a3d802","keywords":null,"link":"/cegauto/20201018_Kimi_Raikkonen_Antonio_Giovinazzi_video","timestamp":"2020. október. 18. 09:02","title":"Még az F1-es csapattárs Giovinazzit is megviselte, amikor Raikkönnen elvitte egy körre - videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"515a7cb0-a9a2-40a9-9e42-22fda94c475f","c_author":"","category":"vilag","description":"A koronavírusra hivatkozva akadályozta meg a jobboldal, hogy szavazzon a parlament a gendertörvényről Olaszországban.","shortLead":"A koronavírusra hivatkozva akadályozta meg a jobboldal, hogy szavazzon a parlament a gendertörvényről Olaszországban.","id":"20201018_Megallitotta_az_olasz_jobboldal_a_gendertorvenyt","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=515a7cb0-a9a2-40a9-9e42-22fda94c475f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"75ac8f79-7bf5-486f-a1eb-508d7a7832f0","keywords":null,"link":"/vilag/20201018_Megallitotta_az_olasz_jobboldal_a_gendertorvenyt","timestamp":"2020. október. 18. 13:29","title":"Megállította az olasz jobboldal a gendertörvényt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3a1ced2a-efa8-4415-8d44-e03aa06e91d4","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag.zhvg","description":"A téma decemberben kerül újra elő a téma.","shortLead":"A téma decemberben kerül újra elő a téma.","id":"20201017_Sulyos_karokat_okozhat_az_EUs_klimadontes_elhalasztasa","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=3a1ced2a-efa8-4415-8d44-e03aa06e91d4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"64b02af6-21cd-4b10-8292-80423f91dfe0","keywords":null,"link":"/zhvg/20201017_Sulyos_karokat_okozhat_az_EUs_klimadontes_elhalasztasa","timestamp":"2020. október. 17. 21:08","title":"Súlyos károkat okozhat az EU-s klímadöntés elhalasztása","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"608e178a-860f-4f24-b306-9b01432ab81e","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"„Ha bűnbakot keresnek, megtalálták” – üzenték a Színművészeti hallgatói az új kancellárnak.","shortLead":"„Ha bűnbakot keresnek, megtalálták” – üzenték a Színművészeti hallgatói az új kancellárnak.","id":"20201018_Ismet_uzentek_az_SZFEhallgatok_Szarka_Gabornak","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=608e178a-860f-4f24-b306-9b01432ab81e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5cb6b888-7252-46da-aa70-ab60a709bc57","keywords":null,"link":"/kultura/20201018_Ismet_uzentek_az_SZFEhallgatok_Szarka_Gabornak","timestamp":"2020. október. 18. 10:24","title":"Ismét üzentek az SZFE-hallgatók Szarka Gábornak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]