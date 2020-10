Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"2f86c663-a8e7-48f6-9f10-aac5c35a2b0a","c_author":"MTI","category":"cegauto","description":"Fél éven át csak a gyalogosok és kerékpárosok használhatták.","shortLead":"Fél éven át csak a gyalogosok és kerékpárosok használhatták.","id":"20201022_A_hetvegen_lesz_iden_utoljara_automentes_a_pesti_rakpart","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=2f86c663-a8e7-48f6-9f10-aac5c35a2b0a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e7da1e45-aa45-4c1b-a21f-9682b89eb723","keywords":null,"link":"/cegauto/20201022_A_hetvegen_lesz_iden_utoljara_automentes_a_pesti_rakpart","timestamp":"2020. október. 22. 10:44","title":"A hétvégén lesz idén utoljára autómentes a pesti rakpart","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8ac491a1-e3f0-4050-b504-45515fd05ef3","c_author":"HVG360","category":"360","description":"Továbbra sem kerüli el a nyugati lapok érdeklődését a budapesti csata a Színház- és Filmművészeti Egyetemért. A francia Libération helyszíni tudósításban magyarázza el olvasóinak a politikai hátteret.","shortLead":"Továbbra sem kerüli el a nyugati lapok érdeklődését a budapesti csata a Színház- és Filmművészeti Egyetemért. A francia...","id":"20201023_Liberation_A_szinhaz_az_orbani_cezaromania_utjaban","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=8ac491a1-e3f0-4050-b504-45515fd05ef3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b7b53061-ee6f-4e6a-81f8-a25d94d48bb4","keywords":null,"link":"/360/20201023_Liberation_A_szinhaz_az_orbani_cezaromania_utjaban","timestamp":"2020. október. 23. 09:00","title":"Libération – Az SZFE az orbáni cezarománia útjában áll","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"57208634-c0fa-4086-8dab-be3498a7fe32","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Ezek a szupererős biturbó V8-as benzinmotorral szerelt új divatterepjárók garantáltan ritkán jönnek majd szembe az utakon.","shortLead":"Ezek a szupererős biturbó V8-as benzinmotorral szerelt új divatterepjárók garantáltan ritkán jönnek majd szembe...","id":"20201022_ritkan_latott_625_loero_limitalt_szerias_bmw_x5_m_es_x6_m_comptetion_erkezett","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=57208634-c0fa-4086-8dab-be3498a7fe32&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fe1903ee-0490-4565-b5ec-833c31c6869c","keywords":null,"link":"/cegauto/20201022_ritkan_latott_625_loero_limitalt_szerias_bmw_x5_m_es_x6_m_comptetion_erkezett","timestamp":"2020. október. 22. 11:21","title":"Ritkán látott 625 lóerő: limitált szériás BMW X5 M és X6 M érkezett","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a3eb2f86-061a-41ec-b0c0-ed26090d83ae","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"A legjobban az egészségügyi dolgozók által viselt maszkok teljesítettek, 79 százalékkal csökkentették a beszívott vírus mennyiségét.","shortLead":"A legjobban az egészségügyi dolgozók által viselt maszkok teljesítettek, 79 százalékkal csökkentették a beszívott vírus...","id":"20201022_Japan_kutatok_maszk_koronavirus_vedelem","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=a3eb2f86-061a-41ec-b0c0-ed26090d83ae&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"24d076b9-bcf7-406e-b2da-77b13171036c","keywords":null,"link":"/tudomany/20201022_Japan_kutatok_maszk_koronavirus_vedelem","timestamp":"2020. október. 22. 14:59","title":"Tesztelték a maszkokat: hatásosabb, ha a beteg hordja","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f90076cb-0984-418e-866d-4b95c8e92231","c_author":"EUrologus","category":"gazdasag","description":"Egy sokkal erősebb ellenféllel szálltak szembe, de olyan dolog áll a pártjukon, amelyet puszta erő soha nem tud legyőzni: az igazság – fogalmazott a Szaharov-díjas belorusz ellenzékről az EP elnöke.","shortLead":"Egy sokkal erősebb ellenféllel szálltak szembe, de olyan dolog áll a pártjukon, amelyet puszta erő soha nem tud...","id":"20201022_A_belarusz_ellenzeke_a_Szaharovdij","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=f90076cb-0984-418e-866d-4b95c8e92231&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fee27888-5569-4288-8146-81552dbccedf","keywords":null,"link":"/gazdasag/20201022_A_belarusz_ellenzeke_a_Szaharovdij","timestamp":"2020. október. 22. 13:38","title":"A fehérorosz ellenzék kapta a Szaharov-díjat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"535a04ad-c63b-433b-88f4-d94bc0f391bc","c_author":"Kovács Bálint","category":"kultura","description":"Ötvenhárom nappal azután, hogy a Színház- és Filmművészeti Egyetem hallgatói elfoglalták és blokád alá vonták az intézmény épületét, a nemzeti ünnepen az egyetemi polgárok hívtak tüntetni mindenkit, aki támogatja őket. A tömeg a Műegyetemtől a Március 15. térre, majd az Urániához vonult. Szóba került az egészségügyi törvény és az Alaptanterv is.","shortLead":"Ötvenhárom nappal azután, hogy a Színház- és Filmművészeti Egyetem hallgatói elfoglalták és blokád alá vonták...","id":"20201023_szfe_tuntetes_oktober_23_szinhaz_es_filmmuveszeti_egyetem_oktatas_egeszsegugy","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=535a04ad-c63b-433b-88f4-d94bc0f391bc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"02018990-7287-497e-b3c0-3a1401d06737","keywords":null,"link":"/kultura/20201023_szfe_tuntetes_oktober_23_szinhaz_es_filmmuveszeti_egyetem_oktatas_egeszsegugy","timestamp":"2020. október. 23. 21:17","title":"Több mint tízezren álltak az ünnepen a színművészeti hallgatói mellé","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a6b3e1cc-79a5-4414-b23d-eed34541060f","c_author":"Dobszay János","category":"itthon","description":"Ez a HVG hetilap ajánlója.","shortLead":"Ez a HVG hetilap ajánlója.","id":"202043_o_fel_ok_felnek_mi_nem_felunk","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=a6b3e1cc-79a5-4414-b23d-eed34541060f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"54454531-b137-4fd6-b28e-5e13be4c5e7b","keywords":null,"link":"/itthon/202043_o_fel_ok_felnek_mi_nem_felunk","timestamp":"2020. október. 22. 08:25","title":"Dobszay János: Ő fél, ők félnek, mi nem félünk","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a5df8989-6f48-45a7-9475-8d02703bb8d0","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Ha megfelelő védettséget adnak, az orosz és kínai vakcinából is vehet a kormány – jelentette be Gulyás Gergely miniszter a kormányinfón. Arról is beszélt, a SZÉP-kártyára jövőre is a megemelt összeg, 800 ezer forint kerülhet. A kormány további szigorításokról nem döntött, nem tudta megmondani, mi lehet az a lélektani határ, mikor lépni kell. ","shortLead":"Ha megfelelő védettséget adnak, az orosz és kínai vakcinából is vehet a kormány – jelentette be Gulyás Gergely...","id":"20201022_Gulyas","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=a5df8989-6f48-45a7-9475-8d02703bb8d0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"39bcc754-4ab6-41e6-9c4f-1fc51a388092","keywords":null,"link":"/itthon/20201022_Gulyas","timestamp":"2020. október. 22. 10:52","title":"Gulyás: Orosz vakcinát is vehet Magyarország, jövőre is 800 ezer marad a cafeteria","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]