[{"available":true,"c_guid":"7e2b1e85-39e2-4745-b48d-d04ba9fa6b55","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Kihúzták az ötös lottó nyerőszámait.","shortLead":"Kihúzták az ötös lottó nyerőszámait.","id":"20201024_Mutatunk_ot_szamot_ha_on_is_ezekre_gondolt_most_nagyon_orulhet","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=7e2b1e85-39e2-4745-b48d-d04ba9fa6b55&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"37b76013-0ca7-4e24-84ac-429295409112","keywords":null,"link":"/itthon/20201024_Mutatunk_ot_szamot_ha_on_is_ezekre_gondolt_most_nagyon_orulhet","timestamp":"2020. október. 24. 19:45","title":"Mutatunk öt számot, ha ön is ezekre gondolt, most nagyon örülhet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6f453199-3354-4079-8b4d-7a8b9fcac00e","c_author":"MTI/hvg.hu","category":"vilag","description":"Romániában főleg az ország fejlettebb térségeiben, a fővárosban, az erdélyi megyékben gyorsult az utóbbi két hétben a koronavírus-járvány terjedése - állapítható meg a stratégiai kommunikációs törzs szombaton közzétett jelentéséből.","shortLead":"Romániában főleg az ország fejlettebb térségeiben, a fővárosban, az erdélyi megyékben gyorsult az utóbbi két hétben...","id":"20201024_Koronavirus_voros_forgatokonyv_Erdelyben","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=6f453199-3354-4079-8b4d-7a8b9fcac00e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8f5c7e57-f59e-490b-9aca-a66eed66722a","keywords":null,"link":"/vilag/20201024_Koronavirus_voros_forgatokonyv_Erdelyben","timestamp":"2020. október. 24. 15:32","title":"Koronavírus: „vörös forgatókönyv” Erdélyben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"27f6548f-436d-40ab-bdb2-38c273b7d400","c_author":"HVG360","category":"360","description":"A Financial Times azzal vádolja az uniót, hogy az politikai megfontolásokból nem egyformán ítéli meg a mutyizást a magyaroknál és a lengyeleknél, illetve Bulgáriában. Hozzáteszi, hogy ez nem sok jót ígér az EU jövője szempontjából, mert itt az elkövetkező évek alighanem legsúlyosabb veszélyéről van szó.","shortLead":"A Financial Times azzal vádolja az uniót, hogy az politikai megfontolásokból nem egyformán ítéli meg a mutyizást...","id":"20201026_FT_Az_EU_elnezobb_a_bolgar_korrupcioval_szemben_mint_a_magyarral","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=27f6548f-436d-40ab-bdb2-38c273b7d400&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9939414c-d75a-4440-96eb-38526e8af404","keywords":null,"link":"/360/20201026_FT_Az_EU_elnezobb_a_bolgar_korrupcioval_szemben_mint_a_magyarral","timestamp":"2020. október. 26. 08:30","title":"FT: Az EU elnézőbb a bolgár korrupcióval szemben, mint a magyarral","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"29f61d21-492d-47f8-a8f2-159cf93819d3","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"gazdasag","description":"A gazdasági károk miatt azonban egyelőre nem lesz teljes lezárás a koronavírus első hullámában súlyosan érintett országban. ","shortLead":"A gazdasági károk miatt azonban egyelőre nem lesz teljes lezárás a koronavírus első hullámában súlyosan érintett...","id":"20201025_olaszorszag_bezarnak_mozik_uszodak_edzotermek","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=29f61d21-492d-47f8-a8f2-159cf93819d3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0abe28f5-a09d-4f10-835f-80ad02ca58a7","keywords":null,"link":"/gazdasag/20201025_olaszorszag_bezarnak_mozik_uszodak_edzotermek","timestamp":"2020. október. 25. 14:10","title":"Olaszországban bezárnak a mozik, az uszodák és az edzőtermek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b465fc3f-6432-4eba-be55-81ddb91ce1e5","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A vádlott az ügyészség szerint tudatzavarban szenvedett, amikor elkövette a bűncselekményt.","shortLead":"A vádlott az ügyészség szerint tudatzavarban szenvedett, amikor elkövette a bűncselekményt.","id":"20201026_feltekenyseg_emberoles_nagyapa_vademeles","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=b465fc3f-6432-4eba-be55-81ddb91ce1e5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9be952a1-5901-4556-be3f-3d057622a54b","keywords":null,"link":"/itthon/20201026_feltekenyseg_emberoles_nagyapa_vademeles","timestamp":"2020. október. 26. 12:17","title":"Féltékenységből vágta el a nagyapja torkát, vádat emeltek ellene","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f4434e84-a3de-480f-a415-1d47ca7e3cc2","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"A címvédő és listavezető Ferencváros 2-0-ra legyőzte a vendég Újpestet a labdarúgó OTP Bank Liga 8. fordulójának szombat esti mérkőzésén.","shortLead":"A címvédő és listavezető Ferencváros 2-0-ra legyőzte a vendég Újpestet a labdarúgó OTP Bank Liga 8. fordulójának...","id":"20201024_Siman_hozta_a_rangadot_a_Fradi","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=f4434e84-a3de-480f-a415-1d47ca7e3cc2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d9f77d55-b120-45ab-a661-4da44b49a849","keywords":null,"link":"/sport/20201024_Siman_hozta_a_rangadot_a_Fradi","timestamp":"2020. október. 24. 21:44","title":"Simán hozta a rangadót a Fradi","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ca2ccbda-8150-4c77-b1e9-5ac608bd02cd","c_author":"HVG","category":"360","description":"A kormány újabb szívéhez közeli alapítványt talált méltónak arra, hogy rendkívüli ingatlanjuttatással jutalmazza.","shortLead":"A kormány újabb szívéhez közeli alapítványt talált méltónak arra, hogy rendkívüli ingatlanjuttatással jutalmazza.","id":"202043_matolcsytol_batthyanynak","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=ca2ccbda-8150-4c77-b1e9-5ac608bd02cd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ebaefcc1-1f40-472e-98e0-7d8bef4ac475","keywords":null,"link":"/360/202043_matolcsytol_batthyanynak","timestamp":"2020. október. 24. 17:00","title":"Matolcsytól Batthyánynak: három hét alatt kétszer cserélt gazdát a sokmilliárdos villa","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a2e2abab-62b8-4383-9a1d-0e1cc914be9a","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Úgy látszik egyelőre jól érzi magát a forint 365-ön.","shortLead":"Úgy látszik egyelőre jól érzi magát a forint 365-ön.","id":"20201026_forint_euro_arfolyam","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=a2e2abab-62b8-4383-9a1d-0e1cc914be9a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3309bfff-339a-4d32-88d3-9cfdb5850c44","keywords":null,"link":"/gazdasag/20201026_forint_euro_arfolyam","timestamp":"2020. október. 26. 09:24","title":"Továbbra sem tud erősödni a forint a múlt heti gyenge szintről","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]