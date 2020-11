Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"d5068e9f-72e9-43c9-8ffb-2e68a341319b","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Emberölési ügyben keresik Tukacs Teofilt és Árva Mercédeszt.","shortLead":"Emberölési ügyben keresik Tukacs Teofilt és Árva Mercédeszt.","id":"20201101_Ezt_a_ket_embert_keresik_a_pecsi_gyilkossag_miatt","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=d5068e9f-72e9-43c9-8ffb-2e68a341319b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7de4b4fc-c84c-48ea-b778-b87d27576696","keywords":null,"link":"/itthon/20201101_Ezt_a_ket_embert_keresik_a_pecsi_gyilkossag_miatt","timestamp":"2020. november. 01. 09:53","title":"Ezt a két embert keresik a pécsi gyilkosság miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"03437a81-36d6-47c9-94ba-63bc71d46c60","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"vilag","description":"A tegnap tartott voksolás majdnem végleges eredményei alapján a Georgiai Álom párt marad hatalmon. Az ellenzék nem is meri el az eredményt, és demonstrációt szervez. ","shortLead":"A tegnap tartott voksolás majdnem végleges eredményei alapján a Georgiai Álom párt marad hatalmon. Az ellenzék nem is...","id":"20201101_Gruz_valasztas_unneplo_kormanypart_tiltakozo_ellenzek","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=03437a81-36d6-47c9-94ba-63bc71d46c60&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"41db5135-1ed1-4255-8805-655514c6db10","keywords":null,"link":"/vilag/20201101_Gruz_valasztas_unneplo_kormanypart_tiltakozo_ellenzek","timestamp":"2020. november. 01. 19:14","title":"Grúz választás: ünneplő kormánypárt, tiltakozó ellenzék","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cb566c15-af50-4e87-a91c-9a9b671025b8","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"A fánkoktól már két éve eltávolodó gyorséttermi láncot a számos más hasonló céget birtokló Inspire Brands holding veszi meg 11,3 milliárd dollárért.","shortLead":"A fánkoktól már két éve eltávolodó gyorséttermi láncot a számos más hasonló céget birtokló Inspire Brands holding veszi...","id":"20201101_dunkin_inspire_brands_felvasarlas","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=cb566c15-af50-4e87-a91c-9a9b671025b8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8c14a8a1-4e2c-4e0e-be47-bfb48dc124e9","keywords":null,"link":"/kkv/20201101_dunkin_inspire_brands_felvasarlas","timestamp":"2020. november. 01. 13:26","title":"11,3 milliárd dollárért adják el a fánkjaival híressé vált Dunkin'-t","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"22629e12-cd24-4030-9166-f44f300abbf6","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A rombolás új dimenzióit ismertük meg októberben, de a szorongást sok röhögéssel is tudtuk oldani. Ez itt egy visszatekintés 2020 tizedik hónapjára, azon belül az Élet + Stílus és a Kult rovat cikkeire. Mesék, dalok, polipok. Vidnyánszky, Benedek, Pintér.



","shortLead":"A rombolás új dimenzióit ismertük meg októberben, de a szorongást sok röhögéssel is tudtuk oldani. Ez itt...","id":"20201101_Mig_David_Attenborough_a_bolygot_mentene_addig_Duro_Dora_konyveket_pusztit","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=22629e12-cd24-4030-9166-f44f300abbf6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"147a3ced-cca4-446f-849f-fd62927befc5","keywords":null,"link":"/elet/20201101_Mig_David_Attenborough_a_bolygot_mentene_addig_Duro_Dora_konyveket_pusztit","timestamp":"2020. november. 01. 14:00","title":"Míg David Attenborough a bolygót mentené, addig Dúró Dóra könyveket pusztít","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ae4cae76-a405-4551-bd1b-56297e893ae1","c_author":"Hamvay Péter","category":"gazdasag","description":" Visszaépítik a budapesti épültek háborúban megsemmisült „tetőidomait”. A program első részeként ismét kupolát kap a Műegyetem és az ELTE jogi kara.","shortLead":" Visszaépítik a budapesti épültek háborúban megsemmisült „tetőidomait”. A program első részeként ismét kupolát kap...","id":"20201031_Kupolakat_epit_a_kormany_Budapesten","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=ae4cae76-a405-4551-bd1b-56297e893ae1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2ad3443d-4f03-48d3-b739-aba17df3c58d","keywords":null,"link":"/gazdasag/20201031_Kupolakat_epit_a_kormany_Budapesten","timestamp":"2020. október. 31. 18:20","title":"Kupolákat épít a kormány Budapesten","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"73354740-eaf8-4671-9400-68c0f55b5571","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"A tizenkettedik hete tartó megmozdulások vasárnapi tüntetésén több embert őrizetbe vettek. ","shortLead":"A tizenkettedik hete tartó megmozdulások vasárnapi tüntetésén több embert őrizetbe vettek. ","id":"20201101_A_minszki_helyzet_fokozodik_figyelmezteto_lovesek_a_mai_tuntetesen","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=73354740-eaf8-4671-9400-68c0f55b5571&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1699b3c1-ee30-43b0-90c6-63749d45ab24","keywords":null,"link":"/vilag/20201101_A_minszki_helyzet_fokozodik_figyelmezteto_lovesek_a_mai_tuntetesen","timestamp":"2020. november. 01. 17:01","title":"A minszki helyzet fokozódik: figyelmeztető lövések a mai tüntetésen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"14ec9f54-9a23-4357-8b62-a0d5d740ac88","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Egy 17 éves autóvezető meghalt a Károly körúton.","shortLead":"Egy 17 éves autóvezető meghalt a Károly körúton.","id":"20201101_Halalos_autobaleset_tortent_hajnalban_a_Belvarosban","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=14ec9f54-9a23-4357-8b62-a0d5d740ac88&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"03177b18-5bfe-4f3e-9a49-0df9ca7672dd","keywords":null,"link":"/cegauto/20201101_Halalos_autobaleset_tortent_hajnalban_a_Belvarosban","timestamp":"2020. november. 01. 07:33","title":"Halálos autóbaleset történt hajnalban a Belvárosban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e7d76534-3a92-4368-a498-c233a52c4770","c_author":"Bedő Iván","category":"360","description":"Hamarosan meglesz a koronavírus ellenszere? A kutatások ezt sugallják, de még sok a bizonytalanság.","shortLead":"Hamarosan meglesz a koronavírus ellenszere? A kutatások ezt sugallják, de még sok a bizonytalanság.","id":"202044__covid_uj_gyogyszer__antitestinfuzio__abortuszvita__verukben_az_ellenallas","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=e7d76534-3a92-4368-a498-c233a52c4770&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"492e37ad-0c71-4c0f-b768-503b585d19ec","keywords":null,"link":"/360/202044__covid_uj_gyogyszer__antitestinfuzio__abortuszvita__verukben_az_ellenallas","timestamp":"2020. november. 01. 08:15","title":"Különös gyógyszer, amely jó lehet a koronavírus ellen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]