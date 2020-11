Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"cd7a569b-187e-4be8-b8eb-596694c0dcfa","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Tizennégy tűzoltóautó ment a helyszínre.","shortLead":"Tizennégy tűzoltóautó ment a helyszínre.","id":"20201117_etterem_obuda_tuz","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=cd7a569b-187e-4be8-b8eb-596694c0dcfa&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1fb798cd-d9da-4f5a-ae8a-b77172db14d1","keywords":null,"link":"/itthon/20201117_etterem_obuda_tuz","timestamp":"2020. november. 17. 19:15","title":"Hatalmas lángokkal égett egy étterem Óbudán","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"88149683-f81c-41d6-a118-99912977c968","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A kormány egy kedden este kihirdetett rendelettel lehetőséget teremtett arra, hogy az eredetileg 30 napig hatályos járványügyi korlátozásokat akár február 8-ig fenntartsa. ","shortLead":"A kormány egy kedden este kihirdetett rendelettel lehetőséget teremtett arra, hogy az eredetileg 30 napig hatályos...","id":"20201118_A_kormany_februar_8aig_meghosszabbitotta_a_veszelyhelyzeti_korlatozasokat","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=88149683-f81c-41d6-a118-99912977c968&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"75121161-cc61-4e6c-9a70-a9b73933f36b","keywords":null,"link":"/itthon/20201118_A_kormany_februar_8aig_meghosszabbitotta_a_veszelyhelyzeti_korlatozasokat","timestamp":"2020. november. 18. 09:45","title":"A kormány február 8-áig fenntarthatja a veszélyhelyzeti korlátozásokat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6f78d549-77ef-40b5-a554-5b2bd3f4c81c","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az Oppo tavaly már megmutatta, miként képzeli el a saját kiterjeszettvalóság-szemüvegét, de az akkori eszköz még nagyon messze volt egy hétköznapi szemüvegtől. Az Oppo AR Glass 2021-el már közel járnak a mindennapok kényelméhez, és már az is körvonalazódik, mi mindenre lesz jó a kütyü.","shortLead":"Az Oppo tavaly már megmutatta, miként képzeli el a saját kiterjeszettvalóság-szemüvegét, de az akkori eszköz még nagyon...","id":"20201118_oppo_ar_glass_2021_kiterjeszett_valosag","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=6f78d549-77ef-40b5-a554-5b2bd3f4c81c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"76a62ede-b934-4cec-880d-880d901e4a74","keywords":null,"link":"/tudomany/20201118_oppo_ar_glass_2021_kiterjeszett_valosag","timestamp":"2020. november. 18. 20:03","title":"Bemutatta csodaszemüvegét az Oppo, ilyen lesz az Oppo AR Glass 2021","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"571ceb7e-9961-4269-a4d3-6c87e7fb0267","c_author":"Arató László (EUrologus)","category":"gazdasag","description":"Hollandia számára a jogállamisági kompromisszum a minimum, ebből nem engedhetünk – mondta a holland képviselőházban az ország miniszterelnöke, Mark Rutte. Ellenlábasa, a szélsőjobboldali Geert Wilders szerint azonban Orbán Viktor egy hatalmas hős, aki megvétózta az uniós költségvetést.","shortLead":"Hollandia számára a jogállamisági kompromisszum a minimum, ebből nem engedhetünk – mondta a holland képviselőházban...","id":"20201118_Orban_egy_hatalmas_hos__allitja_a_holland_szelsojobb","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=571ceb7e-9961-4269-a4d3-6c87e7fb0267&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"86a340c9-2b98-4031-9072-8669e4e6cbb4","keywords":null,"link":"/gazdasag/20201118_Orban_egy_hatalmas_hos__allitja_a_holland_szelsojobb","timestamp":"2020. november. 18. 14:07","title":"„Orbán egy hatalmas hős” – állítja a holland szélsőjobb","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fa0584f4-1696-49ac-a619-d4c3aa7ddd30","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A Pécsi Tudományegyetem volt kancellárját Kásler Miklós emberi erőforrások minisztere javaslatára nevezte ki a kormányfő.\r

\r

","shortLead":"A Pécsi Tudományegyetem volt kancellárját Kásler Miklós emberi erőforrások minisztere javaslatára nevezte ki...","id":"20201119_Jenei_Zoltan_lett_az_orszagos_korhazfoigazgato","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=fa0584f4-1696-49ac-a619-d4c3aa7ddd30&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b6f1cc87-6cba-4475-b559-b77604806023","keywords":null,"link":"/itthon/20201119_Jenei_Zoltan_lett_az_orszagos_korhazfoigazgato","timestamp":"2020. november. 19. 07:32","title":"Jenei Zoltán lett az országos kórház-főigazgató","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"19112896-bcb8-4a5a-a062-a8677988772c","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A koronavírus abban is különbözik a korábbi évek nagyobb járványaitól, hogy ezúttal Nyugat- és Közép-Európában nem egzotikus, távoli országok híreiként olvashatunk az eseményekről, ezúttal mi vagyunk az egyik középpont. Cikksorozatunk első részében az orosz helyzetet mutattuk be, most, a másodikban azt, hogy Törökország gazdaságára miként hatott a járvány.","shortLead":"A koronavírus abban is különbözik a korábbi évek nagyobb járványaitól, hogy ezúttal Nyugat- és Közép-Európában nem...","id":"20201118_covid_feltorekvo_torokorszag","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=19112896-bcb8-4a5a-a062-a8677988772c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e40c222e-0df5-450d-be10-0eaa345b7111","keywords":null,"link":"/gazdasag/20201118_covid_feltorekvo_torokorszag","timestamp":"2020. november. 18. 11:15","title":"Erdogan megtiltotta, hogy bárkit is kirúgjanak, de a törökök így sem ússzák meg a járványt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8091482c-1653-4774-a226-6cb8808a6520","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Az olasz autóritkaságból ez az egy példány létezik. Illetve létezett. ","shortLead":"Az olasz autóritkaságból ez az egy példány létezik. Illetve létezett. ","id":"20201119_Tini_Youtuber_torte_ossze_apja_1_milliard_forintos_szuperautojat","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=8091482c-1653-4774-a226-6cb8808a6520&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"282b7d7c-aad6-46f7-8976-fb40fdba2dc3","keywords":null,"link":"/cegauto/20201119_Tini_Youtuber_torte_ossze_apja_1_milliard_forintos_szuperautojat","timestamp":"2020. november. 19. 09:11","title":"Tini youtuber törte össze apja 1 milliárd forintos szuperautóját","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"aa0ec5be-ef1d-4a0b-bb43-6c0886500c58","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Csaknem 12 évet kapott L. Tibor. Négy éven keresztül zaklatott kiskorú lányokat.","shortLead":"Csaknem 12 évet kapott L. Tibor. Négy éven keresztül zaklatott kiskorú lányokat.","id":"20201119_kertesz_obuda_szexualis_zaklatas_birosag_itelet","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=aa0ec5be-ef1d-4a0b-bb43-6c0886500c58&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b5860e5c-effa-4d0c-a819-cc586b35c46e","keywords":null,"link":"/itthon/20201119_kertesz_obuda_szexualis_zaklatas_birosag_itelet","timestamp":"2020. november. 19. 15:20","title":"Elítélték az óbudai iskoláslányokat molesztáló portást","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]