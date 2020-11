Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"99c665c2-14a3-4a48-828c-cb59ed75c2dc","c_author":"Lengyel Miklós","category":"kkv","description":"Még az egyik ígéretes vakcina gyártójának a fellegvárában sem egyértelmű az oltás megítélése.","shortLead":"Még az egyik ígéretes vakcina gyártójának a fellegvárában sem egyértelmű az oltás megítélése.","id":"20201122_Vita_Nemetorszagban_a_Covidvedooltasrol","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=99c665c2-14a3-4a48-828c-cb59ed75c2dc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a228b959-92fd-4614-8aa3-7d1993b62e9f","keywords":null,"link":"/kkv/20201122_Vita_Nemetorszagban_a_Covidvedooltasrol","timestamp":"2020. november. 22. 10:55","title":"Vita Németországban a Covid-védőoltásról","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4ffccc18-d172-4f5e-ab5a-60da1ea3b43b","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Az új szerencsejáték-koncessziós pályázatokat valószínűleg a 2022-es választások előtt elbírálják, az új szerződések pedig akár 2034-ig is érvényesek lehetnek.","shortLead":"Az új szerencsejáték-koncessziós pályázatokat valószínűleg a 2022-es választások előtt elbírálják, az új szerződések...","id":"20201122_Rogan_volt_helyettes_allamtitkara_ul_a_Nemzeti_Koncesszios_Iroda_elere","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=4ffccc18-d172-4f5e-ab5a-60da1ea3b43b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1efcd2ee-7171-41ae-9056-d9672f8b8da7","keywords":null,"link":"/gazdasag/20201122_Rogan_volt_helyettes_allamtitkara_ul_a_Nemzeti_Koncesszios_Iroda_elere","timestamp":"2020. november. 22. 16:02","title":"Rogán volt helyettes államtitkára ül a Nemzeti Koncessziós Iroda élére","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8a99b756-2923-4612-b59f-13b3a688ce80","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Zoran Zaev a népre bízná a már évek óta megszületett terv eldöntését.","shortLead":"Zoran Zaev a népre bízná a már évek óta megszületett terv eldöntését.","id":"20201122_EszakMacedonia_marihuana","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=8a99b756-2923-4612-b59f-13b3a688ce80&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"74edc74f-2c08-47bb-a09c-32deec98e0e4","keywords":null,"link":"/vilag/20201122_EszakMacedonia_marihuana","timestamp":"2020. november. 22. 17:30","title":"Észak-Macedónia miniszterelnöke legális füvezéssel hozna turistákat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1fd6abeb-722d-4ae4-89c7-bd224d4da9bd","c_author":"Serdült Viktória","category":"360","description":"Komoly vizsgálatokon mennek keresztül, két évig gyűjtik az adataikat, és még azt sem tudják, pontosan mit kaptak. A koronavírus elleni oltóanyagot tesztelő önkéntesek csak egy dologban biztosak: kötelességüknek érezték, hogy tegyenek valamit a járvány megállításáért. A hvg360-nak most hárman mesélték el, milyen érzés volt, amikor a klinikai kísérletek harmadik fázisában karjukba kapták az AstraZeneca, a Pfizer és a Moderna oltóanyagát – vagy placebóját. ","shortLead":"Komoly vizsgálatokon mennek keresztül, két évig gyűjtik az adataikat, és még azt sem tudják, pontosan mit kaptak...","id":"20201123_onkentes_tesztelo_koronavirus_vakcina","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=1fd6abeb-722d-4ae4-89c7-bd224d4da9bd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0c68c49d-ec3d-4840-be53-47267979904b","keywords":null,"link":"/360/20201123_onkentes_tesztelo_koronavirus_vakcina","timestamp":"2020. november. 23. 06:30","title":"Akik vállalták a kockázatot: Covid-oltást tesztelőkkel beszéltünk első tapasztalataikról","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"dbdb2c7b-5f77-42f5-8244-8bc8877abb2b","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Vagy a leggyakoribb. A lényeg, hogy sehol ne használjunk ilyeket, mert semmit nem védenek.","shortLead":"Vagy a leggyakoribb. A lényeg, hogy sehol ne használjunk ilyeket, mert semmit nem védenek.","id":"20201124_legrosszabb_jelszo_gyenge_jelszavak_2020","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=dbdb2c7b-5f77-42f5-8244-8bc8877abb2b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2225171b-1292-4607-8f24-ff3895bb825e","keywords":null,"link":"/tudomany/20201124_legrosszabb_jelszo_gyenge_jelszavak_2020","timestamp":"2020. november. 24. 09:33","title":"Itt az új lista: ezek 2020 legrosszabb jelszavai","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f6e62ad4-fcb9-4a10-aa6a-79c000ef2c62","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Hétfőn elkezdődik az oktatási intézményekben a célzott tesztelés, ami önkéntes és ingyenes. A fertőzöttek aránya a 12 éven aluliak körében a napi esetek 4 százalékát teszi ki.","shortLead":"Hétfőn elkezdődik az oktatási intézményekben a célzott tesztelés, ami önkéntes és ingyenes. A fertőzöttek aránya a 12...","id":"20201123_Koronavirus_operativtorzs_Muller_Cecilia","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=f6e62ad4-fcb9-4a10-aa6a-79c000ef2c62&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2386ca37-5a48-4825-8c00-b35239ac86a7","keywords":null,"link":"/itthon/20201123_Koronavirus_operativtorzs_Muller_Cecilia","timestamp":"2020. november. 23. 13:47","title":"Operatív törzs: 191 ezer pedagógust tesztelnek le péntekig","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"84e56954-1a43-4b05-bd8d-107e662d2a3a","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"vilag","description":"Egyre több az ígéretes koronavírus elleni oltás, de arra is figyelmeztetett Tedrosz Adhanom Gebrejeszusz: komoly veszély, hogy a legkiszolgáltatottabbaknak nem jut belőlük.","shortLead":"Egyre több az ígéretes koronavírus elleni oltás, de arra is figyelmeztetett Tedrosz Adhanom Gebrejeszusz: komoly...","id":"20201124_who_koronavirus_vakcina","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=84e56954-1a43-4b05-bd8d-107e662d2a3a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"57c654eb-f723-4ab3-beeb-7b432ef94f7a","keywords":null,"link":"/vilag/20201124_who_koronavirus_vakcina","timestamp":"2020. november. 24. 05:18","title":"WHO-főigazgató a koronavírusról: Egyre több a fény a sötét alagút végén","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4c2e5428-dd0f-41a2-bb42-95ababe55f65","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Facebook újabb pert indított egy, a platformjával visszaélő személy ellen. Az illető lopott képekből és videókból építette a maga kis Instagram-birodalmát — anélkül, hogy erre engedélyt kért és kapott volna.","shortLead":"A Facebook újabb pert indított egy, a platformjával visszaélő személy ellen. Az illető lopott képekből és videókból...","id":"20201122_facebook_per_instagram_foto_video","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=4c2e5428-dd0f-41a2-bb42-95ababe55f65&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"81008b4a-89af-4079-89d2-7ff33d413bff","keywords":null,"link":"/tudomany/20201122_facebook_per_instagram_foto_video","timestamp":"2020. november. 22. 10:03","title":"100 000 képet lopott le, és megcsinálta az Instagram klónját – a Facebook beperelte","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]