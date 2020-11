Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"c335260f-e552-4313-8a8e-526f9d681514","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A külügyminiszter állítása szerint nagyra értékeli a színészt, aki szerinte csak azért ment neki Orbánnak, mert a mainstream médiából informálódik.

","shortLead":"A külügyminiszter állítása szerint nagyra értékeli a színészt, aki szerinte csak azért ment neki Orbánnak, mert...","id":"20201124_Szijjarto_Peter_George_Clooney","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=c335260f-e552-4313-8a8e-526f9d681514&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"19fd9717-75e1-41a6-9456-6398300d3cc7","keywords":null,"link":"/itthon/20201124_Szijjarto_Peter_George_Clooney","timestamp":"2020. november. 24. 18:05","title":"Szijjártó: George Clooney politikai ismeretei korlátosak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2fbd7906-6b5d-4f5b-a00f-c7de216da46f","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Külső telephely bevonásával tudnak csak méltóképpen gondoskodni a halottak elhelyezéséről a Markusovszky Kórház orvosigazgatója szerint.","shortLead":"Külső telephely bevonásával tudnak csak méltóképpen gondoskodni a halottak elhelyezéséről a Markusovszky Kórház...","id":"20201124_szombathelyi_korhaz_tele_a_halottashaz_kulso_telephely_bevonasa","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=2fbd7906-6b5d-4f5b-a00f-c7de216da46f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"248c3bff-e480-4d9e-882f-80e95deac380","keywords":null,"link":"/itthon/20201124_szombathelyi_korhaz_tele_a_halottashaz_kulso_telephely_bevonasa","timestamp":"2020. november. 24. 10:45","title":"Megtelt a halottasház a szombathelyi kórházban, már külső telephelyre viszik az elhunytakat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2dfe8d6b-bee8-4387-9eca-eade645c0d36","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A város fideszes polgármesterének részletes beszámolójából tudni ezt.","shortLead":"A város fideszes polgármesterének részletes beszámolójából tudni ezt.","id":"20201124_balassagyarmat_csach_gabor_koronavirus_fertozott_elhunyt","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=2dfe8d6b-bee8-4387-9eca-eade645c0d36&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"58a7369f-55fb-42f3-8054-b1d26efac949","keywords":null,"link":"/itthon/20201124_balassagyarmat_csach_gabor_koronavirus_fertozott_elhunyt","timestamp":"2020. november. 24. 10:32","title":"Balassagyarmaton egy hét alatt 38-an hunytak el, ebből 26-an Covid-fertőzöttek voltak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f5269619-1afc-41e4-9cfd-75696f013389","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Ziegler Gábor a 24.hu-nak arról beszélt, hogy az olvasók majd eldöntik, tetszik-e nekik az Index.","shortLead":"Ziegler Gábor a 24.hu-nak arról beszélt, hogy az olvasók majd eldöntik, tetszik-e nekik az Index.","id":"20201124_ziegler_gabor_vaszily_miklos_index_indamedia","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=f5269619-1afc-41e4-9cfd-75696f013389&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"95e78f44-4fd2-4593-b0f8-1807416ab8ac","keywords":null,"link":"/itthon/20201124_ziegler_gabor_vaszily_miklos_index_indamedia","timestamp":"2020. november. 24. 16:43","title":"Az Index új társtulajdonosa szerint „a függetlenség kérdése szubjektív”","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"294fb149-72b6-4028-bc25-f9b74b414ecb","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"Ipari eredetű ólomszennyeződést találtak a vaskorban Izrael földjén élt emberek maradványaiban – jelentette a Háárec című helyi lap.","shortLead":"Ipari eredetű ólomszennyeződést találtak a vaskorban Izrael földjén élt emberek maradványaiban – jelentette a Háárec...","id":"20201124_izrael_bibliai_idok_olomszennyezes","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=294fb149-72b6-4028-bc25-f9b74b414ecb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"80079fb5-e909-4400-b155-dcf48a5ff194","keywords":null,"link":"/tudomany/20201124_izrael_bibliai_idok_olomszennyezes","timestamp":"2020. november. 24. 09:03","title":"3000 éves felfedezés került elő Izraelből","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"534814c5-a0b1-4927-bdc4-3b5b25ecb9c1","c_author":"HVG360","category":"360","description":"Mi történne, ha katonás szigorral dolgoznának a légiutas-kísérők? És ha az ejtőernyősöket koordinálnák kedves kosztümös hölgyek? A Duma Aktuál mindkét esetet megvizsgálta. ","shortLead":"Mi történne, ha katonás szigorral dolgoznának a légiutas-kísérők? És ha az ejtőernyősöket koordinálnák kedves kosztümös...","id":"20201123_Duma_Aktual_A_honvedseg_es_a_Wizz_air","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=534814c5-a0b1-4927-bdc4-3b5b25ecb9c1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"490d4592-b7b5-4fa6-b5a8-739ba8746580","keywords":null,"link":"/360/20201123_Duma_Aktual_A_honvedseg_es_a_Wizz_air","timestamp":"2020. november. 23. 19:00","title":"Duma Aktuál: A honvédségi stewardess ordítva mutatja meg a helyed a gépen ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e05547bc-d8be-4288-9b3d-d084e31ecadd","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Kollégája mártírnak nevezte a doktort, aki rosszulléte ellenére ragaszkodott ahhoz, hogy megműtse a betegét.\r

","shortLead":"Kollégája mártírnak nevezte a doktort, aki rosszulléte ellenére ragaszkodott ahhoz, hogy megműtse a betegét.\r

","id":"20201123_mutet_operacio_szivroham_ekg","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=e05547bc-d8be-4288-9b3d-d084e31ecadd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"95be128d-9316-42d7-9d9b-252ce6f12a07","keywords":null,"link":"/vilag/20201123_mutet_operacio_szivroham_ekg","timestamp":"2020. november. 23. 17:34","title":"Az élete árán is megcsinálta a műtétet egy szaúdi orvos","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e73693f0-c078-4147-9232-630896ce82ec","c_author":"MTI","category":"kkv","description":"Az MNB azt is engedélyezte, hogy a Hungarikum Alkusz a CIG leányvállalatában, a CIG Pannónia Első Magyar Általános Biztosító Zrt.-ben is hasonló befolyást szerezzen.","shortLead":"Az MNB azt is engedélyezte, hogy a Hungarikum Alkusz a CIG leányvállalatában, a CIG Pannónia Első Magyar Általános...","id":"20201123_MNB_hungarikum_alkusz_CIG_Pannonia","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=e73693f0-c078-4147-9232-630896ce82ec&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9d928f85-f4aa-450b-ac29-d989080da77d","keywords":null,"link":"/kkv/20201123_MNB_hungarikum_alkusz_CIG_Pannonia","timestamp":"2020. november. 23. 20:10","title":"Engedélyezte az MNB a Hungarikum Alkusz tulajdonszerzését a CIG Pannónia Életbiztosítóban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]