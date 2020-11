Lépésről lépésre mutatja be a cég az új Porsche 911-es generáció teljes skáláját: elsőként a normál verziók a Carrera, a Carrera S variánsok érkeznek, majd jöhetnek a kabriók, végül természetesen a márka igazán egyedi modellje, a Targa. Ezek után következnek az ínyencségek: a versenyzésre is alkalmas GT3-as, GT3 RS modellek, és nagy ritkán olyan igazi különlegesség is mint egy GT2 RS.

A gyártó most a már említett GT3-asról tett közzé hivatalos képeket. A normál, utcai változatoknál lényegesen komolyabb aerodinamikai csomaggal rendelkező autó eleve könnyebb is, mint az utcai használatú testvérei.

© Porsche

© Porsche

A hardcore GT3-asban egy turbó nélküli 4.0 literes, hathengeres motor 520 lóerős változata dolgozik, ami a 9000-es fordulatszámot is bírja, és igazi finomság, hogy kapható lesz kéziváltós formulában is, amely lassan ritkaságnak számít a sportkocsik között is. Az új 911 GT3 nagyobb, mint elődje, a tömege 1,4 tonna környékén lehet. A kocsin elöl 20 colos, hátul 21 colos kerekek lesznek.

© Porsche

© Porsche

© Porsche

Az árakról sem nyilatkozott még a gyártó, de a nemrégiben a hvg.hu által is kipróbált Porsche 911 Turbo S Cabrio alapára 90 millió forint, azonban a GT3 hagyományosan olcsóbb, mint a kínálat csúcsát képező említett Turbo S széria tagjai.

Ha máskor is tudni szeretne hasonló dolgokról, lájkolja a HVG Autó rovatának Facebook-oldalát.