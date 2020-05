Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

A Postabank 32 évesen kinevezett vezérével a HVG 1989 szeptemberében készített portréinterjút, ezt közöljük most újra, változtatás nélkül. /// Sorozatunk a modern Magyarország meghatározó évének meghatározó szereplőiről szól.

A Postabank 32 évesen kinevezett vezérével a HVG 1989 szeptemberében készített portréinterjút, ezt közöljük most újra... 2020. május. 16. 16:00 Rendszerváltók30 – Princz Gábor: Pandúr voltam, most a rablók oldalán állok ","shortLead":"Hétfőtől péntekig viszont sok lesz a napsütés. 2020. május. 17. 13:47 Jövő héten is a hétvégére érkezik meg az eső Orvostudományi vezetőkkel folytatott konzultációt Orbán Viktor miniszterelnök a Karmelita kolostorban a koronavírus-helyzettel kapcsolatos soron következő intézkedésekről. Ezek között lehet Budapest újranyitásának kérdése is. 2020. május. 16. 09:43 Kiderült, kikkel egyeztetett Orbán Budapest újranyitásáról A Budavári Országos Villamos Teherelosztó megmentésért építészek, műemlékvédők is felszólaltak, hiába. 2020. május. 17. 09:37 Lebontják a Budai Vár egyik legmegosztóbb épületét Az amerikai Sorrento Therapeutics olyan ellenanyagot fedezett fel, amely állításuk szerint képes meggátolni, hogy a koronavírus egészséges sejtet fertőzzön meg. A vizsgálatot laboratóriumi körülmények között, nem embereken végezték. 2020. május. 16. 19:40 Egy gyógyszergyártó azt állítja, áttörést érhetett el a koronavírus kezelésében