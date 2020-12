Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"e815341d-adb1-48b1-a6ad-ccd146c4d968","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Gulyás Gergely szerint egy szilveszteri buli több hetes védekezés eredményét sodorhatja veszélybe.","shortLead":"Gulyás Gergely szerint egy szilveszteri buli több hetes védekezés eredményét sodorhatja veszélybe.","id":"20201210_tiltas_petarda_tuzijatek_ertekesites_kormany","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=e815341d-adb1-48b1-a6ad-ccd146c4d968&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"39d45d1c-df9a-4485-a144-c3cb195b9df9","keywords":null,"link":"/itthon/20201210_tiltas_petarda_tuzijatek_ertekesites_kormany","timestamp":"2020. december. 10. 12:29","title":"Betiltja a petárda és a tűzijáték értékesítését a kormány","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a4183247-b212-45e9-babc-04fe1dd019c3","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A közös ellenzéki lista összes egyéni jelöltjét megszavaztatnák az emberekkel.","shortLead":"A közös ellenzéki lista összes egyéni jelöltjét megszavaztatnák az emberekkel.","id":"20201210_elovalasztas_ellenzek_momentum_peticio_ellenzeki_osszefogas","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=a4183247-b212-45e9-babc-04fe1dd019c3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cdc7527c-ae99-4b04-ac11-df2c9d322628","keywords":null,"link":"/itthon/20201210_elovalasztas_ellenzek_momentum_peticio_ellenzeki_osszefogas","timestamp":"2020. december. 10. 08:23","title":"Teljes ellenzéki előválasztásért indított petíciót a Momentum","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"dd0ced51-88d3-4958-b7d7-1cee35799823","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Az F1-es idényzáró második szabadedzésén élt át forró pillanatokat a finn versenyző.","shortLead":"Az F1-es idényzáró második szabadedzésén élt át forró pillanatokat a finn versenyző.","id":"20201211_f1_kimi_raikkonen_alfa_romeo_abu_dzabi_nagydij","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=dd0ced51-88d3-4958-b7d7-1cee35799823&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6401f33d-8144-408b-8f98-a05cee0cc3b8","keywords":null,"link":"/cegauto/20201211_f1_kimi_raikkonen_alfa_romeo_abu_dzabi_nagydij","timestamp":"2020. december. 11. 17:47","title":"Kigyulladt Räikkönen autója, saját kezűleg oltotta el – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9882c4b6-368e-4c8a-a410-e9bea4363933","c_author":"HVG","category":"360","description":"A kézfertőtlenítőben több az alkohol, mint a pálinkában. Fogyasztása természetesen nem csak ezért nem ajánlatos, de ezt a kisgyerekek és a zavart elmeállapotú betegek nem feltétlenül tudják. ","shortLead":"A kézfertőtlenítőben több az alkohol, mint a pálinkában. Fogyasztása természetesen nem csak ezért nem ajánlatos, de ezt...","id":"202050_mergez_akezfertotlenito_csak_kulsoleg","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=9882c4b6-368e-4c8a-a410-e9bea4363933&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6ac64a8c-1550-4728-bb2e-20db98962a6f","keywords":null,"link":"/360/202050_mergez_akezfertotlenito_csak_kulsoleg","timestamp":"2020. december. 11. 14:30","title":"Veszélyesek lehetnek a szépen becsomagolt, édeskés kézfertőtlenítők","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"43b7f7fd-5495-46bd-8b0a-8aa96e4ada2a","c_author":"HVG","category":"360","description":"Első szólóalbumát jelenteti meg az énekesnő, akinek nem csak a hangja, a története is különleges.","shortLead":"Első szólóalbumát jelenteti meg az énekesnő, akinek nem csak a hangja, a története is különleges.","id":"202050_cd__orientalis_hangzas_fatma_said_el_nour","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=43b7f7fd-5495-46bd-8b0a-8aa96e4ada2a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e26a579d-2429-43a0-b373-b0888e18c61a","keywords":null,"link":"/360/202050_cd__orientalis_hangzas_fatma_said_el_nour","timestamp":"2020. december. 11. 15:30","title":"Stílusokat és kultúrákat kapcsol össze Fatma Said csodás nagylemeze","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b0cdd595-984d-487e-9a22-2e9348f59617","c_author":"HVG360","category":"360","description":"Nukleáris incidens egy finn atomerőműben, a NER-es elit iskoláé lesz a Lipót, hasít a magyar fociválogatott. Ez a hvg360 reggeli hírösszefoglalója.","shortLead":"Nukleáris incidens egy finn atomerőműben, a NER-es elit iskoláé lesz a Lipót, hasít a magyar fociválogatott...","id":"20201211_Radar360","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=b0cdd595-984d-487e-9a22-2e9348f59617&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2e8c33a6-e6ac-4fba-b513-555b3e156aac","keywords":null,"link":"/360/20201211_Radar360","timestamp":"2020. december. 11. 08:00","title":"Radar360: Az EU-s pénzügyek rendben, de a Brexit miatt káosz jöhet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6d77d098-a4d7-4f16-9b4b-6b55f8392215","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Nagy bajban van a világ legnépszerűbb pornómegosztója, szerintük pornósok százezreinek került veszélybe a megélhetése.","shortLead":"Nagy bajban van a világ legnépszerűbb pornómegosztója, szerintük pornósok százezreinek került veszélybe a megélhetése.","id":"20201211_pornhub_mastercard_visa","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=6d77d098-a4d7-4f16-9b4b-6b55f8392215&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"15524641-1082-4fd4-8066-f91f6357f158","keywords":null,"link":"/kkv/20201211_pornhub_mastercard_visa","timestamp":"2020. december. 11. 18:03","title":"Szakít a Pornhubbal a Mastercard és a Visa is","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2b2c8cd9-184c-4812-ad74-e8c15fe5657d","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Alaposan kibővítette szolgáltatási körét idén az Apple","shortLead":"Alaposan kibővítette szolgáltatási körét idén az Apple","id":"20201210_apple_jogaszonyeg_ugrokotel_fitnesz_plusz","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=2b2c8cd9-184c-4812-ad74-e8c15fe5657d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ab6b1586-e8b4-42ce-a900-6f5ae4e374f3","keywords":null,"link":"/tudomany/20201210_apple_jogaszonyeg_ugrokotel_fitnesz_plusz","timestamp":"2020. december. 10. 11:06","title":"Az Apple már jógaszőnyeget és ugrókötelet is árul","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]