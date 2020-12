Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"2092a762-95b3-42b8-a7ab-5bbe32007cf7","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"tudomany","description":"Korlátozni kell, nem pedig teljesen felfüggeszteni az alkoholfogyasztást a Covid-19 elleni vakcináció idején – jelentette ki a Szputnyik V vakcinát kifejlesztő intézet igazgatója, Alakszandr Gincburg.","shortLead":"Korlátozni kell, nem pedig teljesen felfüggeszteni az alkoholfogyasztást a Covid-19 elleni vakcináció idején –...","id":"20201209_koronavirus_vakcina_szputnyik_v_alkohol_alkoholfogyasztas","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=2092a762-95b3-42b8-a7ab-5bbe32007cf7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"44426a1b-aa88-4211-8e0a-88c7efab7fbb","keywords":null,"link":"/tudomany/20201209_koronavirus_vakcina_szputnyik_v_alkohol_alkoholfogyasztas","timestamp":"2020. december. 09. 17:37","title":"Orosz tudósok: egy kis vodka mehet a vakcina mellé","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9146a464-da46-4dd4-b32d-400d90116815","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"vilag","description":"Az augusztusi detonációban több mint 200 ember életét követelte, több ezren pedig megsebesültek.","shortLead":"Az augusztusi detonációban több mint 200 ember életét követelte, több ezren pedig megsebesültek.","id":"20201210_bejrut_robbanas_vademeles","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=9146a464-da46-4dd4-b32d-400d90116815&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fb94a965-c19f-4b1c-bbe1-76b5f6c33ebe","keywords":null,"link":"/vilag/20201210_bejrut_robbanas_vademeles","timestamp":"2020. december. 10. 15:24","title":"Bejrúti robbanás: több miniszter és a kormányfő ellen is vádat emeltek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e7b6fa12-6c0d-4acf-8f6d-819beb6a635d","c_author":"HVG","category":"360","description":"Az oltás előbb jelent meg, de a hatékony gyógyszer is egyre közelebb kerül. 