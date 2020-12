Immár itthon is elérhető a négykarikás gyártó középkategóriás SUV-jának legerősebb változata.

Az Audi 2017-ben leplezte le a Q5-ös divatterepjáró második generációját, amelyen idén júniusban hajtottak végre először komolyabb ráncfelvarrást. A sportos SQ5 TDI felfrissített változatát novemberben mutatták be és most már Magyarországon is elérhető: az újdonság hazai alapára 21 399 300 forint.

A változás leginkább a fényszóróknál, a lökhárítóknál, a kipufogóknál és az opcionálisan OLED hátsó lámpáknál szembetűnő a facelift előtti modellhez képest.

© Audi

A motorháztető alatt továbbra is egy 3 literes 6 hengeres V6-os turbódízel motor található, amelynek működését tisztábbá tették. A 24 literes AdBlue-tartályt kapott modell a gyártó közlése szerint bőven megfelel a legszigorúbb Euro 6d ISC-FCM előírásnak.

© Audi

A 48 V-os lágyhibrid hajtáslánc teljesítménye 347-ről 341 lóerőre csökkent, a csúcsnyomaték változatlanul 700 Nm. A 0-ról 100-ra 5,1 másodperc alatt felgyorsuló, 20-21 colos kerekekkel szerelt újdonság végsebessége 250 km/h.

© Audi

