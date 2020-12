Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"cd0d41fb-576e-4613-b80b-292ed85b07f8","c_author":"Gergely Márton","category":"360","description":"\"Rubera úr, én vagyok Ferenc pápa, kétszer is kinyomta a hívásomat, alkalmas időben telefonálok?\" – ezzel hívta fel öt évvel ezelőtt a háromgyerekes, azonos nemű házasságban élő Andrea Ruberát a katolikus egyház feje. A hívő melegjogi aktivistával a gyereknevelésről, az őszinteségről és a hazugság áráról beszélgettünk. Portréinterjú.","shortLead":"\"Rubera úr, én vagyok Ferenc pápa, kétszer is kinyomta a hívásomat, alkalmas időben telefonálok?\" – ezzel hívta fel öt...","id":"202050_andrea_rubera","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=cd0d41fb-576e-4613-b80b-292ed85b07f8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cb9281a2-d470-430b-bc8c-b4ac312db018","keywords":null,"link":"/360/202050_andrea_rubera","timestamp":"2020. december. 13. 11:00","title":"Nagy család, két apa, egy Isten: \"Az őszinteségünk a gyerekeknek szól\"","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8c204def-7cd5-431d-9fd5-7ee337077369","c_author":"","category":"kkv","description":"Több évvel ezelőtti állapotra esett vissza a járvány miatt a rövidtávú lakáskiadás, a szektor a túlélésért küzd.","shortLead":"Több évvel ezelőtti állapotra esett vissza a járvány miatt a rövidtávú lakáskiadás, a szektor a túlélésért küzd.","id":"20201212_Tobb_ezer_Airbnblakas_tunt_el_a_piacrol_par_honap_alatt","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=8c204def-7cd5-431d-9fd5-7ee337077369&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1e876fa0-abda-4541-ab40-d468f580390d","keywords":null,"link":"/kkv/20201212_Tobb_ezer_Airbnblakas_tunt_el_a_piacrol_par_honap_alatt","timestamp":"2020. december. 12. 12:05","title":"Több ezer Airbnb-lakás tűnt el a piacról pár hónap alatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fcabcddf-cc0d-4dd2-90aa-06389eba665d","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"A kárpátaljai származású fideszes EP-képviselő, Bocskor Andrea ügyében a pártja szolidaritást és kiállást vár az Európai Parlamenttől.","shortLead":"A kárpátaljai származású fideszes EP-képviselő, Bocskor Andrea ügyében a pártja szolidaritást és kiállást vár...","id":"20201213_europai_parlament_bocskor_andrea_ukrajna_david_sassoli","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=fcabcddf-cc0d-4dd2-90aa-06389eba665d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c67ab389-db6a-43fc-82a0-fb43e441f109","keywords":null,"link":"/itthon/20201213_europai_parlament_bocskor_andrea_ukrajna_david_sassoli","timestamp":"2020. december. 13. 20:45","title":"Az EP elnökéhez fordult a Fidesz-KDNP az Ukrajna ellenségének bélyegzett képviselője miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"72c4d499-9718-4cb0-9c8c-ad5be5a32b7a","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"kkv","description":"A 116,9 milliárd forint értékű Mészáros Csoport a Magyar Vöröskereszt segítségével 50 millió forint értékben 70 tonnányi élelmiszeradományt juttat el rászorulókhoz.","shortLead":"A 116,9 milliárd forint értékű Mészáros Csoport a Magyar Vöröskereszt segítségével 50 millió forint értékben 70...","id":"20201212_50_millio_forintnyi_elelmiszert_adakoznak_Meszaros_Lorincek","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=72c4d499-9718-4cb0-9c8c-ad5be5a32b7a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b5efbdd9-b3c5-4996-a3bb-9ffbb7a78341","keywords":null,"link":"/kkv/20201212_50_millio_forintnyi_elelmiszert_adakoznak_Meszaros_Lorincek","timestamp":"2020. december. 12. 13:08","title":"50 millió forintnyi élelmiszert adakoznak Mészáros Lőrincék","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5fa990a6-f6b7-4e2e-bc08-f66bfe2cd7c7","c_author":"Ballai Vince","category":"itthon","description":"Nem lesz könnyű dolguk a rendőröknek, ha rá akarják bizonyítani a rémhírterjesztés vagy a hatósági rendelkezés elleni uszítás gyanúját azokra – a rendőrségi megfogalmazás szerint – vírusszkeptikus hangadókra, akik lakásán pénteken reggel házkutatást tartottak. Egyiküket – Gődény Görgyöt – előállították kihallgatásra, másikuk, Dr. Tamasi József viszont panaszt tett a házkutatás és a gyanúsítás ellen – tudta meg a hvg.hu. Ha csak kicsit is bizonytalan, hogy tényállításról van-e szó, máris véleményként kell kezelni megszólalásaikat, ami alapján nem büntethetők. A TASZ szerint viszont hosszadalmas büntetőeljárások helyett hitelesebb járványügyi kommunikációval is ki lehetne kifogni a szelet a vitorlájukból.","shortLead":"Nem lesz könnyű dolguk a rendőröknek, ha rá akarják bizonyítani a rémhírterjesztés vagy a hatósági rendelkezés elleni...","id":"20201212_koronavirus_virusszkeptikus_hangadok_remhirterjesztes_velemeny_tasz_godeny_gyorgy_tamasi_jozsef","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=5fa990a6-f6b7-4e2e-bc08-f66bfe2cd7c7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8f091ce3-c18e-4498-adba-eebfad899bf5","keywords":null,"link":"/itthon/20201212_koronavirus_virusszkeptikus_hangadok_remhirterjesztes_velemeny_tasz_godeny_gyorgy_tamasi_jozsef","timestamp":"2020. december. 12. 13:30","title":"A véleménynyilvánítás szabadsága jelenthet kibúvót Gődény György és más vírusszkeptikus hangadók számára","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a7c74d36-c3c8-4460-b017-ff5b247f8fa8","c_author":"Dezső András","category":"360","description":"Bártfai-Mager Andreával együtt szerzett meg két földterületet Szerencs mellett még tavaly nyáron az a férfi, aki több szálon is kötődik a nemzeti vagyonért felelős tárca nélküli miniszter volt férje, a jelenleg körözés alatt álló Balogh Sándor üzletember rokoni és üzleti köréhez. Ám hiába is kerestük, ezeket az ingatlanokat nem írta bele vagyonbevallásába a miniszter, aki megkeresésünkre ezt \"figyelmetlenségéből adódó adminisztratív hibával\" magyarázta. A földeket – kevesebb mint egy év birtoklás után – eladta, akárcsak a tulajdonostársa.","shortLead":"Bártfai-Mager Andreával együtt szerzett meg két földterületet Szerencs mellett még tavaly nyáron az a férfi, aki több...","id":"20201214_foldugylet_nemzeti_vagyonert_felelos_miniszter_bartfai_mager_andrea_balogh_sandor_vagyonnyilatkozat","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=a7c74d36-c3c8-4460-b017-ff5b247f8fa8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a78a8fbe-de39-4e04-be4e-460f1379701b","keywords":null,"link":"/360/20201214_foldugylet_nemzeti_vagyonert_felelos_miniszter_bartfai_mager_andrea_balogh_sandor_vagyonnyilatkozat","timestamp":"2020. december. 14. 06:30","title":"Több tízmilliót érő földjeit hagyta ki vagyonnyilatkozatából a miniszter","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"de12f04a-4a43-4566-8056-3d3ca98c4839","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Közösségi oldalakon terjed, hogy a koronavírus-fertőzés egyes esetekben foghulláshoz is vezethet. A témában felszólaló szakorvos úgy véli, a híresztelésnek ugyan lehet alapja, de ebben a formában nem igaz.","shortLead":"Közösségi oldalakon terjed, hogy a koronavírus-fertőzés egyes esetekben foghulláshoz is vezethet. A témában felszólaló...","id":"20201214_foghullas_kihullott_fog_covid_19_koronavirus_szovodmenyek","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=de12f04a-4a43-4566-8056-3d3ca98c4839&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"360cfd16-eea5-47b2-a124-29ffba74dde1","keywords":null,"link":"/tudomany/20201214_foghullas_kihullott_fog_covid_19_koronavirus_szovodmenyek","timestamp":"2020. december. 14. 08:03","title":"Terjedni kezdett, hogy a Covid foghullást okozhat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8ee77158-1ada-4286-9850-8da5390ae755","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Előfordulhat, hogy az Egyesült Királyság és az EU kereskedelme januártól a Kereskedelmi Világszervezet általános szabályrendszere alapján folytatódik. Ezzel viszont újra megjelennének a vámok.\r

","shortLead":"Előfordulhat, hogy az Egyesült Királyság és az EU kereskedelme januártól a Kereskedelmi Világszervezet általános...","id":"20201213_Brexit_Johnson_szerint_meg_mindig_nagyon_messze_vannak_az_allaspontok","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=8ee77158-1ada-4286-9850-8da5390ae755&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f71ef6f5-f84d-4d0e-8b7b-b03a8119303c","keywords":null,"link":"/vilag/20201213_Brexit_Johnson_szerint_meg_mindig_nagyon_messze_vannak_az_allaspontok","timestamp":"2020. december. 13. 20:20","title":"Brexit: Johnson szerint még mindig nagyon messze vannak az álláspontok","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]