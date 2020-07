Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"8f8c47c2-291f-47fc-9ce5-519f96ba243b","c_author":"HVG","category":"360","description":"Egészségügyi segédeszközként használatos nyaklánccal figyeltetnék az evésrohamokkal küzdők szokásait az illinois-i Northwestern Egyetem kutatói. ","shortLead":"Egészségügyi segédeszközként használatos nyaklánccal figyeltetnék az evésrohamokkal küzdők szokásait az illinois-i...","id":"202029_stresszevest_figyelo_nyaklanc_zabagep","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=8f8c47c2-291f-47fc-9ce5-519f96ba243b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ee547027-6a45-4a25-881e-4189023d6039","keywords":null,"link":"/360/202029_stresszevest_figyelo_nyaklanc_zabagep","timestamp":"2020. július. 19. 12:15","title":"Egy spéci nyaklánc érzi, hogy a viselője mikor vált át stresszevőbe","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"20f2553a-0bb7-4f24-82bb-60eeb9bcb5c3","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Ideális hely a koronajárvány idején, csak 5,4 milliárd forintba kerül.","shortLead":"Ideális hely a koronajárvány idején, csak 5,4 milliárd forintba kerül.","id":"20200719_Tok_jo_luxussziget_elado_a_Nagykorallzatonynal","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=20f2553a-0bb7-4f24-82bb-60eeb9bcb5c3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6d18d468-b4a3-42fc-a595-fcad6de249c0","keywords":null,"link":"/elet/20200719_Tok_jo_luxussziget_elado_a_Nagykorallzatonynal","timestamp":"2020. július. 19. 10:50","title":"Tök, jó kis luxussziget eladó a Nagy-korallzátonynál","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"61510ec3-1075-43e6-8dd6-6ff5cab1cc89","c_author":"Lengyel Miklós","category":"gazdasag.ingatlan","description":"Szigorodnának a feltételek a kisajátításnál.","shortLead":"Szigorodnának a feltételek a kisajátításnál.","id":"20200720_Barcelona_szocialis_berlakast_kreal_az_uresen_allo_ingatlanokbol","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=61510ec3-1075-43e6-8dd6-6ff5cab1cc89&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8f043c0b-cd0a-4c08-8bf0-72524935215f","keywords":null,"link":"/ingatlan/20200720_Barcelona_szocialis_berlakast_kreal_az_uresen_allo_ingatlanokbol","timestamp":"2020. július. 20. 07:04","title":"Barcelona szociális bérlakást kreál az üresen álló ingatlanokból","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"26163ffd-d1e3-43ce-b509-4bd0f62e1170","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag.zhvg","description":"600-szor valószínűbb minden más magyarázatnál, hogy az ember okozta felmelegedés áll a szibériai hőhullámok hátterében.","shortLead":"600-szor valószínűbb minden más magyarázatnál, hogy az ember okozta felmelegedés áll a szibériai hőhullámok hátterében.","id":"20200719_sziberia_hoseg_klimakatasztrofa","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=26163ffd-d1e3-43ce-b509-4bd0f62e1170&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1e706701-f04c-452e-a79c-891943e4aa98","keywords":null,"link":"/zhvg/20200719_sziberia_hoseg_klimakatasztrofa","timestamp":"2020. július. 19. 15:00","title":"Minden jel szerint a klímaválság fűtötte fel 38 fokosra Szibériát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a22104fd-c29c-40bc-8877-f6981836ac13","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Az Egészségügyi Világszervezet vezető kutatóorvosa szerint a most tesztelt vakcinák közül legalább egy hatékony lesz.","shortLead":"Az Egészségügyi Világszervezet vezető kutatóorvosa szerint a most tesztelt vakcinák közül legalább egy hatékony lesz.","id":"20200720_who_koronavirus_jarvany_fertozes_oltoanyag","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=a22104fd-c29c-40bc-8877-f6981836ac13&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c3c2ea09-708a-4303-8673-c6c5a90f4ea9","keywords":null,"link":"/vilag/20200720_who_koronavirus_jarvany_fertozes_oltoanyag","timestamp":"2020. július. 20. 06:47","title":"WHO: Jövő nyárra lehet széles körben elérhető a koronavírus elleni oltóanyag","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f4dee093-3496-4365-ac0b-767a6f634910","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Igaz nem a szokásos Golden, Silver és egyéb tribünökön, hanem a környező domboldalakról figyelték a versenyt, amennyire lehetett. ","shortLead":"Igaz nem a szokásos Golden, Silver és egyéb tribünökön, hanem a környező domboldalakról figyelték a versenyt, amennyire...","id":"20200719_Igenis_voltak_nezok_a_Hungaroringen","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=f4dee093-3496-4365-ac0b-767a6f634910&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4ab085f7-805a-4187-88cc-e78b9ce16f71","keywords":null,"link":"/cegauto/20200719_Igenis_voltak_nezok_a_Hungaroringen","timestamp":"2020. július. 19. 17:34","title":"Igenis voltak nézők az F1-es Magyar Nagydíjon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cd10e40e-8bc0-4b9f-b982-e68c7e99fc60","c_author":"MTI","category":"sport","description":"Öngyilkos lett Jekatyerina Alekszandrovszkaja, aki páros műkorcsolyázásban 2017-ben junior-világbajnok volt.\r

","shortLead":"Öngyilkos lett Jekatyerina Alekszandrovszkaja, aki páros műkorcsolyázásban 2017-ben junior-világbajnok volt.\r

","id":"20200718_Ongyilkos_lett_egy_juniur_vilagbajnok_mukorcsolyazono","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=cd10e40e-8bc0-4b9f-b982-e68c7e99fc60&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ee68f272-06e7-4762-8ddb-d32b33e42688","keywords":null,"link":"/sport/20200718_Ongyilkos_lett_egy_juniur_vilagbajnok_mukorcsolyazono","timestamp":"2020. július. 18. 17:46","title":"Öngyilkos lett egy junior világbajnok műkorcsolyázónő","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"dee26440-bed2-4c00-80fc-ef930ec6b074","c_author":"MTI/hvg.hu","category":"sport","description":"Szeptemberben visszaengedik a szurkolókat a stadionokba.","shortLead":"Szeptemberben visszaengedik a szurkolókat a stadionokba.","id":"20200719_A_nemet_focidrukkerek_is_megkapjak_amit_a_magyarok","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=dee26440-bed2-4c00-80fc-ef930ec6b074&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9c65ffc2-5569-4aff-bc45-5216d44b1371","keywords":null,"link":"/sport/20200719_A_nemet_focidrukkerek_is_megkapjak_amit_a_magyarok","timestamp":"2020. július. 19. 13:05","title":"A német focidrukkerek is megkapják, amit a magyarok","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]