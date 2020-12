Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"6574cd95-7c11-4449-8b6b-9b7f65e1db71","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"A Rocky- és a James Bond-franchise-t is tulajdonló cég arra számít, hogy a versengő streaming-szolgáltatók közül végül valamelyik csak kiköhögi ezt a tisztes summát.","shortLead":"A Rocky- és a James Bond-franchise-t is tulajdonló cég arra számít, hogy a versengő streaming-szolgáltatók közül végül...","id":"20201222_mgm_filmstudio_james_bondfranchise_elado","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=6574cd95-7c11-4449-8b6b-9b7f65e1db71&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5d4b0f46-b270-4495-bfab-4bf7ee5dd9bb","keywords":null,"link":"/kkv/20201222_mgm_filmstudio_james_bondfranchise_elado","timestamp":"2020. december. 22. 22:36","title":"Ötmilliárd dollárért eladó a patinás MGM filmstúdió","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b41c69b3-57b7-4813-9b18-73b1a181570b","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Kiderült pár részlet arról a különös rádiójelről, ami a Naphoz legközelebb eső csillag, a Proxima Centauri felől érkezett. Nagy valószínűséggel nem egy idegen civilizáció küldte.","shortLead":"Kiderült pár részlet arról a különös rádiójelről, ami a Naphoz legközelebb eső csillag, a Proxima Centauri felől...","id":"20201222_radiojel_proxima_centauri_csillagrendszer_breakthrough_listen_csillagaszat","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=b41c69b3-57b7-4813-9b18-73b1a181570b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cfa473f1-1c28-49f9-bcb4-752127a064ee","keywords":null,"link":"/tudomany/20201222_radiojel_proxima_centauri_csillagrendszer_breakthrough_listen_csillagaszat","timestamp":"2020. december. 22. 08:33","title":"Valószínűleg nem az ufók küldtek “üzenetet” a szomszédos csillagrendszerből","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c8e48a1d-b734-4567-8b1d-a0c1b752f248","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"A visszalépők között van Enyedi Ildikó, Gigor Attila és Szamosi Zsófia is.","shortLead":"A visszalépők között van Enyedi Ildikó, Gigor Attila és Szamosi Zsófia is.","id":"20201222_szfe_osztaly_oktatok_tanev","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=c8e48a1d-b734-4567-8b1d-a0c1b752f248&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8fb522ae-bacf-42d3-983b-1ccc9c119515","keywords":null,"link":"/kultura/20201222_szfe_osztaly_oktatok_tanev","timestamp":"2020. december. 22. 08:45","title":"Huszonkét tanár döntött úgy, hogy nem indít osztályt jövőre az SZFE-n","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d18b09de-bd2a-4a12-9b31-4d5bfb0d36cd","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Nem trailer, montázs került ki az új-zélandi rendező készülő filmjéről, a Get Backről.","shortLead":"Nem trailer, montázs került ki az új-zélandi rendező készülő filmjéről, a Get Backről.","id":"20201221_peter_jackson_beatles","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=d18b09de-bd2a-4a12-9b31-4d5bfb0d36cd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ab2d321d-f868-4a61-9bbc-11ac41ce2e45","keywords":null,"link":"/kultura/20201221_peter_jackson_beatles","timestamp":"2020. december. 21. 17:58","title":"Kiderült, milyen hangulatú lesz Peter Jackson Beatles-dokuja","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"07cf48ab-c59e-440c-9195-8614d2361bc1","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"gazdasag","description":"Vasárnap kezdődhetnek meg a tömeges oltások az Európai Unióban.","shortLead":"Vasárnap kezdődhetnek meg a tömeges oltások az Európai Unióban.","id":"20201221_pfizer_biontech_engedely_eu_vakcina","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=07cf48ab-c59e-440c-9195-8614d2361bc1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6b79e1d0-74d4-427e-a6f7-45fb9697fb3b","keywords":null,"link":"/gazdasag/20201221_pfizer_biontech_engedely_eu_vakcina","timestamp":"2020. december. 21. 15:30","title":"Az uniós gyógyszerügynökség javasolja az első vakcina forgalomba hozatalát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3efe5d36-c35a-4647-aaa7-ad02d5224274","c_author":"Kacskovics Mihály Béla","category":"itthon","description":"A kijárási korlátozások karácsonyi feloldása ellenére is csendes karácsonyra készülnek a magyar keresztény közösségek a koronavírus miatt. A lelkészek és papok komoly kihívással néznek szembe, hogy össze tudják tartani a rájuk bízott közösségeket, elmondásuk szerint eddig azonban sikerrel vették az akadályokat.","shortLead":"A kijárási korlátozások karácsonyi feloldása ellenére is csendes karácsonyra készülnek a magyar keresztény közösségek...","id":"20201221_karacsony_keresztenyek_koronavirus","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=3efe5d36-c35a-4647-aaa7-ad02d5224274&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5dac435b-daf2-4f33-b82e-5af66269c0be","keywords":null,"link":"/itthon/20201221_karacsony_keresztenyek_koronavirus","timestamp":"2020. december. 21. 15:33","title":"Mi lesz az idén az éjféli misével? Megkérdeztük az egyházakat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f4f3f281-4ed9-4d59-a58d-cf6164df9de0","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"elet","description":"Folytatódott a közleményháború az SZFE oktatói és az intézmény új vezetése között. ","shortLead":"Folytatódott a közleményháború az SZFE oktatói és az intézmény új vezetése között. ","id":"20201222_SZFE_uj_vezetes_osztalyok_kozlemeny","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=f4f3f281-4ed9-4d59-a58d-cf6164df9de0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"aa8838f6-0329-461f-aceb-6da60469f081","keywords":null,"link":"/elet/20201222_SZFE_uj_vezetes_osztalyok_kozlemeny","timestamp":"2020. december. 22. 15:58","title":"Az SZFE új vezetése közölte: azokat az \"önjelölteket\", akik nem indítanak osztályt, fel sem kérték","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"46a8e32a-f8e6-4371-bf14-0586ba85f4b3","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Google a képkeresőjét is gyakran bővíti új funkciókkal. Egy nemrég bevezetett fejlesztés kifejezetten hasznos.","shortLead":"A Google a képkeresőjét is gyakran bővíti új funkciókkal. Egy nemrég bevezetett fejlesztés kifejezetten hasznos.","id":"20201222_google_kepkereso_tippek","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=46a8e32a-f8e6-4371-bf14-0586ba85f4b3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ec5316cf-4647-4e61-b1ba-5d3105f6703f","keywords":null,"link":"/tudomany/20201222_google_kepkereso_tippek","timestamp":"2020. december. 22. 12:03","title":"Tipp a Google képkeresőhöz: így még gyorsabban megnyithatja, amit keres","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]