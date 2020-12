Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"3c2174f6-5360-49e3-ae61-52856d2f4aab","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Ha mesterséges intelligenciával kombinálnak egy fitneszkövetőt, akkor az megtanítható, hogy felismerje a legkülönfélébb, egymástól akár csak kevéssé eltérő gyakorlatokat is. fitneszkarkötőkkel "category":"360","description":"A nagy európai vállalatok nem bíznak bizonyos országok, így a jogállamot leépítő Magyarország és Lengyelország bíróságaiban, miután a Brexittel együtt megszűnik a lehetőségük, hogy választott döntőbíróságon rendezzék vitáikat az érintett országok kormányaival.","shortLead":"A nagy európai vállalatok nem bíznak bizonyos országok, így a jogállamot leépítő Magyarország és Lengyelország...","timestamp":"2020. december. 27. 10:30","title":"A Brexit-paradoxon: a britek kilépnek, az uniós cégek belépnek" "category":"vilag","description":"Svédországban és Spanyolországban is azonosították a koronavírus Nagy-Britanniában felfedezett új változatát.","shortLead":"Svédországban és Spanyolországban is azonosították a koronavírus Nagy-Britanniában felfedezett új változatát.","timestamp":"2020. december. 26. 17:34","title":"Tovább terjed Európában a jobban fertőző koronavírus" "category":"vilag","description":"Horst Seehofer úgy látja: az oltásnak önkéntesnek kell maradnia, az állam pedig nem gyámkodhat a polgárok felett.","shortLead":"Horst Seehofer úgy látja: az oltásnak önkéntesnek kell maradnia, az állam pedig nem gyámkodhat a polgárok felett.","timestamp":"2020. december. 27. 17:46","title":"A német belügyminiszter szerint nem lehet több joguk azoknak, akik beoltatják magukat a koronavírus ellen "category":"sport","description":"Az argentin világsztár szeretné megtapasztalni az amerikai életérzést.","shortLead":"Az argentin világsztár szeretné megtapasztalni az amerikai életérzést.","timestamp":"2020. december. 28. 12:45","title":"Amerika felé kacsintgat Messi" "category":"vilag","description":"Az oltóanyag szállítása december végéig, majd a következő hónapokban heti rendszerességgel folytatódik.","shortLead":"Az oltóanyag szállítása december végéig, majd a következő hónapokban heti rendszerességgel folytatódik.","timestamp":"2020. december. 27. 09:00","title":"Vasárnap az EU összes tagországában megkezdődik a koronavírus elleni oltás" "category":"tudomany","description":"Összegyűjtöttük egy cikkbe a hét legérdekesebb, legolvasottabb technológiai és tudományos témáit.","shortLead":"Összegyűjtöttük egy cikkbe a hét legérdekesebb, legolvasottabb technológiai és tudományos témáit.","timestamp":"2020. december. 27. 12:03","title":"Ez történt: A KFC bejelentette, hogy kiad egy játékkonzolt, ami a csirkét is melegen tartja "category":"itthon","description":"Közel 900 üresen álló praxis van Magyarországon, ezért a könnyítés.","shortLead":"Közel 900 üresen álló praxis van Magyarországon, ezért a könnyítés.","timestamp":"2020. december. 28. 06:10","title":"Jövő januártól háziorvostani szakvizsga nélkül is betölthető lesz a praxis" praxis","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]