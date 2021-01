Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"2b851681-e467-4c17-896a-14bd2b7592ed","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"A tilalom ellenére százak vettek részt az újévi bulikon Spanyolországban.","shortLead":"A tilalom ellenére százak vettek részt az újévi bulikon Spanyolországban.","id":"20210103_Tobb_spanyol_tartomany_szigoritott_a_korlatozasokon_egy_illegalis_barcelonai_raveparti_miatt","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=2b851681-e467-4c17-896a-14bd2b7592ed&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"da2dc006-dd4e-45ae-8aa5-59872f96ef93","keywords":null,"link":"/vilag/20210103_Tobb_spanyol_tartomany_szigoritott_a_korlatozasokon_egy_illegalis_barcelonai_raveparti_miatt","timestamp":"2021. január. 03. 13:40","title":"Több spanyol tartomány is szigorított a korlátozásokon az illegális barcelonai rave-parti miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"135d2815-3bc6-4099-a57e-5a0dd3e660b1","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"A jövő héten indul az oltási kampány Vatikánban, és január második felére már annyi vakcina érkezik, amely fedezi a szükségleteket.","shortLead":"A jövő héten indul az oltási kampány Vatikánban, és január második felére már annyi vakcina érkezik, amely fedezi...","id":"20210102_A_Vatikanba_is_megerkezett_a_vakcina_nem_tudni_beoltjake_a_papat","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=135d2815-3bc6-4099-a57e-5a0dd3e660b1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d38e105f-9835-48fc-8e5c-6268bcde4b8b","keywords":null,"link":"/vilag/20210102_A_Vatikanba_is_megerkezett_a_vakcina_nem_tudni_beoltjake_a_papat","timestamp":"2021. január. 02. 18:09","title":"A Vatikánba is megérkezett a vakcina, nem tudni, beoltják-e a pápát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"36e7d8bd-419d-49b6-80d6-fa6712cc3386","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Az EU-ban nem engedélyezett oltóanyag első adagját egy 82 éves vesebeteg kapta meg.","shortLead":"Az EU-ban nem engedélyezett oltóanyag első adagját egy 82 éves vesebeteg kapta meg.","id":"20210104_egyesult_kiralysag_oxfordi_vakcina","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=36e7d8bd-419d-49b6-80d6-fa6712cc3386&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"712ce5bb-7485-4b9e-89ed-512db3f920fc","keywords":null,"link":"/vilag/20210104_egyesult_kiralysag_oxfordi_vakcina","timestamp":"2021. január. 04. 11:22","title":"Az oxfordi vakcinával is elkezdtek oltani az Egyesült Királyságban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cb634ded-abaf-4537-926e-34e74e60ad05","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"David Reaboi cége a tavalyi évben lett megbízva amerikai kapcsolatok építésével. Szerinte Joe Biden győzelmével világszintű zsarnokságra is kell készülni, Trump pedig Reagan óta a legjobb elnök volt.","shortLead":"David Reaboi cége a tavalyi évben lett megbízva amerikai kapcsolatok építésével. Szerinte Joe Biden győzelmével...","id":"20210104_david_reaboi_interju_lobbista","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=cb634ded-abaf-4537-926e-34e74e60ad05&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5865a003-5982-4f6b-81d6-8ac2a43db15b","keywords":null,"link":"/vilag/20210104_david_reaboi_interju_lobbista","timestamp":"2021. január. 04. 08:42","title":"A magyar kormány fizetett amerikai lobbistája az agresszív LMBTQ-csoportok ellen küzd","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a030e6d0-e147-4b65-8407-da3db7c7e440","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Összegyűjtöttük egy cikkbe a hét legérdekesebb, legolvasottabb technológiai és tudományos témáit.","shortLead":"Összegyűjtöttük egy cikkbe a hét legérdekesebb, legolvasottabb technológiai és tudományos témáit.","id":"20210103_hundub_kariko_biontech_oltas_osszetevoi_whatsapp_bill_gates","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=a030e6d0-e147-4b65-8407-da3db7c7e440&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c1e1a854-4cb7-435b-86db-310c3eb8bdf5","keywords":null,"link":"/tudomany/20210103_hundub_kariko_biontech_oltas_osszetevoi_whatsapp_bill_gates","timestamp":"2021. január. 03. 12:03","title":"Ez történt: Megnéztük a Hundubot, hogy önnek már ne kelljen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7a151ae2-c721-48cb-aeb5-55d38850a12b","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az úton fekve találtak rá a súlyosan megsebesült férfira, akit ivócimborái megvertek és fegyverrel kirabolták.","shortLead":"Az úton fekve találtak rá a súlyosan megsebesült férfira, akit ivócimborái megvertek és fegyverrel kirabolták.","id":"20210103_Csunyan_elfajult_egy_szilveszteri_mulatozas_Sopronban","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=7a151ae2-c721-48cb-aeb5-55d38850a12b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0e8ee4ca-7b04-4622-8049-dba39d792778","keywords":null,"link":"/itthon/20210103_Csunyan_elfajult_egy_szilveszteri_mulatozas_Sopronban","timestamp":"2021. január. 03. 15:59","title":"Csúnyán elfajult egy szilveszteri mulatozás Sopronban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4293fc9b-d341-438e-9597-02a3789f7cb1","c_author":"","category":"itthon","description":"Egy körülbelül száz négyzetméret alapterületű családi ház gyulladt ki. ","shortLead":"Egy körülbelül száz négyzetméret alapterületű családi ház gyulladt ki. ","id":"20210103_Kigyulladt_es_leegett_egy_lakohaz_a_18_keruletben","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=4293fc9b-d341-438e-9597-02a3789f7cb1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"61e82778-a37b-4c97-a157-41f8f835dc81","keywords":null,"link":"/itthon/20210103_Kigyulladt_es_leegett_egy_lakohaz_a_18_keruletben","timestamp":"2021. január. 03. 08:43","title":"Kigyulladt és leégett egy lakóház a 18. kerületben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d23eb6cb-17de-4f90-8be5-36bb52a70b71","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Ritkán fordul elő, de mégis csak megtörténhet, hogy a Mészáros és Mészáros Kft. veszít egy tenderen.","shortLead":"Ritkán fordul elő, de mégis csak megtörténhet, hogy a Mészáros és Mészáros Kft. veszít egy tenderen.","id":"20210103_Kapaszkodjon_meg_nem_Meszaros_Lorinc_cege_nyert_el_egy_tobbmilliardos_kozbeszerzest","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=d23eb6cb-17de-4f90-8be5-36bb52a70b71&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ab4bcf1b-da10-4758-a98b-e311b712fa58","keywords":null,"link":"/itthon/20210103_Kapaszkodjon_meg_nem_Meszaros_Lorinc_cege_nyert_el_egy_tobbmilliardos_kozbeszerzest","timestamp":"2021. január. 03. 10:08","title":"Kapaszkodjon meg: nem Mészáros Lőrinc cége nyert el egy többmilliárdos közbeszerzést","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]