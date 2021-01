Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"81eff3b8-25d6-4dae-a4b3-66408eeb2860","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Verba Attiláné, a PSZ Óvodapedagógiai Tagozatának elnöke szerint akkor is túlzó volt kivenni a hatévesek iskolaérettségéről való döntést az óvodák kezéből, ha a – hivatalos fórumok információinak megfelelően – néhol tényleg visszaéltek a lehetőséggel.","shortLead":"Verba Attiláné, a PSZ Óvodapedagógiai Tagozatának elnöke szerint akkor is túlzó volt kivenni a hatévesek...","id":"20210113_iskolaerettseg_halasztas_verba_attilane_psz","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=81eff3b8-25d6-4dae-a4b3-66408eeb2860&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7f1fbcaf-1897-41c9-b79d-51ce6c064896","keywords":null,"link":"/itthon/20210113_iskolaerettseg_halasztas_verba_attilane_psz","timestamp":"2021. január. 13. 10:31","title":"A gyerekeken csattant az ostor az iskolaérettség rendszerének átszervezésekor","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6c2c6aeb-61e4-4ed1-a0ae-8b1ab9679f4b","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A felfüggesztett felhasználók a legdurvább összeesküvés-elméleteket terjesztő QAnon-mozgalom bejegyzéseit osztották újra és újra.","shortLead":"A felfüggesztett felhasználók a legdurvább összeesküvés-elméleteket terjesztő QAnon-mozgalom bejegyzéseit osztották...","id":"20210112_twitter_qanon_mozgalom_capitolium","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=6c2c6aeb-61e4-4ed1-a0ae-8b1ab9679f4b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4acfe8b4-2eb3-4d50-963d-309e96e8f993","keywords":null,"link":"/tudomany/20210112_twitter_qanon_mozgalom_capitolium","timestamp":"2021. január. 12. 11:25","title":"Több tízezer fiókot törölt a Twitter a capitoliumi ostrom óta","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a5585e0a-8967-422f-86c0-1a9ae5d36c8e","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"Nagyjából 80 millió évesek lehetnek azok a nyomok, amelyeket a Kínai Földtudományi Egyetem szakemberei találtak.","shortLead":"Nagyjából 80 millió évesek lehetnek azok a nyomok, amelyeket a Kínai Földtudományi Egyetem szakemberei találtak.","id":"20210112_dinoszaurusz_labonyom_lelet_paleontologia","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=a5585e0a-8967-422f-86c0-1a9ae5d36c8e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fc935449-6ae8-4cb6-9b7c-dcf25f90b1b2","keywords":null,"link":"/tudomany/20210112_dinoszaurusz_labonyom_lelet_paleontologia","timestamp":"2021. január. 12. 15:03","title":"Több mint 240 dinoszaurusz-lábnyomot fedeztek fel Kelet-Kínában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5228b437-3330-44e1-9619-b213d44da6ac","c_author":"Vándor Éva","category":"elet","description":"Írországban az egyházi fenntartású anya- és gyerekotthonokban kilencezer „törvénytelen” gyerek vesztette életét a múlt században, és több tízezer gyereket szakítottak el az anyjuktól, csak azért, mert nem házasságon belül születtek.","shortLead":"Írországban az egyházi fenntartású anya- és gyerekotthonokban kilencezer „törvénytelen” gyerek vesztette életét a múlt...","id":"20210113_Perverz_vallasi_moral_neveben_nyomoritottak_meg_nok_tizezreinek_eletet","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=5228b437-3330-44e1-9619-b213d44da6ac&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"28ca59ad-793e-4c43-9d46-f7411d2fc645","keywords":null,"link":"/elet/20210113_Perverz_vallasi_moral_neveben_nyomoritottak_meg_nok_tizezreinek_eletet","timestamp":"2021. január. 13. 20:00","title":"„Perverz vallási morál” nevében nyomorították meg nők tízezreinek életét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1a2ce7de-861f-4bab-ab2c-c39cbd0b2bee","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A görög kormány javaslata csak a tagállamok közti utazásra terjed ki.","shortLead":"A görög kormány javaslata csak a tagállamok közti utazásra terjed ki.","id":"20210112_gorogorszag_covid_oltas_utazas","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=1a2ce7de-861f-4bab-ab2c-c39cbd0b2bee&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4fda40ff-f5e3-4848-8673-25d8cb3de9cc","keywords":null,"link":"/gazdasag/20210112_gorogorszag_covid_oltas_utazas","timestamp":"2021. január. 12. 08:50","title":"Görögország új javaslata: szabadon utazhasson az, aki megkapta a Covid-oltást","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1778d29f-6eac-4194-a8c2-3459c4e2ade8","c_author":"CMS Budapest","category":"brandcontent","description":"A koronavírus nem csak a gazdaságra, de a gazdaság alapjául szolgáló tranzakciókra jogi szempontból is kihatással van. Egy közelmúltban bevezetett szabályozás szerint az állam jelentősen beleszólhat a külföldi befektetések sorsába. Ám az utóbbi hónapokban nem csak a COVID-19 miatt történtek változások a vállalkozók életében; új kötelezettség is várhat rájuk többek között a saját tranzakcióiknak potenciálisan adóelkerülő struktúraként való bejelentése kapcsán is. Egyes esetekben azonban ezek értelmezése is kérdéseket vethet fel – a válaszokat és megoldásokat a CMS Budapest szakjogászai ismertetik.","shortLead":"A koronavírus nem csak a gazdaságra, de a gazdaság alapjául szolgáló tranzakciókra jogi szempontból is kihatással van...","id":"20201207_Uzleti_tranzakciok_es_uj_felmerulo_kerdesek_CMS_Budapest","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=1778d29f-6eac-4194-a8c2-3459c4e2ade8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3d48014e-eefb-4ed2-a3d7-56e4745412ac","keywords":null,"link":"/brandcontent/20201207_Uzleti_tranzakciok_es_uj_felmerulo_kerdesek_CMS_Budapest","timestamp":"2021. január. 12. 09:30","title":"Üzleti tranzakciók: ezekre minden vállalkozónak érdemes figyelni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":true,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":true,"c_isbranded":true,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e75ec1aa-9e9e-45df-9a6f-4c6ba01a7a81","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"A kutatóknak hosszas munkával sikerült megfigyelniük az ID2299 névre keresztelt galaxist, ami nagyjából 9 milliárd fényéve van a Földtől.","shortLead":"A kutatóknak hosszas munkával sikerült megfigyelniük az ID2299 névre keresztelt galaxist, ami nagyjából 9 milliárd...","id":"20210112_galaxis_urkutatas_vilagegyetem_haldoklo_galaxis_megfigyelese","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=e75ec1aa-9e9e-45df-9a6f-4c6ba01a7a81&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6dc6d438-32da-400a-b1a1-eca750fb8f8c","keywords":null,"link":"/tudomany/20210112_galaxis_urkutatas_vilagegyetem_haldoklo_galaxis_megfigyelese","timestamp":"2021. január. 12. 20:03","title":"Először figyeltek meg a haldoklás folyamatában lévő távoli galaxist","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2bf83559-28bb-4504-a2bc-6d49368155b3","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"vilag","description":"Az eljáráshoz külön bunkert építettek. 900 tanút is meghallgatnak.","shortLead":"Az eljáráshoz külön bunkert építettek. 900 tanút is meghallgatnak.","id":"20210113_maffiaper_maffiozo_maffia_olaszorszag","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=2bf83559-28bb-4504-a2bc-6d49368155b3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a1240803-e301-4ea1-9e75-af0b96ef42f0","keywords":null,"link":"/vilag/20210113_maffiaper_maffiozo_maffia_olaszorszag","timestamp":"2021. január. 13. 21:56","title":"Több száz maffiózót állítanak bíróság elé Olaszországban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]