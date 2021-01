Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"c8ac884a-4438-4df2-bc5b-e605d1a82266","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Lavinát indított az Apple és a Google közleménye a Parler nevű közösségi app törléséről.","shortLead":"Lavinát indított az Apple és a Google közleménye a Parler nevű közösségi app törléséről.","id":"20210111_parler_trumpistak_ugyved_kozossegi_media","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=c8ac884a-4438-4df2-bc5b-e605d1a82266&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c3f970f3-3b34-4bb4-99dd-96f2c9735aab","keywords":null,"link":"/tudomany/20210111_parler_trumpistak_ugyved_kozossegi_media","timestamp":"2021. január. 11. 09:45","title":"A létező összes támogató otthagyta a trumpisták kedvenc appját","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cc858da2-749c-4cd3-899e-825048c56ae3","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Seregnyi újdonsággal készült az idei, online rendezett CES-re a HP. A felhozatal legérdekesebbje egy hosszú üzemidőt ígérő laptop.","shortLead":"Seregnyi újdonsággal készült az idei, online rendezett CES-re a HP. A felhozatal legérdekesebbje egy hosszú üzemidőt...","id":"20210111_hp_envy_14_windows_laptop_ces_2021","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=cc858da2-749c-4cd3-899e-825048c56ae3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bfe5fc2d-5e85-4437-bcdc-579d32f0ffaa","keywords":null,"link":"/tudomany/20210111_hp_envy_14_windows_laptop_ces_2021","timestamp":"2021. január. 11. 11:43","title":"A HP állítja: 16,5 óráig megy egy töltéssel az új, windowsos laptopjuk","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"edf3a077-3fbc-4c92-8227-0a03857ed688","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Lapértesülés szerint Botka László polgármester kihívója, illetve Rovó László rektor is kiválasztott lehet a tervezett testületben.","shortLead":"Lapértesülés szerint Botka László polgármester kihívója, illetve Rovó László rektor is kiválasztott lehet a tervezett...","id":"20210111_A_Botka_ellen_indulo_nem_fideszes_vallalkozo_kerulhet_a_szegedi_egyetemi_alapitvany_kuratoriumaba","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=edf3a077-3fbc-4c92-8227-0a03857ed688&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"889f65d3-3b45-4b8e-bdb7-cbd0528686c3","keywords":null,"link":"/gazdasag/20210111_A_Botka_ellen_indulo_nem_fideszes_vallalkozo_kerulhet_a_szegedi_egyetemi_alapitvany_kuratoriumaba","timestamp":"2021. január. 11. 18:15","title":"Novák Katalin is bekerülhet a Szegedi Egyetemet átvevő alapítvány kuratóriumába? ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"59a6b413-8f99-4dbd-8424-8df0bcb40c01","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Akár 50 százalékkal is gyorsabb lehet elődjénél a Qualcomm újabb kijelző alatti ujjlenyomat-olvasója, amely talán már a Samsung Galaxy S21-ben is bemutatkozhat.","shortLead":"Akár 50 százalékkal is gyorsabb lehet elődjénél a Qualcomm újabb kijelző alatti ujjlenyomat-olvasója, amely talán már...","id":"20210113_qualcomm_ultrahangos_kijelzo_alatti_ujjlenyomat_olvaso_masodik_generacio","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=59a6b413-8f99-4dbd-8424-8df0bcb40c01&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ca3b07ef-d824-411c-9b4c-e82ede7da641","keywords":null,"link":"/tudomany/20210113_qualcomm_ultrahangos_kijelzo_alatti_ujjlenyomat_olvaso_masodik_generacio","timestamp":"2021. január. 13. 07:03","title":"Nagyobb, gyorsabb a Qualcomm új ujjlenyomat-olvasója, ez kerülhet az idei csúcstelefonokba","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"17d9f853-2a90-4588-ba11-b02890adb7ee","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Alkotmányos felelősségre vonási eljárás (impeachment) megindítását javasolja a Demokrata Párt a nyolc nap múlva távozó amerikai elnök, Donald Trump ellen – adták hírül amerikai médiumok. ","shortLead":"Alkotmányos felelősségre vonási eljárás (impeachment) megindítását javasolja a Demokrata Párt a nyolc nap múlva távozó...","id":"20210111_impeachment_demokrata_part_nancy_pelosi_donald_trump_mike_pence","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=17d9f853-2a90-4588-ba11-b02890adb7ee&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7dcc9af6-1e5c-418b-85f6-11ef8aa850c7","keywords":null,"link":"/vilag/20210111_impeachment_demokrata_part_nancy_pelosi_donald_trump_mike_pence","timestamp":"2021. január. 11. 18:24","title":"Léptek a demokraták: impeachment indulhat Trump ellen, ha nem távozik","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"dd1872ad-3385-4f7f-9a6a-c94c94ac16b0","c_author":"Kovács Gábor","category":"gazdasag","description":"Egy év alatt 700 százalékkal nőtt a Tesla piaci értéke, többet ér, mint az őt követő kilenc nagy autógyár együtt. Akad, aki szerint a cég lufi, idő kérdése, mikor pukkad ki, de sok érv szól amellett, hogy folytatni tudják a sikersorozatot.","shortLead":"Egy év alatt 700 százalékkal nőtt a Tesla piaci értéke, többet ér, mint az őt követő kilenc nagy autógyár együtt. Akad...","id":"20210112_Elon_Musk_Teslaja_szarnyal_az_a_kerdes_lufie_vagy_urhajo","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=dd1872ad-3385-4f7f-9a6a-c94c94ac16b0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"49a5b1ca-8a10-45ca-b348-3366ed5a3d84","keywords":null,"link":"/gazdasag/20210112_Elon_Musk_Teslaja_szarnyal_az_a_kerdes_lufie_vagy_urhajo","timestamp":"2021. január. 12. 17:14","title":"Elon Musk Teslája szárnyal, az a kérdés, lufi-e vagy űrhajó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"61d5b72b-5ef3-43eb-9c59-fa26fae5fa5b","c_author":"Szentgyörgyi Rita","category":"360","description":"Példaképe, Elsa Morante után választott magának hasonló hangzású nevet az Elena Ferrante álnéven publikáló olasz szerző, akinek legnagyobb szabású, négykötetes regényciklusából az HBO készített sorozatot, legújabb kötetét pedig a Netflix akarja megfilmesíteni.","shortLead":"Példaképe, Elsa Morante után választott magának hasonló hangzású nevet az Elena Ferrante álnéven publikáló olasz...","id":"202101__elena_ferrante__megfejtett_titok__atertekelt_noszerepek__brilians_rejtozkodes","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=61d5b72b-5ef3-43eb-9c59-fa26fae5fa5b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3c283d7c-f654-45e3-b365-c34af2e2c3cf","keywords":null,"link":"/360/202101__elena_ferrante__megfejtett_titok__atertekelt_noszerepek__brilians_rejtozkodes","timestamp":"2021. január. 12. 16:30","title":"Szenvedő, harcias nők a nápolyi nyomorban – Az Elena Ferrante-sztori","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3d86e6f8-63d7-4900-af3b-0ddc6b227acc","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Markus Söder bajor miniszterelnök szerint kötelezővé kellene tenni a koronavírus elleni oltást Németországban. ","shortLead":"Markus Söder bajor miniszterelnök szerint kötelezővé kellene tenni a koronavírus elleni oltást Németországban. ","id":"20210112_Markus_Soder_Bajoroszag_FFP2es_maszk","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=3d86e6f8-63d7-4900-af3b-0ddc6b227acc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ea1160fe-17c7-4504-90f7-77eea83cd082","keywords":null,"link":"/vilag/20210112_Markus_Soder_Bajoroszag_FFP2es_maszk","timestamp":"2021. január. 12. 19:01","title":"FFP2-es maszkokat kell viselni Bajorországban a tömegközlekedési eszközökön és az üzletekben jövő héttől","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]