[{"available":true,"c_guid":"c904ef93-a59d-4361-a419-ceca81eb2efe","c_author":"HVG","category":"360","description":"Mit jelent a két lábon járás, és hogyan lépkedtek az ember 6-7 millió évvel ezelőtt élt ősei? Egyebek mellett ezekre a kérdésekre keresik a választ a francia Nemzeti Tudományos Kutatási Központ (CNRS) tudósai. A munka eredménye napjainkban is hasznosítható lehet.","shortLead":"Mit jelent a két lábon járás, és hogyan lépkedtek az ember 6-7 millió évvel ezelőtt élt ősei? Egyebek mellett ezekre...","id":"202047_az_osember_jarasa_robottal_uthetik_anyomukat","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=c904ef93-a59d-4361-a419-ceca81eb2efe&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d421bae5-fe7b-4245-9272-f8ab542ba048","keywords":null,"link":"/360/202047_az_osember_jarasa_robottal_uthetik_anyomukat","timestamp":"2020. november. 24. 14:00","title":"Robottal ütjük a nyomukat: hogyan is jártak az ősemberek?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3d5c1796-2cdd-421d-94af-3680bb422247","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A Volkswagen újdonságának hatótávja egész korrekt, de hatékonyság fronton lenne még hova fejlődni.","shortLead":"A Volkswagen újdonságának hatótávja egész korrekt, de hatékonyság fronton lenne még hova fejlődni.","id":"20201126_feny_derult_a_legujabb_vw_villanyauto_az_id4_valos_hatotavjara","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=3d5c1796-2cdd-421d-94af-3680bb422247&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5bd4a5ad-3a06-4cc1-ac3a-ba49fb7a88b5","keywords":null,"link":"/cegauto/20201126_feny_derult_a_legujabb_vw_villanyauto_az_id4_valos_hatotavjara","timestamp":"2020. november. 26. 06:41","title":"Fény derült a legújabb VW villanyautó, az ID.4 valós hatótávjára","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1a3138f0-ce35-4fc8-b058-defc331639da","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A járvány előtti helyzethez képest egyetlen szavazót sem vesztett a Fidesz, a Jobbik és a Momentum fej-fej mellett küzd a harmadik helyért – derült ki a Závecz Research novemberi pártpreferenciáiból. Kiderült az is, egy-egy ellen harc mozgósítja a választókat, a közös ellenzéki lista miatt viszont lehetnek lemorzsolódók.","shortLead":"A járvány előtti helyzethez képest egyetlen szavazót sem vesztett a Fidesz, a Jobbik és a Momentum fej-fej mellett küzd...","id":"20201125_fidesz_dk_jobbik_lmp_momentum_parbeszed_mszp_ketfarku_zavecz_partpreferenciak_2020_november","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=1a3138f0-ce35-4fc8-b058-defc331639da&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f8b1c103-8101-4b1b-9889-6436342cbee7","keywords":null,"link":"/itthon/20201125_fidesz_dk_jobbik_lmp_momentum_parbeszed_mszp_ketfarku_zavecz_partpreferenciak_2020_november","timestamp":"2020. november. 25. 17:12","title":"Augusztusban rekordot döntött a Fidesz támogatottsága","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8f269a80-d532-4d70-ba3b-0dca8157f1da","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"2019-ben az összes NAV-os behajtási ügy ötödét az tette ki, hogy a kamarák hajtották a nekik járó regisztrációs díjat.","shortLead":"2019-ben az összes NAV-os behajtási ügy ötödét az tette ki, hogy a kamarák hajtották a nekik járó regisztrációs díjat.","id":"20201124_Parragh_az_onkormanyzatokkal_sporoltatna_a_kamarak_a_NAVot_kuldik_az_otezer_forintokert","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=8f269a80-d532-4d70-ba3b-0dca8157f1da&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"33ef1b1a-9db9-4c32-b3d8-cf9e81258bb4","keywords":null,"link":"/kkv/20201124_Parragh_az_onkormanyzatokkal_sporoltatna_a_kamarak_a_NAVot_kuldik_az_otezer_forintokert","timestamp":"2020. november. 24. 13:26","title":"Parragh az önkormányzatokkal spóroltatna, miközben a kamarák a NAV-ot küldik az ötezer forintokért","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c23d7d55-2aab-424d-823e-0ca200a8c79e","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A legtöbb aktív fertőzött főváros és Pest megye után Győr-Moson-Sopron megyében van. Ezer lakosra vetítve viszont más a helyzet.","shortLead":"A legtöbb aktív fertőzött főváros és Pest megye után Győr-Moson-Sopron megyében van. Ezer lakosra vetítve viszont más...","id":"20201124_A_koronavirusban_elhunytak_negyede_budapesti","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=c23d7d55-2aab-424d-823e-0ca200a8c79e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"edd4b861-6d1f-4d4d-a1ba-5bbf6502e923","keywords":null,"link":"/itthon/20201124_A_koronavirusban_elhunytak_negyede_budapesti","timestamp":"2020. november. 24. 21:09","title":"Megyei adatok: Győr-Moson-Sopron megyében rosszabb a helyzet, mint Budapesten","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8ecc71df-00b7-4829-a814-1fc1760b6f3b","c_author":"Csányi Nikolett","category":"kultura","description":"Ha nincs reakció a nézőtérről, az nagyban megnehezíti a színészek munkáját, de a streamelt színház is sokkal jobb, mint a semmilyen. Elindult a színházi streamingszolgáltató, megnéztük, hogy működik élesben egy előadás közvetítése.","shortLead":"Ha nincs reakció a nézőtérről, az nagyban megnehezíti a színészek munkáját, de a streamelt színház is sokkal jobb, mint...","id":"20201125_szinhaz_tv_covid_video","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=8ecc71df-00b7-4829-a814-1fc1760b6f3b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"156d91a1-2936-4976-b1d7-df6885b54622","keywords":null,"link":"/kultura/20201125_szinhaz_tv_covid_video","timestamp":"2020. november. 25. 20:00","title":"\"Az első próbán csengett a fülem\" – benéztünk a SzínházTV kulisszái mögé","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a5c29792-89c8-4be8-84fe-2da6f142e950","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Hszi Csin-ping kínai elnök szerint a világ minden országában leegyszerűsödne a járványvédelem, ha bevezetnék a Kínában alkalmazott rendszert, amelyben az utazás megkezdése előtt QR-kódokkal azonosítják magukat az állampolgárok.","shortLead":"Hszi Csin-ping kínai elnök szerint a világ minden országában leegyszerűsödne a járványvédelem, ha bevezetnék a Kínában...","id":"20201125_qr_kod_hszi_csin_ping_kina_utazas_egeszsegugyi_allapot","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=a5c29792-89c8-4be8-84fe-2da6f142e950&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6d9d72f6-6a5e-4859-9320-bdca08ff9e31","keywords":null,"link":"/tudomany/20201125_qr_kod_hszi_csin_ping_kina_utazas_egeszsegugyi_allapot","timestamp":"2020. november. 25. 08:03","title":"Kína szerint mindenhol be kellene vezetni a QR-kódos személyellenőrzést, hogy újra lehessen utazgatni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"aa9ff4d7-c655-4003-aec3-b49c48b364dd","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"elet","description":"Egészen zseniális, a Rubik-kocka által inspirált alkotások születtek Japánban. Gondolták volna, hogy egy séfet, egy bármixert vagy egy origami művészt is megihlet a világhírű magyar játék?","shortLead":"Egészen zseniális, a Rubik-kocka által inspirált alkotások születtek Japánban. Gondolták volna, hogy egy séfet...","id":"20201124_Rubik_kocka_Japan_alkotasok","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=aa9ff4d7-c655-4003-aec3-b49c48b364dd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b88fa378-3d1d-414a-9713-f829a6faef4d","keywords":null,"link":"/elet/20201124_Rubik_kocka_Japan_alkotasok","timestamp":"2020. november. 24. 12:39","title":"Eltáncolták, papírból hajtogatták és bútort is készítettek a Rubik-kockából","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]