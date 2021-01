Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"7c8bd276-4940-4eb0-9e2b-3772fc1a8019","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Pályatársai emlékeznek a vasárnap elhunyt Sas Józsefre. ","shortLead":"Pályatársai emlékeznek a vasárnap elhunyt Sas Józsefre. ","id":"20210117_Galvolgyi_Nemcsak_Sas_Jozseftol_kell_elbucsuzni_hanem_egy_mufajtol_is","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=7c8bd276-4940-4eb0-9e2b-3772fc1a8019&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"58889505-a447-4564-94d2-2ff7bf7c2cf8","keywords":null,"link":"/kultura/20210117_Galvolgyi_Nemcsak_Sas_Jozseftol_kell_elbucsuzni_hanem_egy_mufajtol_is","timestamp":"2021. január. 17. 21:22","title":"Gálvölgyi: Nemcsak Sas Józseftől kell elbúcsúzni, hanem egy műfajtól is","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"25671108-0442-4f9e-b0f6-c17b7bd4d3b8","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"A római járványkórházban adták be elsőként a vakcinák második dózisát vasárnap, az oltások folytatását azonban nehezíti a Pfizer-BioNTech szállítmányok késése. A halottak száma meghaladta a 82 ezret.","shortLead":"A római járványkórházban adták be elsőként a vakcinák második dózisát vasárnap, az oltások folytatását azonban nehezíti...","id":"20210117_Kesnek_az_oltasok_Olaszorszagban","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=25671108-0442-4f9e-b0f6-c17b7bd4d3b8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e813533f-2d9f-49d0-8435-23bf14b4ef21","keywords":null,"link":"/vilag/20210117_Kesnek_az_oltasok_Olaszorszagban","timestamp":"2021. január. 17. 19:33","title":"Késnek az oltások Olaszországban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"996ebe3a-a761-4fcc-b35f-095577dc9b4b","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"A magyar bejelentés után jelentkezett be a többi ország a kínai gyártónál.","shortLead":"A magyar bejelentés után jelentkezett be a többi ország a kínai gyártónál.","id":"20210117_Menczer_szerint_Europa_Kinaban_all_sorban_vakcinaert","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=996ebe3a-a761-4fcc-b35f-095577dc9b4b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"62898652-6313-49ee-ad54-279f0f27a9ff","keywords":null,"link":"/itthon/20210117_Menczer_szerint_Europa_Kinaban_all_sorban_vakcinaert","timestamp":"2021. január. 17. 17:50","title":"Menczer szerint Európa Kínában áll sorban vakcináért","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b0fe70f3-b7db-4145-a870-94e90b51f770","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Az indonéziai Jáva szigetén kitört a Semeru tűzhányó, amely 5,6 kilométeres magasságig lökte ki a levegőbe a hamut, füstöt és törmeléket.","shortLead":"Az indonéziai Jáva szigetén kitört a Semeru tűzhányó, amely 5,6 kilométeres magasságig lökte ki a levegőbe a hamut...","id":"20210116_Hamufelhobe_borult_Java_szigete_a_Semeru_vulkan_kitorese_utan","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=b0fe70f3-b7db-4145-a870-94e90b51f770&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4d63856f-69f5-41da-8524-3789f5b8c77b","keywords":null,"link":"/vilag/20210116_Hamufelhobe_borult_Java_szigete_a_Semeru_vulkan_kitorese_utan","timestamp":"2021. január. 16. 21:32","title":"Hamufelhőbe borult Jáva szigete a Semeru vulkán kitörése után","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1230fc6e-cd62-4fa8-aef4-4baa70dda934","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"","shortLead":"","id":"20210117_Szenmonoxidmergezes_gyanuja_miatt_tobb_ember_korhazba_kerult_a_fovarosban","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=1230fc6e-cd62-4fa8-aef4-4baa70dda934&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"20bf6501-7fe6-4bf9-87af-5458da3855f1","keywords":null,"link":"/itthon/20210117_Szenmonoxidmergezes_gyanuja_miatt_tobb_ember_korhazba_kerult_a_fovarosban","timestamp":"2021. január. 17. 12:49","title":"Szén-monoxid-mérgezés gyanúja miatt három gyerek kórházba került Budapesten","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2e416e27-0f79-4100-92a2-3c9c22d1049f","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Borsodban mínusz 15 fok is lehet reggelre.","shortLead":"Borsodban mínusz 15 fok is lehet reggelre.","id":"20210118_havazas_extrem_hideg_idojaras","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=2e416e27-0f79-4100-92a2-3c9c22d1049f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f7866d69-ec98-4e24-b214-3b8ad1a6efd3","keywords":null,"link":"/itthon/20210118_havazas_extrem_hideg_idojaras","timestamp":"2021. január. 18. 05:08","title":"Nyugaton havazás, északon extrém hideg várható","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"85c1bb9a-b195-4db8-ad80-c70d77f23368","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"A Capitolium lerohanásának jelképes figurája az ügyvédje szerint csupa jó szándékkal, Trump elnök meghívására ment az épülethez, és amúgy is nagyon rendes ember.","shortLead":"A Capitolium lerohanásának jelképes figurája az ügyvédje szerint csupa jó szándékkal, Trump elnök meghívására ment...","id":"20210117_Elnoki_kegyelmet_ker_QAnon_Saman_mondvan_o_csak_Trump_utasitasait_kovette","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=85c1bb9a-b195-4db8-ad80-c70d77f23368&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a225b5b2-d770-4aff-8ba3-0ce331ec83c3","keywords":null,"link":"/vilag/20210117_Elnoki_kegyelmet_ker_QAnon_Saman_mondvan_o_csak_Trump_utasitasait_kovette","timestamp":"2021. január. 17. 08:36","title":"Elnöki kegyelmet kér QAnon Sámán, mondván, ő csak Trump utasításait követte","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6e124d4b-76eb-42df-817f-5f9618af5efc","c_author":"Demeter Péter","category":"cegauto","description":"A Panamera Sport Turismo talán a Porsche leginkább rétegautónak tekinthető modellje. A luxusautók kategóriáján belül bőven értelmezhető családi sportkombi egyszerre egy főúri nagyautó extra csomagtérrel és egy komoly képességű közúti veszedelem, akár 80 milliós árral. Kipróbáltuk a megújult szériáját. ","shortLead":"A Panamera Sport Turismo talán a Porsche leginkább rétegautónak tekinthető modellje. A luxusautók kategóriáján belül...","id":"20210116_porsche_panamera_4s_sport_turismo_menetproba_teszt_velemeny","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=6e124d4b-76eb-42df-817f-5f9618af5efc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"914a02f1-35da-4da1-9447-7e2a22b25919","keywords":null,"link":"/cegauto/20210116_porsche_panamera_4s_sport_turismo_menetproba_teszt_velemeny","timestamp":"2021. január. 16. 17:00","title":"A felső párezer kombija: Porsche Panamera-menetpróba","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]