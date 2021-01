Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"04ecccc7-bf41-4a7b-bb3a-289a519c997e","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A meteorológiai szolgálat riasztást adott ki az erős széllökések miatt.\r

","shortLead":"A meteorológiai szolgálat riasztást adott ki az erős széllökések miatt.\r

","id":"20210122_Idojaras_melegrekord_havazas","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=04ecccc7-bf41-4a7b-bb3a-289a519c997e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"02ebecc7-fe52-4a1e-949a-691e67bc234b","keywords":null,"link":"/itthon/20210122_Idojaras_melegrekord_havazas","timestamp":"2021. január. 22. 06:06","title":"Pénteken megdőlhet a napi melegrekord, vasárnap már havazhat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d0077f43-dc62-47da-bb2e-0cd4f7a84cd3","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"itthon","description":"Hamarosan a fogorvosok is be tudnak csatlakozni a közösségekbe.\r

","shortLead":"Hamarosan a fogorvosok is be tudnak csatlakozni a közösségekbe.\r

","id":"20210122_Gulyas_Gergely_hazirovos_praxiskozosseg","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=d0077f43-dc62-47da-bb2e-0cd4f7a84cd3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"785cb0ff-ee0e-4dcb-9dcf-21875efb66a2","keywords":null,"link":"/itthon/20210122_Gulyas_Gergely_hazirovos_praxiskozosseg","timestamp":"2021. január. 22. 07:46","title":"Gulyás: Csak az a háziorvos kapja meg a teljes béremelést, aki szoros praxisközösséget vállal","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4e96ec43-8ac4-4fcc-931e-50610c942e25","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"kultura","description":"Több értékes római kori, középkori, kora újkori és századfordulós leletet találtak a szakemberek a Budavári Palotanegyedben. A legérdekesebb egy nőstény oroszlánt mintázó szobor, amely egykor Erzsébet királyné pihenőházát díszítette. Az MTI fotókat adott ki a tárgyakról.","shortLead":"Több értékes római kori, középkori, kora újkori és századfordulós leletet találtak a szakemberek a Budavári...","id":"20210122_erzsebet_kiralyne_lelet_regeszet_budai_var","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=4e96ec43-8ac4-4fcc-931e-50610c942e25&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2c7ac4a6-6365-40c2-b2fa-dd273d4a1172","keywords":null,"link":"/kultura/20210122_erzsebet_kiralyne_lelet_regeszet_budai_var","timestamp":"2021. január. 22. 16:50","title":"XVII. századi gyűrűt és Erzsébet királynéhoz köthető domborművet találtak régészek Budapesten","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"dc9c7022-a6b4-4391-8907-eada258866ea","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Átfogó tanulmány jelent meg Magyarország helyzetéről, amiben már van pár előrejelzés a 2021-es évre. A Fidesz konszolidációja nem valószínű, viszont ha gyengül a gazdaság, még erősebb propagandára kell számítani.","shortLead":"Átfogó tanulmány jelent meg Magyarország helyzetéről, amiben már van pár előrejelzés a 2021-es évre. A Fidesz...","id":"20210121_policy_solutions_fidesz_ellenzek_2021","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=dc9c7022-a6b4-4391-8907-eada258866ea&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3f5a38f1-17db-4a39-a45e-87daad184729","keywords":null,"link":"/itthon/20210121_policy_solutions_fidesz_ellenzek_2021","timestamp":"2021. január. 21. 16:07","title":"A konszolidáció nem szerepel a Fidesz eszköztárában, az ellenzék az összehangoltságra építhet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7cc76404-1812-417d-b4a8-900e910ccdc5","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"tudomany","description":"A forró Jupiternek is nevezett WASP-62b egyik érdekessége, hogy nagyon messze, 575 fényévre van tőlünk.","shortLead":"A forró Jupiternek is nevezett WASP-62b egyik érdekessége, hogy nagyon messze, 575 fényévre van tőlünk.","id":"20210122_csillagaszat_felhok_felho_exobolygo_wasp_62b","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=7cc76404-1812-417d-b4a8-900e910ccdc5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"37a920e1-ed76-457a-90aa-455042e83f7e","keywords":null,"link":"/tudomany/20210122_csillagaszat_felhok_felho_exobolygo_wasp_62b","timestamp":"2021. január. 22. 20:03","title":"Amerikai csillagászok megtalálták a második olyan exobolygót, amelynek nincsenek felhői","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f443c7b1-4c5b-4822-a24d-a1346691824b","c_author":"Németh András","category":"vilag","description":"Több mint hatvan oroszországi városban vonulnak szombaton az utcára azok a tüntetők, akik a múlt vasárnap hazatért és azonnal őrizetbe vett ellenzéki korrupcióellenes blogger, Alekszej Navalnij szabadon bocsátását követelik. A hatóságok és Navalnijék is elszántak: a rendőrség az engedély nélküli tüntetések megakadályozását helyezte kilátásába, az ellenzékiek pedig ellenállást ígérnek. A tapasztalatok alapján komoly összetűzésekre és tömeges letartóztatásokra lehet számítani.","shortLead":"Több mint hatvan oroszországi városban vonulnak szombaton az utcára azok a tüntetők, akik a múlt vasárnap hazatért és...","id":"20210123_alekszej_navalnij","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=f443c7b1-4c5b-4822-a24d-a1346691824b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"19bcc0df-5ae6-4a01-9070-e753be6bcf3a","keywords":null,"link":"/vilag/20210123_alekszej_navalnij","timestamp":"2021. január. 23. 10:05","title":"Navalnij egész Oroszországot tüntetni hívja mára, komoly összetűzések lehetnek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"70466d97-5fd0-4f13-9f57-0030c9ce609b","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Sms-ekben és e-mailekben hirdetnek nem létező nyereményjátékot, személyes adatokra vadásznak.

","shortLead":"Sms-ekben és e-mailekben hirdetnek nem létező nyereményjátékot, személyes adatokra vadásznak.

","id":"20210122_Csalok_uzenet_Aldi","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=70466d97-5fd0-4f13-9f57-0030c9ce609b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ba91cdc2-4fd1-4395-87d4-9ea3684102c8","keywords":null,"link":"/gazdasag/20210122_Csalok_uzenet_Aldi","timestamp":"2021. január. 22. 10:26","title":"Csalók hirdettek nyereményjátékot az Aldi nevében","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2c540bfe-58e5-499e-9f58-c1db5fefbdd2","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Ha nem is a legegyszerűbb módon, de legalább az ügyintézési díjat megúszhatjuk. ","shortLead":"Ha nem is a legegyszerűbb módon, de legalább az ügyintézési díjat megúszhatjuk. ","id":"20210121_Alapbol_kozel_1500_forint_ha_javitani_akarunk_valamit_az_ematrican_de_van_ingyenes_megoldas_is","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=2c540bfe-58e5-499e-9f58-c1db5fefbdd2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d966219f-3962-4006-a8dc-bb6870ed224e","keywords":null,"link":"/cegauto/20210121_Alapbol_kozel_1500_forint_ha_javitani_akarunk_valamit_az_ematrican_de_van_ingyenes_megoldas_is","timestamp":"2021. január. 21. 13:21","title":"Közel 1500 forint, ha utólag javítani akarunk egy adatot az e-matricán, de van ingyenes megoldás is","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]