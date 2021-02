Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"71dcbc12-68fe-4480-acfd-b4f1ba6da1c3","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A hatóság szerint ez volt az elmúlt évek egyik legnagyobb mennyiségű drogfogása Magyarországon.","shortLead":"A hatóság szerint ez volt az elmúlt évek egyik legnagyobb mennyiségű drogfogása Magyarországon.","id":"20210201_Negyedmilliard_forint_erteku_marihuanat_foglalt_le_a_rendorseg_Budapesten","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=71dcbc12-68fe-4480-acfd-b4f1ba6da1c3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"88acfa49-de81-46f6-a722-93c3bc2ffd77","keywords":null,"link":"/itthon/20210201_Negyedmilliard_forint_erteku_marihuanat_foglalt_le_a_rendorseg_Budapesten","timestamp":"2021. február. 01. 06:12","title":"Negyedmilliárd forint értékű kábítószert foglalt le a rendőrség Budapesten","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7a66e52d-f5d4-40ea-8421-5ad15ed2e87a","c_author":"HVG360","category":"360","description":"Tomeknak nincs semmije, soha nem is volt. Nem született szociopatának, de a környezete mindenben segített, hogy azzá váljon. Róla szól Jan Komasa ördögi filmje.","shortLead":"Tomeknak nincs semmije, soha nem is volt. Nem született szociopatának, de a környezete mindenben segített, hogy azzá...","id":"202104_film__tessek_valasztani_hater__agyulolet_uj_arca","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=7a66e52d-f5d4-40ea-8421-5ad15ed2e87a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b4e5a7cf-4fb0-4383-8474-a88e71db2ca2","keywords":null,"link":"/360/202104_film__tessek_valasztani_hater__agyulolet_uj_arca","timestamp":"2021. január. 30. 14:00","title":"Túl minden erkölcsi, etikai határon - Hater filmajánló","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bdb80d35-e210-4e55-bfdb-21f196fa21f8","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Az orosz ellenzéki politikus szóvivője és alapítványának munkatársa a rendőrség szerint megsértette a járványügyi szabályokat az egy héttel ezelőtti, Navalnij melletti tüntetésen.\r

","shortLead":"Az orosz ellenzéki politikus szóvivője és alapítványának munkatársa a rendőrség szerint megsértette a járványügyi...","id":"20210131_alekszej_navalnij_oroszorszag_tuntetes_orizetbe_vetel","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=bdb80d35-e210-4e55-bfdb-21f196fa21f8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9e971fba-93fe-4b75-be65-d7795bb1e9f5","keywords":null,"link":"/vilag/20210131_alekszej_navalnij_oroszorszag_tuntetes_orizetbe_vetel","timestamp":"2021. január. 31. 09:12","title":"Navalnij újabb szövetségeseit vették őrizetbe","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b378f1bb-d9a7-4103-a917-701bdf346de0","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag.zhvg","description":"Meg a keselyűket, héjákat és egyéb nagy madarakat. Egy új amerikai fejlesztés azonosítja a közeledő madarat, és ha kell lefékezi a turbinalapátokat.","shortLead":"Meg a keselyűket, héjákat és egyéb nagy madarakat. Egy új amerikai fejlesztés azonosítja a közeledő madarat, és ha kell...","id":"20210130_szelturbina_ragadozo_madar_sas_kamerarendszer_szelenergia","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=b378f1bb-d9a7-4103-a917-701bdf346de0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9078c699-e3e8-4db9-ac13-a0cad40a0f0e","keywords":null,"link":"/zhvg/20210130_szelturbina_ragadozo_madar_sas_kamerarendszer_szelenergia","timestamp":"2021. január. 30. 13:10","title":"Okoskamerákkal óvnák a sasokat a szélturbináktól","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fd16adf8-b630-45ca-9085-72797ea0cdd9","c_author":"Jan-Werner Müller","category":"360","description":"Az amerikai események megmutatták, hogy milyen az, amikor az elit többsége hajlandó együttműködni az autoriter vezetőkkel. Vélemény.","shortLead":"Az amerikai események megmutatták, hogy milyen az, amikor az elit többsége hajlandó együttműködni az autoriter...","id":"202104_a_populista_internacionale_trump_utan","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=fd16adf8-b630-45ca-9085-72797ea0cdd9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"31a5a366-a30a-45fe-b428-7e98fd86e297","keywords":null,"link":"/360/202104_a_populista_internacionale_trump_utan","timestamp":"2021. január. 31. 11:00","title":"Jan-Werner Müller: Így fest a Populista Internacionálé Trump után","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"190f8c28-401f-42b1-bfe5-2b6cea110f91","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Az EU legkorruptabb állama lettünk; kiderült, hogy a költségvetés hiánya az eredeti cél 1420 százaléka lett; Magyarországon és külföldön is nagy vita folyik az újranyitásról. Ez a hvg.hu heti gazdasági összefoglalója.","shortLead":"Az EU legkorruptabb állama lettünk; kiderült, hogy a költségvetés hiánya az eredeti cél 1420 százaléka lett...","id":"20210131_Es_akkor_korrupcio_koltsegvetes_vakcina_tozsde","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=190f8c28-401f-42b1-bfe5-2b6cea110f91&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"68f4cf07-7486-4552-a8e3-0055afc80fbe","keywords":null,"link":"/gazdasag/20210131_Es_akkor_korrupcio_koltsegvetes_vakcina_tozsde","timestamp":"2021. január. 31. 07:00","title":"És akkor Magyarország megnyerte a korrupciós Eb-t","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1e8768e2-87ad-4a79-878d-c13aa3397230","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Talán nem volt még év, aminek a végét annyian várták volna szerte a világon, mint a 2020-asét, ez a sötét, fáradt és hideg január azonban nem hozott túl sok megkönnyebbülést magával. Újdonságot azért igen: beiktatták Joe Bident, debütált számos értékes film, a Színház-és Filmművészeti Egyetem modellváltása pedig megállíthatatlanul robog tovább. Ez volt az elmúlt hónap az Élet+Stílus és a Kult rovatban.","shortLead":"Talán nem volt még év, aminek a végét annyian várták volna szerte a világon, mint a 2020-asét, ez a sötét, fáradt és...","id":"20210130_Januar_EletStilus_Kultura_havi_osszefoglalo","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=1e8768e2-87ad-4a79-878d-c13aa3397230&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e17bdc2b-ed8b-4fce-8dfc-6e8cc8601690","keywords":null,"link":"/kultura/20210130_Januar_EletStilus_Kultura_havi_osszefoglalo","timestamp":"2021. január. 30. 20:00","title":"Trump uralma véget ért, de Keresztanyué és Doktor Balatoné még csak most kezdődik","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b723e2aa-e053-4362-82f1-20df005f31b0","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A köztársasági elnök takarékoskodott, közben szépen törlesztette 2019-ben felvett 45 milliós hitelét is. Devizaszámláján euró mellett dollárt is tart.



","shortLead":"A köztársasági elnök takarékoskodott, közben szépen törlesztette 2019-ben felvett 45 milliós hitelét is...","id":"20210131_ader_janos_vagyonnyilatkozat_2021","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=b723e2aa-e053-4362-82f1-20df005f31b0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e95f1fdf-0963-47d2-bd83-c9d58950abf6","keywords":null,"link":"/itthon/20210131_ader_janos_vagyonnyilatkozat_2021","timestamp":"2021. január. 31. 21:08","title":"Áder János csaknem 30 millióra növelte forintmegtakarításait","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]