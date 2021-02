Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"833ee9f5-d5f7-4dc3-b49e-d9cb0eb23598","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A harmadik hullám emelkedő szakaszában vagyunk, a járványügyi intézkedéseket pedig március 15-ig fenntartják.","shortLead":"A harmadik hullám emelkedő szakaszában vagyunk, a járványügyi intézkedéseket pedig március 15-ig fenntartják.","id":"20210225_muller_cecilia_koronavirus_oltas_operativ_torzs","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=833ee9f5-d5f7-4dc3-b49e-d9cb0eb23598&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2ff54295-ec1f-4709-856d-4543b7f7074e","keywords":null,"link":"/itthon/20210225_muller_cecilia_koronavirus_oltas_operativ_torzs","timestamp":"2021. február. 25. 14:19","title":"Müller: Húsvétig minden regisztráltat be akarunk oltani","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d8476441-b0b4-40ec-94c2-c191f51a221a","c_author":"Domány András","category":"itthon","description":"Az egészségügyért is felelős miniszter, Kásler Miklós a hatályos törvényt támogatja.","shortLead":"Az egészségügyért is felelős miniszter, Kásler Miklós a hatályos törvényt támogatja.","id":"20210225_Abortuszszabaly_az_Alkotmanybirosag_elott__hamarosan_donteni_kell","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=d8476441-b0b4-40ec-94c2-c191f51a221a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ded5f398-10ae-481e-8ee4-121cbd9c4ca2","keywords":null,"link":"/itthon/20210225_Abortuszszabaly_az_Alkotmanybirosag_elott__hamarosan_donteni_kell","timestamp":"2021. február. 25. 19:40","title":"Az Ab-nek döntenie kell az abortusztörvényről és vihart kavarhat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"567d3e53-0aac-40f4-8712-ce19955a9d3a","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"A Balaton Soundra a helyszínt június végére kérték, míg a Strand Fesztivált augusztus közepére tervezik.","shortLead":"A Balaton Soundra a helyszínt június végére kérték, míg a Strand Fesztivált augusztus közepére tervezik.","id":"20210226_balaton_sound_fesztival_zamardi","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=567d3e53-0aac-40f4-8712-ce19955a9d3a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7532772d-174d-4190-a38c-f9047b40aa05","keywords":null,"link":"/kultura/20210226_balaton_sound_fesztival_zamardi","timestamp":"2021. február. 26. 13:29","title":"Lefoglalták a helyszínt június végére a Balaton Soundra","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1d9bb5be-fc91-4de9-8747-b7248e300150","c_author":"Kovács Gábor","category":"gazdasag","description":"A Szovjetunióból szabadult Észtország sok áldozat és megszorítás árán integrálódott, és lassan felzárkózik a Nyugathoz, a világ egyik legjobban digitalizált országává vált. Magyarország ráléphetne erre az útra, de ott mindjárt elbukunk, hogy az informatikai oktatással kezdődik, nem hazafias neveléssel.","shortLead":"A Szovjetunióból szabadult Észtország sok áldozat és megszorítás árán integrálódott, és lassan felzárkózik a Nyugathoz...","id":"20210226_Orban_kormany_Matolcsy_esztorszag","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=1d9bb5be-fc91-4de9-8747-b7248e300150&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4223835a-78fa-431b-95cb-37b217326c24","keywords":null,"link":"/gazdasag/20210226_Orban_kormany_Matolcsy_esztorszag","timestamp":"2021. február. 26. 14:00","title":"Az Orbán-kormánynak ki kellene fordulnia magából, hogy teljesítse Matolcsy ajánlását","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"af6eccf8-7e5b-41f1-8fae-44d8ebbe04a5","c_author":"Windisch Judit","category":"360","description":"Erős az ellenérzés a kínai Sinopharm vakcinával szemben, amellyel a héten oltanak be több mint 200 ezer embert Magyarországon. Nincsenek például arra vonatkozó tömeges eredmények, hogy a 60 évesnél idősebbeknél mennyire hatásos, itthon mégis őket oltják vele. Mennyire biztonságos ez így számukra? Hogyan viselkedjen az, akit már beoltottak? Mennyire hiányzik az OGYÉI vizsgálat, illetve mire elég az NNK-é? Erről kérdeztük Falus András Széchenyi-díjas immunológust, egyetemi tanárt, a Magyar Tudományos Akadémia rendes tagját. ","shortLead":"Erős az ellenérzés a kínai Sinopharm vakcinával szemben, amellyel a héten oltanak be több mint 200 ezer embert...","id":"20210226_Falus_Andras_interju","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=af6eccf8-7e5b-41f1-8fae-44d8ebbe04a5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a72c867c-5cc4-461d-b2b8-b7332d0c6626","keywords":null,"link":"/360/20210226_Falus_Andras_interju","timestamp":"2021. február. 26. 06:30","title":"\"Nincs az a kínai vakcina, ami nagyobb rizikót jelentene, mint a vírus okozta betegség\"","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8506c8d4-7c88-4de2-98c0-7ee61f4028a4","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Egyre több gyártó rukkol ki összehajtható telefonnal vagy legalábbis annak tervével. Az Apple háza táján egyelőre még nagy a csend ez ügyben, ezért egy dizájner a saját fantáziájára bízta a dolgot, igaz, egy hasonló ötlet korábban már napvilágot látott.","shortLead":"Egyre több gyártó rukkol ki összehajtható telefonnal vagy legalábbis annak tervével. Az Apple háza táján egyelőre még...","id":"20210225_koncepciovideo_ipadde_kihajthato_iphone","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=8506c8d4-7c88-4de2-98c0-7ee61f4028a4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"25f32cb4-c060-4061-8f58-679f29b7a20f","keywords":null,"link":"/tudomany/20210225_koncepciovideo_ipadde_kihajthato_iphone","timestamp":"2021. február. 25. 12:11","title":"Logikus volna: ilyen lehetne az széthajtható iPhone","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a4a1dedf-11b2-4176-b71e-3cbf66fed500","c_author":"MTI","category":"kultura","description":"A VII. kerületi önkormányzat talált nekik helyet a zenekarnak, mégis inkább a távozás mellett döntöttek.","shortLead":"A VII. kerületi önkormányzat talált nekik helyet a zenekarnak, mégis inkább a távozás mellett döntöttek.","id":"20210225_Erzsebevarosb_100_Tagu_Ciganyzenekar_XXII_kerulet","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=a4a1dedf-11b2-4176-b71e-3cbf66fed500&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3bd75a3c-346f-4cdc-89b2-8be043abafe2","keywords":null,"link":"/kultura/20210225_Erzsebevarosb_100_Tagu_Ciganyzenekar_XXII_kerulet","timestamp":"2021. február. 25. 17:03","title":"Elköltözik Erzsébetvárosból a 100 Tagú Cigányzenekar","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"78f5984c-c615-4ee2-b64d-7940912904c0","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"A hatóság azonnali hatállyal felfüggesztette az üzem működését, és több mint 12 tonna jelöletlen, nem nyomon követhető élelmiszert kivont a forgalomból.","shortLead":"A hatóság azonnali hatállyal felfüggesztette az üzem működését, és több mint 12 tonna jelöletlen, nem nyomon követhető...","id":"20210225_nebih_vagohid_ellenorzes","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=78f5984c-c615-4ee2-b64d-7940912904c0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b227b094-1835-4836-8a6a-31c52c65dbc3","keywords":null,"link":"/kkv/20210225_nebih_vagohid_ellenorzes","timestamp":"2021. február. 25. 09:29","title":"Újabb elképesztő állapotú vágóhidat záratott be a Nébih – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]