[{"available":true,"c_guid":"91235fae-55bf-4b36-a02c-c584655c04f1","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Az ár/érték bajnok dél koreai SUV mostantól modernizált technikával állja harcot a riválisok ellen.","shortLead":"Az ár/érték bajnok dél koreai SUV mostantól modernizált technikával állja harcot a riválisok ellen.","id":"20210319_erosebb_dizelmotorral_jott_meg_a_felfrissitett_ssangyong_rexton","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=91235fae-55bf-4b36-a02c-c584655c04f1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9d89468e-a273-4dc0-9b2f-9c126ed5821d","keywords":null,"link":"/cegauto/20210319_erosebb_dizelmotorral_jott_meg_a_felfrissitett_ssangyong_rexton","timestamp":"2021. március. 19. 11:21","title":"Erősebb dízelmotort kapott a felfrissített SsangYong Rexton","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"269dfeb8-d8d0-4731-8053-caba4f732249","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Miután olyan információk jutottak el szerkesztőségünkhöz, hogy az OE-LEM jelzésű repülőgép kedd este érkezik Dubajból Budapestre, videós stábunk Ferihegyen várta az úgynevezett NER-gépet.","shortLead":"Miután olyan információk jutottak el szerkesztőségünkhöz, hogy az OE-LEM jelzésű repülőgép kedd este érkezik Dubajból...","id":"20210317_Videon_a_Budapestre_visszatero_NERgep_es_utasai","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=269dfeb8-d8d0-4731-8053-caba4f732249&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"84c2eee2-597c-47ca-80d2-cda02af76227","keywords":null,"link":"/itthon/20210317_Videon_a_Budapestre_visszatero_NERgep_es_utasai","timestamp":"2021. március. 17. 12:40","title":"Videónkon a Budapestre visszatérő „NER-gép” és utasai","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a1aaae10-312b-4702-bb2a-c7bd21169e49","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A tisztán elektromos hajtásláncú BMW iX szabadidő-autó markáns frontrészén egy rivális német márka terméke csillan meg.","shortLead":"A tisztán elektromos hajtásláncú BMW iX szabadidő-autó markáns frontrészén egy rivális német márka terméke csillan meg.","id":"20210318_egy_mercedes_tukrozodik_a_legujabb_bmw_villanyauton_a_hivatalos_gyari_foton","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=a1aaae10-312b-4702-bb2a-c7bd21169e49&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0656037b-8053-4db2-8f57-69ddb7a92393","keywords":null,"link":"/cegauto/20210318_egy_mercedes_tukrozodik_a_legujabb_bmw_villanyauton_a_hivatalos_gyari_foton","timestamp":"2021. március. 18. 09:21","title":"Egy Mercedes tükröződik a legújabb BMW villanyautó hivatalos gyári fotóján","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cfd5484d-3231-4324-94a0-3075aecbc0e0","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Megérkezett az első hivatalos fotó az új Continental GT Speedről.","shortLead":"Megérkezett az első hivatalos fotó az új Continental GT Speedről.","id":"20210318_a_bentley_megmutatta_szupergyors_uj_sportkupejat_continental_gt_speed","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=cfd5484d-3231-4324-94a0-3075aecbc0e0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9ca4acd8-2585-486e-b637-1a5e36cd1c07","keywords":null,"link":"/cegauto/20210318_a_bentley_megmutatta_szupergyors_uj_sportkupejat_continental_gt_speed","timestamp":"2021. március. 18. 06:41","title":"A Bentley megmutatta szupergyors új sportkupéját","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b6b524ec-8520-4d28-83ff-3f68a84a2902","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Nem eresztette bő lére a mondanivalóját.","shortLead":"Nem eresztette bő lére a mondanivalóját.","id":"20210317_munkakerulok_jakab_peter_parlament","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=b6b524ec-8520-4d28-83ff-3f68a84a2902&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a1224edc-8a4c-4112-b7e6-45d0263b1519","keywords":null,"link":"/itthon/20210317_munkakerulok_jakab_peter_parlament","timestamp":"2021. március. 17. 21:10","title":"Üzenetet hagyott a kormánynak Jakab Péter a Parlamentben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"743f26c3-8878-4646-a7d8-54f3279a2730","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A héten szavazhatnak róla a szülők.","shortLead":"A héten szavazhatnak róla a szülők.","id":"20210318_balatonfured_katolikus_egyhazi_iskola_oktatas","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=743f26c3-8878-4646-a7d8-54f3279a2730&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8a3a34f5-457d-4327-a398-7f4720c85141","keywords":null,"link":"/itthon/20210318_balatonfured_katolikus_egyhazi_iskola_oktatas","timestamp":"2021. március. 18. 07:36","title":"A balatonfüredi iskolát is vinné a katolikus egyház","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cd95a836-4085-4a70-83c3-df9e97aa0151","c_author":"Kovács Gábor","category":"kkv","description":"Gulyás Gergely szerint az uniós szerződések (vagy legalábbis az egyik) túl sok felelősséget hárítanak a vevőre – pedig ugyanez az orosz–magyar szerződésre is igaz részben.","shortLead":"Gulyás Gergely szerint az uniós szerződések (vagy legalábbis az egyik) túl sok felelősséget hárítanak a vevőre – pedig...","id":"20210318_Gulyas_Gergely_leleplezte_Orban_vakcinajosgombjet","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=cd95a836-4085-4a70-83c3-df9e97aa0151&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3aecf905-f442-49f6-b00f-62c0f7a4bf61","keywords":null,"link":"/kkv/20210318_Gulyas_Gergely_leleplezte_Orban_vakcinajosgombjet","timestamp":"2021. március. 18. 14:25","title":"Gulyás Gergely leleplezte Orbán vakcina-jósgömbjét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b5e656f4-9f31-415e-bc0e-a6724086378c","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Több biztosítónál is kötött életbiztosítást más, idős emberek nevére, majd évekig fizette a díjat, hogy bezsebelhesse a több milliós kártérítést.","shortLead":"Több biztosítónál is kötött életbiztosítást más, idős emberek nevére, majd évekig fizette a díjat, hogy bezsebelhesse...","id":"20210318_bunugyek_hamisitas_csalas_eletbiztositas","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=b5e656f4-9f31-415e-bc0e-a6724086378c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c32299e0-6f87-4909-a1e3-0ba01c1affd1","keywords":null,"link":"/itthon/20210318_bunugyek_hamisitas_csalas_eletbiztositas","timestamp":"2021. március. 18. 08:18","title":"Milliókat kaszált idős férfiak életbiztosításán a 72 éves Éva","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]