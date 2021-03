Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"2c805f6f-5de9-4a15-8345-21a625b681b7","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Ez volt az első rakétakísérlet, mióta Biden az elnök.","shortLead":"Ez volt az első rakétakísérlet, mióta Biden az elnök.","id":"20210324_EszakKorea_raketakiserlet_usa","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=2c805f6f-5de9-4a15-8345-21a625b681b7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a98e8d9f-2b4b-4723-a386-c15a82fb8de7","keywords":null,"link":"/vilag/20210324_EszakKorea_raketakiserlet_usa","timestamp":"2021. március. 24. 05:43","title":"Észak-Korea kilőtt két rakétát, miután Szöulba látogatott két amerikai miniszter","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"75690df9-52de-4111-9176-63ccbbef77bf","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Az év első két hónapjában annyi tartozás jött össze az egészségügyi intézményekben, mint máskor 3-4 hónap alatt. ","shortLead":"Az év első két hónapjában annyi tartozás jött össze az egészségügyi intézményekben, mint máskor 3-4 hónap alatt. ","id":"20210323_A_korhazak_adossagan_is_meglatszik_hogy_tombol_a_jarvany","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=75690df9-52de-4111-9176-63ccbbef77bf&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1115846d-ad4d-478f-8ce2-73d7b22de227","keywords":null,"link":"/gazdasag/20210323_A_korhazak_adossagan_is_meglatszik_hogy_tombol_a_jarvany","timestamp":"2021. március. 23. 16:30","title":"A kórházak adósságán is meglátszik, hogy tombol a járvány","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4010aa84-9b3f-4c92-abc5-1ea4a8635a02","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Már több mint 1400-an vannak lélegeztetőgépen.","shortLead":"Már több mint 1400-an vannak lélegeztetőgépen.","id":"20210324_Koronavirus_magyarorszag_adatok","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=4010aa84-9b3f-4c92-abc5-1ea4a8635a02&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8a93db9a-702c-4caa-a9e4-97a98c0ea953","keywords":null,"link":"/itthon/20210324_Koronavirus_magyarorszag_adatok","timestamp":"2021. március. 24. 08:54","title":"Koronavírus: meghalt 249 beteg, 7587 új fertőzöttet találtak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f1992fdf-d0b3-4d9e-83d8-81f0ccf903ab","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A valaha készült legerősebb sorozatgyártású Cadillacként jegyzett CT5-V Blackwingben különleges szív dobog.","shortLead":"A valaha készült legerősebb sorozatgyártású Cadillacként jegyzett CT5-V Blackwingben különleges szív dobog.","id":"20210323_egy_ember_egy_motor_kezzel_szerelik_ossze_a_legerosebb_cadillac_v8asat_ct5_v_blackwing","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=f1992fdf-d0b3-4d9e-83d8-81f0ccf903ab&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"17cf9343-bd68-4f39-ac4f-508e7ca0937d","keywords":null,"link":"/cegauto/20210323_egy_ember_egy_motor_kezzel_szerelik_ossze_a_legerosebb_cadillac_v8asat_ct5_v_blackwing","timestamp":"2021. március. 23. 11:21","title":"Egy ember, egy motor: kézzel szerelik össze a legerősebb Cadillac V8-asát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"96957947-7b30-46a6-a14d-1add5834cd73","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Emelkedést sehol sem mértek, viszont csökkenést több városban is tapasztaltak.","shortLead":"Emelkedést sehol sem mértek, viszont csökkenést több városban is tapasztaltak.","id":"20210323_koronavirus_koncentracio_stagnalas_szennyviz","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=96957947-7b30-46a6-a14d-1add5834cd73&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"178eb329-7712-4991-b535-595ccbc4ac6a","keywords":null,"link":"/tudomany/20210323_koronavirus_koncentracio_stagnalas_szennyviz","timestamp":"2021. március. 23. 14:55","title":"Megállt a koronavírus-koncentráció emelkedése a szennyvízben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8525593d-2b79-4c97-ade3-c3f271c64662","c_author":"HVG360","category":"360","description":"A kínai védelmi miniszter Magyarországra jön, a beoltottak pedig Görögországba utazhatnak. A hvg360 reggeli hírösszefoglalója.","shortLead":"A kínai védelmi miniszter Magyarországra jön, a beoltottak pedig Görögországba utazhatnak. A hvg360 reggeli...","id":"20210324_Radar360_Arnyaltabb_korlatozas_johet_kevesen_jelentkeztek_az_SZFEre","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=8525593d-2b79-4c97-ade3-c3f271c64662&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e213f623-03cb-419e-8c0b-1175af547aaa","keywords":null,"link":"/360/20210324_Radar360_Arnyaltabb_korlatozas_johet_kevesen_jelentkeztek_az_SZFEre","timestamp":"2021. március. 24. 07:58","title":"Radar360: Árnyaltabb korlátozás jöhet, kevesen jelentkeztek az SZFE-re","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"05c1a394-235f-4744-8717-d7e15db84490","c_author":"HVG","category":"360","description":"Nemcsak az allergiásoknál, hanem mindenkinél fokozza a pollen a Covid-fertőzés kockázatát. 31 ország adatainak összegzése alapján ezt állapította meg egy nemzetközi kutatócsoport.","shortLead":"Nemcsak az allergiásoknál, hanem mindenkinél fokozza a pollen a Covid-fertőzés kockázatát. 31 ország adatainak...","id":"202111_covidot_serkento_pollen_szivas","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=05c1a394-235f-4744-8717-d7e15db84490&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"41409018-d68f-489a-999e-42fa85c5a272","keywords":null,"link":"/360/202111_covidot_serkento_pollen_szivas","timestamp":"2021. március. 22. 16:00","title":"Itt a tavasz, jönnek a pollenek – és velük együtt a koronavírus","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"eb5e8c3f-600d-4ccc-bdea-1195e4fd6555","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Az utóbbi 24 órában 50 halálesetet regisztráltak az országban.","shortLead":"Az utóbbi 24 órában 50 halálesetet regisztráltak az országban.","id":"20210322_Ejszakai_kijarasi_tilalom_Nemetorszag","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=eb5e8c3f-600d-4ccc-bdea-1195e4fd6555&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e926b2fe-efc7-448f-a00b-b2b4cd6faca2","keywords":null,"link":"/vilag/20210322_Ejszakai_kijarasi_tilalom_Nemetorszag","timestamp":"2021. március. 22. 10:51","title":"Éjszakai kijárási tilalmat vezethetnek be Németországban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]