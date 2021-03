Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"145c1ff4-de1d-42ce-b6e6-33f79c89ce16","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az iPhone 12-k bemutatásának egyik legvitatottabb mozzanata volt, amikor kiderült, hogy a gyártó nem mellékelt töltőt a telefon mellé. Az egyik brazil fogyasztóvédelmi ügynökség pénzbüntetést róna ki emiatt az Apple-re.","shortLead":"Az iPhone 12-k bemutatásának egyik legvitatottabb mozzanata volt, amikor kiderült, hogy a gyártó nem mellékelt töltőt...","id":"20210325_per_az_apple_ellen_braziliaban_a_kihagyott_tolto_miatt","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=145c1ff4-de1d-42ce-b6e6-33f79c89ce16&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f5cbdb94-a329-4e43-9d35-7c2971af5a92","keywords":null,"link":"/tudomany/20210325_per_az_apple_ellen_braziliaban_a_kihagyott_tolto_miatt","timestamp":"2021. március. 25. 12:03","title":"Van, ahol sokba kerülhet az Apple-nek az iPhone dobozából kihagyott töltő","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cb98dddc-2a3c-47e8-9536-90be969e78f6","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"A büntetését töltő orosz ellenzéki politikusnak fájdalmai vannak az ügyvédje szerint, akit nem engednek be hozzá.","shortLead":"A büntetését töltő orosz ellenzéki politikusnak fájdalmai vannak az ügyvédje szerint, akit nem engednek be hozzá.","id":"20210325_alekszej_navalnij_egeszseg_borton_oroszorszag","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=cb98dddc-2a3c-47e8-9536-90be969e78f6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"649ec750-e636-4a9a-87fd-53f59c43c154","keywords":null,"link":"/vilag/20210325_alekszej_navalnij_egeszseg_borton_oroszorszag","timestamp":"2021. március. 25. 09:39","title":"Kielégítőnek nevezte Navalnij állapotát az orosz börtönfelügyelet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8c204def-7cd5-431d-9fd5-7ee337077369","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Kell a lakáskiadáshoz a társasház engedélye, angolul is ki kell tenni a házirendet és 24 órás rendelkezésre állást is előír a terézvárosi rendelet.","shortLead":"Kell a lakáskiadáshoz a társasház engedélye, angolul is ki kell tenni a házirendet és 24 órás rendelkezésre állást is...","id":"20210325_airbnb_szabalyzas_terezvaros","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=8c204def-7cd5-431d-9fd5-7ee337077369&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"62edfe9e-fe4b-491b-9be0-6b531c6c4d77","keywords":null,"link":"/kkv/20210325_airbnb_szabalyzas_terezvaros","timestamp":"2021. március. 25. 16:19","title":"Szigorú feltételeket ír elő az első fővárosi Airbnb-szabályozás","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7a6c8522-2dec-475b-97d6-d4c972aa2523","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Fürjes Balázs rendkívül határozottan kommunikált, mégis ő nehezményezte a hangnemet a a XV. kerülettel zajlott egyeztetésen, ahol a kormányzati elvonásokkal kapcsolatos kompenzáció volt a téma. A megbeszélés egy ponton majdnem megszakadt, de végül enyhült a feszültség. Az államtitkár csak annyit ígért, hogy áttekintik és a kormány elé viszik a kéréseket. A következő felvonás április végén jön.","shortLead":"Fürjes Balázs rendkívül határozottan kommunikált, mégis ő nehezményezte a hangnemet a a XV. kerülettel zajlott...","id":"20210324_iparuzesi_ado_kompenzacio_furjes_balazs_cserdine_nemeth_angela_xv_keruleti_onkormanyzat","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=7a6c8522-2dec-475b-97d6-d4c972aa2523&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f4573fd0-9de0-4f1b-97b1-adad9d72e2b3","keywords":null,"link":"/itthon/20210324_iparuzesi_ado_kompenzacio_furjes_balazs_cserdine_nemeth_angela_xv_keruleti_onkormanyzat","timestamp":"2021. március. 24. 18:35","title":"Ultimátumszerű alapelvek, kevés ígéret – így egyeztet Fürjes Balázs egy kerülettel","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"15472a7d-9119-4be1-8670-8e0f68f540e4","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Az amerikai külügyminisztérium szerint a tesztelésekkel több ENSZ biztonsági tanácsi határozatot is megsértett az ázsiai ország.\r

\r

","shortLead":"Az amerikai külügyminisztérium szerint a tesztelésekkel több ENSZ biztonsági tanácsi határozatot is megsértett...","id":"20210326_EszakKorea_raketa_Joe_Biden","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=15472a7d-9119-4be1-8670-8e0f68f540e4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6b9aba9b-711c-4f77-9427-10d1e1ff4bec","keywords":null,"link":"/vilag/20210326_EszakKorea_raketa_Joe_Biden","timestamp":"2021. március. 26. 05:56","title":"Észak-Korea azt állítja, hogy új rakétákat tesztelt a csütörtöki két kilövéssel","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"83f27201-1188-441c-abfa-3c3a9209733b","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Hajas Barnabás a tárca közleménye szerint nagyjából tíz hónap alatt elvégezte azokat a feladatokat, amelyeket két évre határoztak meg számára.\r

","shortLead":"Hajas Barnabás a tárca közleménye szerint nagyjából tíz hónap alatt elvégezte azokat a feladatokat, amelyeket két évre...","id":"20210325_igazsagugyi_miniszterium_allamtitkar_hajas_barnabas_lemondas","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=83f27201-1188-441c-abfa-3c3a9209733b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fac3e30d-2e7e-4d47-bb0a-b63954d21a1f","keywords":null,"link":"/itthon/20210325_igazsagugyi_miniszterium_allamtitkar_hajas_barnabas_lemondas","timestamp":"2021. március. 25. 11:05","title":"Lemondott egy államtitkár az Igazságügyi Minisztériumban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"dd52e418-7941-4c4a-9dd9-e2593943cd96","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Kérvényezte, hogy a menedzsere, Jodi Montgomery felelhessen a személyes ügyeiért. ","shortLead":"Kérvényezte, hogy a menedzsere, Jodi Montgomery felelhessen a személyes ügyeiért. ","id":"20210325_Britney_Spears_birosag_gondnoksag","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=dd52e418-7941-4c4a-9dd9-e2593943cd96&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"47aa6ccf-28c0-43d7-932e-730f80d3a4cc","keywords":null,"link":"/elet/20210325_Britney_Spears_birosag_gondnoksag","timestamp":"2021. március. 25. 19:40","title":"Britney Spears a bírósághoz fordult, hogy megszabadulhasson apja felügyeletétől","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9b0fe83a-84c7-4fe8-90de-3605fd327342","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Húsvét hétfőig lennének érvényesek alapesetben a márciusi havi bérletek, de a minisztérium meghosszabbította az érvényességüket, hogy ne legyen nagy sorban állás.","shortLead":"Húsvét hétfőig lennének érvényesek alapesetben a márciusi havi bérletek, de a minisztérium meghosszabbította...","id":"20210325_berlet_mav_busz","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=9b0fe83a-84c7-4fe8-90de-3605fd327342&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"286d462f-cd8c-493e-b60d-3238ec79024e","keywords":null,"link":"/cegauto/20210325_berlet_mav_busz","timestamp":"2021. március. 25. 18:53","title":"A szokásosnál tovább lesznek érvényesek a bérletek a MÁV-nál és a távolsági buszokon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]