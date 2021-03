Gyulay Zsolt bízik abban, hogy a vakcinákkal együtt a szurkolók is visszatérhetnek a lelátókra.

A harmadik hullám alatt még aligha jön szóba, hogy a most hétvégén kezdődő Forma–1-es szezonban tömegesen visszatérjenek a nézők a lelátókra, de az év második felében már normalizálódhat a helyzet, ami azt is jelentheti, hogy az augusztusi Magyar Nagydíjat már a helyszínen is követhetik a nézők. Legalábbis ebben bízik Gyulay Zsolt, a Hungaroring Sport Zrt. elnök-vezérigazgatója, aki a Blikknek azt mondta, hogy már a tavalyi verseny után elkezdték online értékesíteni az idei Magyar Nagydíjra szóló jegyeket.

„December végéig jól haladt az elővétel, de azt tapasztaltuk, hogy januártól mindenki óvatosabb lett, hiszen egyelőre nem tudni például, hogy mikortól utazhatnak ismét az emberek – nyilatkozta Gyulay Zsolt. – Mivel egyre többen kapják meg a vakcinát, nagyon remélem, a nyáron már szurkolók előtt lehet rendezni sporteseményeket, így az F1-es viadalokat is.”

A Hungaroring Sport Zrt. elnök-vezérigazgatója elmondta, hogy főleg külföldiek, hollandok, németek, britek, osztrákok vásároltak belépőt a mogyoródi eseményre. 2020-ban egyébként a Magyar Nagydíjat nézték a legtöben, összesen 103,7 millióan.