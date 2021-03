Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"3f52e80c-a461-4898-986a-63ef7c44cc34","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Újabb részletszabályokról döntött a kormány.","shortLead":"Újabb részletszabályokról döntött a kormány.","id":"20210327_A_vedekezesben_reszt_vevok_meg_3_evig_kivehetik_a_szabadsagukat","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=3f52e80c-a461-4898-986a-63ef7c44cc34&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7e97ffa0-27bf-4e4d-8165-6445a2e39af4","keywords":null,"link":"/kkv/20210327_A_vedekezesben_reszt_vevok_meg_3_evig_kivehetik_a_szabadsagukat","timestamp":"2021. március. 27. 19:48","title":"A védekezésben részt vevők még 3 évig kivehetik a szabadságukat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5dfb2422-cf36-4e78-afc5-ff70b4a1419f","c_author":"Bedő Iván","category":"360","description":"A boszorkányüldözés elmaradt, és közben a családi házak alól sem vették ki a telket. A német újraegyesítésről szóló Eljött a paradicsom című sorozatunk következő darabja.","shortLead":"A boszorkányüldözés elmaradt, és közben a családi házak alól sem vették ki a telket. A német újraegyesítésről szóló...","id":"20210327_ugynoklista_telkek_privatizalas_1991_marcius_30","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=5dfb2422-cf36-4e78-afc5-ff70b4a1419f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4788c351-8a85-4491-8486-d15fe9fc3012","keywords":null,"link":"/360/20210327_ugynoklista_telkek_privatizalas_1991_marcius_30","timestamp":"2021. március. 27. 16:30","title":"Nyilvánosságra hozták az ügynöklistát – 1991. március 30.","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ae8cc1aa-dbc5-402b-a629-02272717feb0","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Huszonöt évre szóló együttműködési megállapodást kötött egymással Irán és Kína - közölte az állami tévében Szajed Hatebzade iráni külügyi szóvivő.","shortLead":"Huszonöt évre szóló együttműködési megállapodást kötött egymással Irán és Kína - közölte az állami tévében Szajed...","id":"20210327_Iran_es_Kina_25_evre_szolo_egyuttmukodesi_megallapodast_kotott","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=ae8cc1aa-dbc5-402b-a629-02272717feb0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9f7570ae-9fe4-4622-ba60-bc062c558561","keywords":null,"link":"/vilag/20210327_Iran_es_Kina_25_evre_szolo_egyuttmukodesi_megallapodast_kotott","timestamp":"2021. március. 27. 21:51","title":"Irán és Kína 25 évre szóló együttműködési megállapodást kötött","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"edf0ef6a-2a6b-461e-9c20-5d713e08b075","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A miniszter Bayer Zsoltnál mesélte el gondolatait a járványhelyzetről: a magyar egészségügy szerinte meg se rendült, és reményei szerint május végén vagy június elején lehet már nyitni.","shortLead":"A miniszter Bayer Zsoltnál mesélte el gondolatait a járványhelyzetről: a magyar egészségügy szerinte meg se rendült, és...","id":"20210329_Kasler_bayer_koronavirus_emmi","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=edf0ef6a-2a6b-461e-9c20-5d713e08b075&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3fa6f559-4b6f-41bc-9873-0d1cd1979f91","keywords":null,"link":"/itthon/20210329_Kasler_bayer_koronavirus_emmi","timestamp":"2021. március. 29. 10:31","title":"Kásler: Május végén vagy június elején lehet már nyitni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"30023221-8288-4505-a9c1-3931cb67e98f","c_author":"László Ferenc","category":"tudomany","description":"Apró fényforrásokkal operáló új képernyőtechnológia és napelemmel töltődő távirányító. Ezeket kínálja a Samsung új, csúcskategóriás televíziója. Kipróbáltuk.","shortLead":"Apró fényforrásokkal operáló új képernyőtechnológia és napelemmel töltődő távirányító. Ezeket kínálja a Samsung új...","id":"20210327_samsung_uj_neo_qled_szuperteve_teszt_miniled_napelemes_taviranyito","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=30023221-8288-4505-a9c1-3931cb67e98f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"07228b57-e69a-4d9d-8225-88355794f1b8","keywords":null,"link":"/tudomany/20210327_samsung_uj_neo_qled_szuperteve_teszt_miniled_napelemes_taviranyito","timestamp":"2021. március. 27. 20:00","title":"Teszten a Samsung új szupertévéje, Mini LED-ekkel és napelemes távirányítóval","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"254704a2-b0ab-4b82-be52-679447f5c687","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"A buszok felszereltsége megegyezik egy oltópontéval; a regisztráció és az oltás utáni megfigyelés sátrakban történik, míg a vakcinát a buszon kapják meg az emberek.","shortLead":"A buszok felszereltsége megegyezik egy oltópontéval; a regisztráció és az oltás utáni megfigyelés sátrakban történik...","id":"20210327_Megkezdtek_a_munkat_a_honvedseg_oltobuszai","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=254704a2-b0ab-4b82-be52-679447f5c687&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b273a961-b5b7-48c9-9661-d2106ddaa9fc","keywords":null,"link":"/itthon/20210327_Megkezdtek_a_munkat_a_honvedseg_oltobuszai","timestamp":"2021. március. 27. 13:17","title":"Megkezdték a munkát a honvédség oltóbuszai","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"dcdd514e-1795-4f3a-acac-53ec57b92ebc","c_author":"MTI","category":"cegauto","description":"Verstappen végül második lett. ","shortLead":"Verstappen végül második lett. ","id":"20210328_Forma1_Lewis_Hamilton_Bahrein","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=dcdd514e-1795-4f3a-acac-53ec57b92ebc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"399634c5-aa0b-4f65-8c9d-94c181699055","keywords":null,"link":"/cegauto/20210328_Forma1_Lewis_Hamilton_Bahrein","timestamp":"2021. március. 28. 18:50","title":"Forma-1: Lewis Hamilton nyerte az idénynyitót","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"03b0b196-7518-4351-ac01-3c39f573a311","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A 400 méter hosszú Ever Given még kedden reggel fordult keresztbe a csatorna egy szűk részén, teljesen eltorlaszolva azt.","shortLead":"A 400 méter hosszú Ever Given még kedden reggel fordult keresztbe a csatorna egy szűk részén, teljesen eltorlaszolva...","id":"20210329_ever_given_teherhajo_kiszabadult_szuezi_csatorna","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=03b0b196-7518-4351-ac01-3c39f573a311&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ec31b605-ecc8-4d19-a7f5-9cad673ce23e","keywords":null,"link":"/gazdasag/20210329_ever_given_teherhajo_kiszabadult_szuezi_csatorna","timestamp":"2021. március. 29. 06:55","title":"Kiszabadult a Szuezi-csatornában rekedt teherhajó – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]