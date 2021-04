Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"1d0c08eb-2d1a-4d4b-8b69-7c9f588495a8","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A virológus bemutatott egy tanulmányt, amely szerint az elérhető vakcinadózisok 78 százaléka mindössze 10 országban oszlik el, ami miatt világ döntő többségében újabb koronavírus-mutációk jelenhetnek meg.\r

\r

","shortLead":"A virológus bemutatott egy tanulmányt, amely szerint az elérhető vakcinadózisok 78 százaléka mindössze 10 országban...","id":"20210331_Kemenesi_Gabor_vakcina_fertozes_koroanvirus","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=1d0c08eb-2d1a-4d4b-8b69-7c9f588495a8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"67deb6b3-347c-4a30-8e9a-30fb349c8b3b","keywords":null,"link":"/itthon/20210331_Kemenesi_Gabor_vakcina_fertozes_koroanvirus","timestamp":"2021. március. 31. 17:21","title":"Kemenesi Gábor: A vakcinák a tünetmentes fertőzés megjelenésétől is védenek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8c68ece1-3e9c-46b5-b4f4-6f87675a1ab4","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Maradnak, amíg le nem cseng a járvány, és amíg megfelelő csereingatlant nem kapnak. Emberséget, együttérzést, szolidaritást kért a nemzeti vagyonért felelős minisztertől.","shortLead":"Maradnak, amíg le nem cseng a járvány, és amíg megfelelő csereingatlant nem kapnak. Emberséget, együttérzést...","id":"20210330_szabolcs_utcai_hajlektalankorhaz_karacsony_gergely_mager_andrea_level","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=8c68ece1-3e9c-46b5-b4f4-6f87675a1ab4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fdbe859c-8888-464b-8732-3385f96da43e","keywords":null,"link":"/itthon/20210330_szabolcs_utcai_hajlektalankorhaz_karacsony_gergely_mager_andrea_level","timestamp":"2021. március. 30. 16:53","title":"Karácsony megírta Mager Andreának: Nem költözik a hajléktalankórház","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"488c2d97-e1c3-459c-97f6-42498acc7c85","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"itthon","description":"A főpolgármesternek írt válaszában Mager Andrea azt közölte: amennyiben Karácsony Gergely hivatalosan, írásban jelzi neki az igényét, biztosíthatja arról, hogy az intézmény június 30-ig az ingatlanban maradhat.","shortLead":"A főpolgármesternek írt válaszában Mager Andrea azt közölte: amennyiben Karácsony Gergely hivatalosan, írásban jelzi...","id":"20210331_mager_andrea_karacsony_gergely_szabolcs_utca_hajlektalanok_korhaz","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=488c2d97-e1c3-459c-97f6-42498acc7c85&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"68bb1591-3efe-4468-8c61-5069ddcd35d3","keywords":null,"link":"/itthon/20210331_mager_andrea_karacsony_gergely_szabolcs_utca_hajlektalanok_korhaz","timestamp":"2021. március. 31. 12:35","title":"Mager miniszter azt írja, június végéig maradhat a Szabolcs utcában a hajléktalankórház","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"574934a0-4134-4013-a45f-006166955c6f","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Apja nyilatkozott arról, hogy nem csak focizni, de pecázni is szeretett gyerekként az RB Leipzig és a magyar labdarúgó-válogatott meghatározó játékosává vált Willi Orbán. ","shortLead":"Apja nyilatkozott arról, hogy nem csak focizni, de pecázni is szeretett gyerekként az RB Leipzig és a magyar...","id":"20210330_willi_orban_apja_oroszlanyban","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=574934a0-4134-4013-a45f-006166955c6f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b2ae4ea9-5d3d-4a07-b120-fcb0fef1f967","keywords":null,"link":"/elet/20210330_willi_orban_apja_oroszlanyban","timestamp":"2021. március. 30. 17:16","title":"Willi Orbán gyerekként Oroszlányban töltötte a nyarakat, és nagyon szerette a palacsintát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"99146174-d79c-4115-8458-ebf8e47eedf1","c_author":"Marabu","category":"itthon","description":"","shortLead":"","id":"20210401_Marabu_Feknyuz_Tessek_a_jarvanyugyi_adatok","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=99146174-d79c-4115-8458-ebf8e47eedf1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"45c06963-2284-4d47-aa9b-1717d71027e6","keywords":null,"link":"/itthon/20210401_Marabu_Feknyuz_Tessek_a_jarvanyugyi_adatok","timestamp":"2021. április. 01. 06:45","title":"Marabu Féknyúz: Tessék, a járványügyi adatok","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0ba7d5f0-eab6-465c-9e5c-25afda42f0b8","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"5000 eurót kapott volna, ha nem érik tetten. A történtek miatt két orosz diplomatát is kiutasított az olasz külügyminisztérium. Az utóbbi időben egymást érik a hasolnló lelepleződések.","shortLead":"5000 eurót kapott volna, ha nem érik tetten. A történtek miatt két orosz diplomatát is kiutasított az olasz...","id":"20210331_olasz_kapitany_kemkedes_orosz_diplomatak_kiutasitasa","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=0ba7d5f0-eab6-465c-9e5c-25afda42f0b8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"345ef579-df7c-4af1-82a0-2aa4a217ae2b","keywords":null,"link":"/vilag/20210331_olasz_kapitany_kemkedes_orosz_diplomatak_kiutasitasa","timestamp":"2021. március. 31. 16:29","title":"Oroszországnak kémkedő tengerésztisztet fogtak el Olaszországban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6a5bebd5-219b-4335-82f8-b4c83c53fbe5","c_author":"Bihari Ádám","category":"itthon","description":"A jogi környezet lehetővé tenné, hogy az egészségügyi dolgozók névvel-arccal vállalják a nyilatkozatukat, és emiatt semmilyen hátrány nem érhetné őket. A legtöbb forrásunk viszont csak név nélkül hajlandó beszélni, mert retteg, hogy utánanyúlnak. 