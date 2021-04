Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"56ae89ea-c2ab-4391-9ef8-636c5a61da80","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Az autópálya Balaton felé vezető oldalán nagy a torlódás, arra kérik az autósokat, hogy aki tudja, kerüljön.","shortLead":"Az autópálya Balaton felé vezető oldalán nagy a torlódás, arra kérik az autósokat, hogy aki tudja, kerüljön.","id":"20210402_baleset_m7_autopalya","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=56ae89ea-c2ab-4391-9ef8-636c5a61da80&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9178602a-9742-4a59-ae0d-2954180eb210","keywords":null,"link":"/cegauto/20210402_baleset_m7_autopalya","timestamp":"2021. április. 02. 14:18","title":"Négyes baleset miatt nagy a torlódás az M7-es autópályán","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c7a52aed-b339-4038-af8d-d2d4201b6afb","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Tartsák be az egészségügyi szabályokat, kerüljék a tömeget – kérte a főpolgármester a nagypénteki üzenetében.","shortLead":"Tartsák be az egészségügyi szabályokat, kerüljék a tömeget – kérte a főpolgármester a nagypénteki üzenetében.","id":"20210402_Karacsony_husvet_nagypentek_vakcina","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=c7a52aed-b339-4038-af8d-d2d4201b6afb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"997878a7-55e7-47d3-b0fa-606feb957248","keywords":null,"link":"/itthon/20210402_Karacsony_husvet_nagypentek_vakcina","timestamp":"2021. április. 02. 20:54","title":"Karácsony: „Ha oltásra hívják önöket a húsvéti hétvégén, hagyják hátra az ünnepi asztalt, és vegyék fel a vakcinát!”","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"99745407-1a29-4d2a-b4a9-bad77851bbe6","c_author":"Lengyel Miklós","category":"gazdasag","description":"Minden félvezetőket gyártó világcég ilyen jelentős összegre számíthat, ha létrehoz Indiában egy gyárat – mondta el két magas rangú kormányzati tisztviselő a Reuters tudósítójának.","shortLead":"Minden félvezetőket gyártó világcég ilyen jelentős összegre számíthat, ha létrehoz Indiában egy gyárat – mondta el két...","id":"20210401_India_egymilliard_dollarral_csabitja_a_chipgyartokat","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=99745407-1a29-4d2a-b4a9-bad77851bbe6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5996a57b-6cba-4a89-881e-a7dee7be058b","keywords":null,"link":"/gazdasag/20210401_India_egymilliard_dollarral_csabitja_a_chipgyartokat","timestamp":"2021. április. 01. 16:55","title":"India egymilliárd dollárral csábítja a chipgyártókat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a1d364e6-078a-4bb6-90ea-728de7ec58a6","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Istenes Lászlónak nagy megtiszteltetés volt a felkérés. ","shortLead":"Istenes Lászlónak nagy megtiszteltetés volt a felkérés. Marad mellette a Mokka műsorvezetője is.","id":"20210402_istenes_laszlo_puskas_akademia_kommunikacios_es_marketing_igazgato","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=a1d364e6-078a-4bb6-90ea-728de7ec58a6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a978f8f9-ce75-4643-b9ce-072fef9754a5","keywords":null,"link":"/itthon/20210402_istenes_laszlo_puskas_akademia_kommunikacios_es_marketing_igazgato","timestamp":"2021. április. 02. 09:28","title":"A TV2 műsorvezetője lett a felcsúti Puskás Akadémia kommunikációs igazgatója","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0a89962c-ed4d-4382-95ac-54b2853a898e","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Azokon az osztályokon is egyre nagyobb a nyomás, amelyeken „még” nem koronavírusos betegeket látnak el.","shortLead":"Azokon az osztályokon is egyre nagyobb a nyomás, amelyeken „még” nem koronavírusos betegeket látnak el.","id":"20210401_koronavirus_egeszsegugy_fulorrgegesz","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=0a89962c-ed4d-4382-95ac-54b2853a898e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1ec0a272-0bfa-4556-8946-7ea59870e96e","keywords":null,"link":"/itthon/20210401_koronavirus_egeszsegugy_fulorrgegesz","timestamp":"2021. április. 01. 15:41","title":"Folyamatosan nyitják az újabb Covid-osztályokat egy név nélkül nyilatkozó orvos szerint","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0f2a2b3a-4ef3-4ef2-a9ef-c25aa4d9d655","c_author":"HVG360","category":"360","description":"Európában 16 országban munkaszüneti nap nagypéntek, de például a \"katolikus Lengyelországban\" nem. Idehaza legfeljebb 500–800 ezren vesznek részt valamilyen templomi szertartáson.","shortLead":"Európában 16 országban munkaszüneti nap nagypéntek, de például a \"katolikus Lengyelországban\" nem. Idehaza legfeljebb...","id":"202113_nagypentek_hagyomany_vagy_hetvegehosszabbito","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=0f2a2b3a-4ef3-4ef2-a9ef-c25aa4d9d655&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f4d53ba4-8b09-42aa-b1fe-8e89fe507cd6","keywords":null,"link":"/360/202113_nagypentek_hagyomany_vagy_hetvegehosszabbito","timestamp":"2021. április. 02. 13:30","title":"Nagypéntek: hagyomány vagy hétvége-hosszabbító?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"852cbf6a-3b29-4be2-82e0-37b642499698","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Az egészségügyi miniszter elborzadt a folyópartokon sörözgető emberektől.","shortLead":"Az egészségügyi miniszter elborzadt a folyópartokon sörözgető emberektől.","id":"20210401_koronavirus_franciaorszag_alkohol","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=852cbf6a-3b29-4be2-82e0-37b642499698&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ec3f9fec-7987-4f83-82a5-28ed2f6c0020","keywords":null,"link":"/vilag/20210401_koronavirus_franciaorszag_alkohol","timestamp":"2021. április. 01. 16:48","title":"A koronavírus miatt tilos lesz az utcán inni Franciaországban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"532c2127-79d6-4be9-9581-0fa2c624a0f1","c_author":"Hamvay Péter","category":"360","description":"Nem mozdult meg a tőke az ellenzék támogatására. A félelem az úr, csak az meri felvállalni az arcát és a pénzét, aki ellen már nyílt háborút indít a NER.","shortLead":"Nem mozdult meg a tőke az ellenzék támogatására.