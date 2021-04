Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"267814f3-6007-4647-bde7-9cbee4ce4638","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Egy autó három sávon átcikázva egy villamosvezeték-oszlopnak csapódva állt meg. ","shortLead":"Egy autó három sávon átcikázva egy villamosvezeték-oszlopnak csapódva állt meg. ","id":"20210414_Elokerult_egy_video_az_aprilis_elejen_torten_hatalmas_balesetrol_az_Arpad_hidon","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=267814f3-6007-4647-bde7-9cbee4ce4638&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1554954e-dc21-47a8-812b-21fa2589ec25","keywords":null,"link":"/cegauto/20210414_Elokerult_egy_video_az_aprilis_elejen_torten_hatalmas_balesetrol_az_Arpad_hidon","timestamp":"2021. április. 14. 08:55","title":"Előkerült egy videó az április elején történt hatalmas balesetről az Árpád hídon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d6b417a9-1f0c-4a70-ace5-80ef42dfb7d7","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"itthon","description":"Az Ab egykori helyettes elnöke 82 éves volt.","shortLead":"Az Ab egykori helyettes elnöke 82 éves volt.","id":"20210412_Elhunyt_Erdei_Arpad_az_Alkotmanybirosag_volt_tagja","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=d6b417a9-1f0c-4a70-ace5-80ef42dfb7d7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"16cf9655-e005-4eb4-9204-ea48887ea6d6","keywords":null,"link":"/itthon/20210412_Elhunyt_Erdei_Arpad_az_Alkotmanybirosag_volt_tagja","timestamp":"2021. április. 12. 13:07","title":"Elhunyt Erdei Árpád, az Alkotmánybíróság volt tagja","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bf10338d-d32c-4a81-abf0-619e2e95279e","c_author":"Windisch Judit","category":"itthon","description":"Egy országos, reprezentatív kutatás szerint a pedagógusok döntő többsége szíve szerint nem menne be tanítani, inkább online folytatná az oktatást. Ennek ellenére a többség, ha muszáj, bemegy. Az általános iskolai tanárok és óvodapedagógusok a leginkább megengedőek, hiszen minél kisebb egy gyerek, annál kevésbé hatékony az online oktatás. ","shortLead":"Egy országos, reprezentatív kutatás szerint a pedagógusok döntő többsége szíve szerint nem menne be tanítani, inkább...","id":"20210413_pedagogus_kutatas_iskola_ovoda_nyitas_aprilis_19","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=bf10338d-d32c-4a81-abf0-619e2e95279e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f5a32b4b-04a4-402d-b4fd-a1ea270d89c4","keywords":null,"link":"/itthon/20210413_pedagogus_kutatas_iskola_ovoda_nyitas_aprilis_19","timestamp":"2021. április. 13. 11:55","title":"Kutatás: A pedagógusok 87 százaléka nem akar jövő héttől személyesen tanítani","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d400d7c8-0120-44e3-a374-b761e9426d25","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Elképzelhető, hogy hamarosan a 40 évnél fiatalabbak is regisztrálhatnak a koronavírus elleni vakcina beadására az országban.

","shortLead":"Elképzelhető, hogy hamarosan a 40 évnél fiatalabbak is regisztrálhatnak a koronavírus elleni vakcina beadására...","id":"20210413_Szlovakia_enyhit_korlatozas","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=d400d7c8-0120-44e3-a374-b761e9426d25&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"68fa5bde-1cb8-42ee-a995-95c9f70773ef","keywords":null,"link":"/vilag/20210413_Szlovakia_enyhit_korlatozas","timestamp":"2021. április. 13. 20:30","title":"Szlovákia enyhít a korlátozásokon, megnyithatnak az üzletek, istentiszteletre is lehet menni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6d174f35-d085-49f2-a9a1-42c26285e3da","c_author":"Vass Péter","category":"360","description":"A Podemos-vezér Pablo Iglesiastól örökölte meg a miniszterelnök-helyettesi posztot a baloldali koalíciós spanyol kormányban Yolanda Díaz, aki az apja példáját követve a kommunista párt tagja. A város, ahol felnőtt, a Franco-ellenes erők egyik központja, egyben a diktátor szülőhelye volt.","shortLead":"A Podemos-vezér Pablo Iglesiastól örökölte meg a miniszterelnök-helyettesi posztot a baloldali koalíciós spanyol...","id":"202114_yolanda_diazspanyol_kommunista_kormanyfohelyettes","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=6d174f35-d085-49f2-a9a1-42c26285e3da&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6d7c1655-242f-4255-8825-cef6a92e9039","keywords":null,"link":"/360/202114_yolanda_diazspanyol_kommunista_kormanyfohelyettes","timestamp":"2021. április. 12. 17:00","title":"Büszke kommunista a spanyol kormányfőhelyettes","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"187a885c-68a9-4e1e-b051-5c1aa1d6c67c","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Akár június közepéig is eltarthat a koronavírus miatti következő járványügyi zárlat Németországban, ahol a fertőzésgyakoriságtól teszik függővé a szabályokat.","shortLead":"Akár június közepéig is eltarthat a koronavírus miatti következő járványügyi zárlat Németországban, ahol...","id":"20210412_nemetorszag_atoltottsag_korlatozasok","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=187a885c-68a9-4e1e-b051-5c1aa1d6c67c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"39689bb1-685f-4f80-b4b1-e0494a4dcdad","keywords":null,"link":"/vilag/20210412_nemetorszag_atoltottsag_korlatozasok","timestamp":"2021. április. 12. 20:59","title":"Az átoltottságtól függetlenül alakulhatnak a német korlátozások","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e4db1385-c13f-4e37-9959-45356e8f73bc","c_author":"Lengyel Miklós","category":"gazdasag","description":"Nagy-Britannia sikeres oltási kampánya, Brüsszel problémái e téren a Brexit mellé állítják a közvélemény növekvő részét – állapítja meg a Bloomberg, amely felmérte az első 100 nap hatását.","shortLead":"Nagy-Britannia sikeres oltási kampánya, Brüsszel problémái e téren a Brexit mellé állítják a közvélemény növekvő részét...","id":"20210412_A_vakcinavitak_a_Brexit_hiveit_erositik_az_Egyesult_Kiralysagban","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=e4db1385-c13f-4e37-9959-45356e8f73bc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d774d147-1d35-4b0e-a81f-10f7dac466a6","keywords":null,"link":"/gazdasag/20210412_A_vakcinavitak_a_Brexit_hiveit_erositik_az_Egyesult_Kiralysagban","timestamp":"2021. április. 12. 15:34","title":"A vakcinaviták a Brexit híveit erősítik az Egyesült Királyságban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6e7e9849-dfad-45e0-91ac-71e4ab8c2a98","c_author":"Lengyel Miklós","category":"gazdasag","description":"Egyre többet érnek a világ legnagyobb fociklubjai, két év alatt átlagosan 30 százalékkal nőtt az értékük. Először végzett az első helyen a Barcelona, amely letaszította trónjáról a Real Madridot – írja a Forbes.","shortLead":"Egyre többet érnek a világ legnagyobb fociklubjai, két év alatt átlagosan 30 százalékkal nőtt az értékük. Először...","id":"20210413_Hiaba_a_vilagjarvany_a_fociklubbok_erteke_folyamatosan_no","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=6e7e9849-dfad-45e0-91ac-71e4ab8c2a98&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"abc53f7c-a71d-4a0c-a8a9-2baeaf3a1b55","keywords":null,"link":"/gazdasag/20210413_Hiaba_a_vilagjarvany_a_fociklubbok_erteke_folyamatosan_no","timestamp":"2021. április. 13. 15:42","title":"Hiába a világjárvány, a fociklubok értéke folyamatosan nő","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]