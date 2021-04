Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

Chrome 61+, Firefox 57+, Safari 10.1+ Köszönjük, hogy feliratkozott! Hoppá! Valami hiba történt a feliratkozás során, az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal. A böngészőjében az értesítés funkció le van tiltva! Ha értesítéseket szeretne, kérjük engedélyezze a böngésző beállításai között, majd az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal.

[{"available":true,"c_guid":"8e197577-af10-48d1-a013-719d7d0a0405","c_author":"Windisch Judit","category":"itthon","description":"Őszig is kitolhatja a koronavírus-járvány miatt elrendelt veszélyhelyzet végét a kormány. Ennek lehetnek politikai hozadékai is, de alapjaiban érinti az egészségügyben és rendvédelmi szerveknél dolgozók életét is. ","shortLead":"Őszig is kitolhatja a koronavírus-járvány miatt elrendelt veszélyhelyzet végét a kormány. Ennek lehetnek politikai...","id":"20210422_veszelyhelyzet_oktober_orbankormany","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=8e197577-af10-48d1-a013-719d7d0a0405&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0e3d855c-5e74-4a39-bd9f-43cbfc532765","keywords":null,"link":"/itthon/20210422_veszelyhelyzet_oktober_orbankormany","timestamp":"2021. április. 22. 14:30","title":"Októberig nem lehet tüntetni, de bulizni igen? Ingyen parkolunk? Összeszedtük, mi jöhet a veszélyhelyzet kitolásával","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"17a88631-0cdc-404a-830e-6318d2a84a32","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"Mivel a drukkerek a stadionon kívül voltak, sem a klubot, sem az MLSZ-t nem terheli felelősség. A rendőrség viszont eljárást indított.","shortLead":"Mivel a drukkerek a stadionon kívül voltak, sem a klubot, sem az MLSZ-t nem terheli felelősség. A rendőrség viszont...","id":"20210422_Nyomozas_ZTE_Budafok_meccs_szurkolok","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=17a88631-0cdc-404a-830e-6318d2a84a32&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5899da54-970a-4211-8011-cac9b6f43ac3","keywords":null,"link":"/sport/20210422_Nyomozas_ZTE_Budafok_meccs_szurkolok","timestamp":"2021. április. 22. 07:34","title":"Nyomozás indult a ZTE-Budafok meccs ügyében, amelyen véletlenül buktatták le a szurkolókat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a77c9dc9-f69b-4c12-8582-4e427ce5335f","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Nem akarja a NOB, hogy a stadionokban nyilvánítsanak a sportolók véleményt a rasszizmusról.","shortLead":"Nem akarja a NOB, hogy a stadionokban nyilvánítsanak a sportolók véleményt a rasszizmusról.","id":"20210422_olimpia_tiltakozas_rasszizmus","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=a77c9dc9-f69b-4c12-8582-4e427ce5335f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a6e65d70-4098-4c68-8865-8101d8aa2437","keywords":null,"link":"/elet/20210422_olimpia_tiltakozas_rasszizmus","timestamp":"2021. április. 22. 16:36","title":"Tilos lesz az olimpián térdelve vagy felemelt ököllel tiltakozni a rasszizmus ellen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c5092a3a-4d3e-45b6-a8fc-7f9ec52674c5","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Karbantartás miatt az 5-ös HÉV menetrendje is változik. ","shortLead":"Karbantartás miatt az 5-ös HÉV menetrendje is változik. ","id":"20210423_4_6_villamos__hev_bkk","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=c5092a3a-4d3e-45b6-a8fc-7f9ec52674c5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"959b2414-87ed-4614-b9e5-7055128f1ccd","keywords":null,"link":"/itthon/20210423_4_6_villamos__hev_bkk","timestamp":"2021. április. 23. 12:05","title":"Karbantartás miatt nem jár a 6-os villamos hétfő éjjel","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"08c85a0a-b244-454c-85ea-81a6bd02a153","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"A Szerencsejáték Zrt. korábban is Balásy Gyula cégeit választotta hasonló munkákra, de az akkori szerződés még jóval kevesebbről szólt.","shortLead":"A Szerencsejáték Zrt. korábban is Balásy Gyula cégeit választotta hasonló munkákra, de az akkori szerződés még jóval...","id":"20210422_szerencsejatek_zrt_lounge_design_new_land_media","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=08c85a0a-b244-454c-85ea-81a6bd02a153&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"df330924-f4db-4e6a-91e4-102d93018e36","keywords":null,"link":"/kkv/20210422_szerencsejatek_zrt_lounge_design_new_land_media","timestamp":"2021. április. 22. 08:59","title":"Az állami lottócég 34,6 milliárdos szerződést kötött a kormánykedvenc reklámosokkal","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bfcc1e68-7769-4003-b46e-7d191757eccd","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A birtokunkba került Medián-kutatás szerint Hadházy Ákos népszerűbb Tóth Csabánál Zuglóban, bár nagyon sok a bizonytalan szavazó.","shortLead":"A birtokunkba került Medián-kutatás szerint Hadházy Ákos népszerűbb Tóth Csabánál Zuglóban, bár nagyon sok...","id":"20210422_Hadhazy_Akos_nyerne_a_zugloi_elovalasztast","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=bfcc1e68-7769-4003-b46e-7d191757eccd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c78801eb-da5d-42c1-a60d-3a4f66817338","keywords":null,"link":"/itthon/20210422_Hadhazy_Akos_nyerne_a_zugloi_elovalasztast","timestamp":"2021. április. 22. 15:22","title":"Medián: Hadházy Ákos nyerné a zuglói előválasztást","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5f6ff034-e3ad-4675-8c9a-9c9906cdc5ad","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Semmilyen kapcsolata nincs a Habsburg családdal a családtagként bemutatkozó ukrán férfinak – erősítette meg Habsburg György.","shortLead":"Semmilyen kapcsolata nincs a Habsburg családdal a családtagként bemutatkozó ukrán férfinak – erősítette meg Habsburg...","id":"20210422_Habsburg_Gyorgy_Dunaferr_szelhamos","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=5f6ff034-e3ad-4675-8c9a-9c9906cdc5ad&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"336043ce-8c65-4bd4-90d5-02c88c0dfd36","keywords":null,"link":"/kkv/20210422_Habsburg_Gyorgy_Dunaferr_szelhamos","timestamp":"2021. április. 22. 18:54","title":"Habsburg György: Szélhámos a Dunaferr-ügyben feltűnt ukrán Habsburg","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4f1efd24-e7b4-403d-b9d0-43dabc19b202","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Az kétségtelen, hogy az Audi RS7-R ABT egy igazán különösen exkluzív \"családi\" autó.","shortLead":"Az kétségtelen, hogy az Audi RS7-R ABT egy igazán különösen exkluzív \"családi\" autó.","id":"20210422_Arban_is_felelmetes_300_ezer_euroert_egy_hasznalt_Audi_RS7R","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=4f1efd24-e7b4-403d-b9d0-43dabc19b202&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"13de81dd-5d91-4428-9768-49e0d228b6a5","keywords":null,"link":"/cegauto/20210422_Arban_is_felelmetes_300_ezer_euroert_egy_hasznalt_Audi_RS7R","timestamp":"2021. április. 23. 04:39","title":"Árban is félelmetes 300 ezer euróért egy használt Audi RS7-R","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]