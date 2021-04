Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"97c6cbed-67ff-4b4f-b611-6817c02ccc01","c_author":"HVG360","category":"360","description":"A fenyegetés folyamatos fenntartásával zsarolhatják az oroszok Ukrajnát és szövetségeseit – erről beszélt Sz. Bíró Zoltán a hvg360-nak. A szakértő szerint ugyanakkor Oroszországnak sem volt érdeke egy háború a szomszédos országgal. A történész úgy látja: a Navalnij-botrány után Putyin hiába sérült erkölcsileg, a rezsim továbbra is stabil lábakon áll. ","shortLead":"A fenyegetés folyamatos fenntartásával zsarolhatják az oroszok Ukrajnát és szövetségeseit – erről beszélt Sz. Bíró...","id":"20210423_Elesben_Sz_Biro_Zoltannal","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=97c6cbed-67ff-4b4f-b611-6817c02ccc01&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fcc8e1ff-9552-416a-97ba-4e3e2565ec05","keywords":null,"link":"/360/20210423_Elesben_Sz_Biro_Zoltannal","timestamp":"2021. április. 23. 13:00","title":"Élesben Sz. Bíró Zoltánnal: Putyinnak már nem számít, mit mond a Nyugat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e0d43528-d720-4a82-a179-2e0ca3c0b4ba","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"Arra jutottak, hogy a lehetséges előnyök meghaladják a kockázatokat.","shortLead":"Arra jutottak, hogy a lehetséges előnyök meghaladják a kockázatokat.","id":"20210424_usa_oltas_janssen","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=e0d43528-d720-4a82-a179-2e0ca3c0b4ba&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c0148928-deec-4169-b679-0753f77656a2","keywords":null,"link":"/tudomany/20210424_usa_oltas_janssen","timestamp":"2021. április. 24. 08:25","title":"Folytatják az oltást a Janssen-vakcinával az Egyesült Államokban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"df5d3a67-1354-487b-b5a6-1860df9ffb06","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Orbán Viktor ezt a nyitás következő lépéseivel együtt jelentette be.","shortLead":"Orbán Viktor ezt a nyitás következő lépéseivel együtt jelentette be.","id":"20210423_Itthon_is_beolthatok_a_1618_ev_kozottiek","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=df5d3a67-1354-487b-b5a6-1860df9ffb06&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fcb18ac6-0ab4-4a6c-b5da-d0e92223c7ca","keywords":null,"link":"/itthon/20210423_Itthon_is_beolthatok_a_1618_ev_kozottiek","timestamp":"2021. április. 23. 08:27","title":"Itthon is beolthatók a 16–18 év közöttiek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7d8ec7a0-02dc-4fa3-8903-27ed747979dc","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Aszfaltozási munkák miatt csak egy sávon haladhatnak az autók az M5 felé.","shortLead":"Aszfaltozási munkák miatt csak egy sávon haladhatnak az autók az M5 felé.","id":"20210423_dugo_m0_felujitas","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=7d8ec7a0-02dc-4fa3-8903-27ed747979dc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1f513d6d-9b57-4c0e-a6ab-eaff27a09d98","keywords":null,"link":"/cegauto/20210423_dugo_m0_felujitas","timestamp":"2021. április. 23. 08:23","title":"Nagy dugóra számíthat, aki péntek délelőtt a M0-son autózna","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"174ab99a-dfe0-474f-ab5c-4ee2927d0af1","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Pécsi virológusok ezúttal a legújabb koronavírus-mutációval kapcsolatban igyekeznek közérthető válaszokat adni.","shortLead":"Pécsi virológusok ezúttal a legújabb koronavírus-mutációval kapcsolatban igyekeznek közérthető válaszokat adni.","id":"20210423_koronavirus_mutacio_india","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=174ab99a-dfe0-474f-ab5c-4ee2927d0af1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0630314e-75eb-4410-bc2b-ac803fa51566","keywords":null,"link":"/tudomany/20210423_koronavirus_mutacio_india","timestamp":"2021. április. 23. 17:09","title":"Mit lehet tudni az új, „kétszeresen mutáns” koronavírus-változatról?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"871e6e31-dd8c-4585-8906-fa5a56e9144c","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Az Irán, Izrael és az Egyesült Államok között kiéleződő feszültség közepette az utóbbi időben több rejtélyes támadás is történt teherhajók ellen a közel-keleti térségben.","shortLead":"Az Irán, Izrael és az Egyesült Államok között kiéleződő feszültség közepette az utóbbi időben több rejtélyes támadás is...","id":"20210424_Drontamadas_erhetett_egy_olajtankert_Sziria_partjai_elott","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=871e6e31-dd8c-4585-8906-fa5a56e9144c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b79a86d8-2296-4921-8954-367065e6a73a","keywords":null,"link":"/vilag/20210424_Drontamadas_erhetett_egy_olajtankert_Sziria_partjai_elott","timestamp":"2021. április. 24. 21:05","title":"Dróntámadás érhetett egy olajtankert Szíria partjai előtt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"22009f18-2e1c-4024-a051-6cd2a7eaa9a8","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A főpolgármester ezzel is arra ösztönöz, hogy minél többen oltassák be magukat a koronavírus-fertőzés ellen.","shortLead":"A főpolgármester ezzel is arra ösztönöz, hogy minél többen oltassák be magukat a koronavírus-fertőzés ellen.","id":"20210423_koronavirus_oltas_budapest_karacsony_szabadnap","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=22009f18-2e1c-4024-a051-6cd2a7eaa9a8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1f8d5c7c-dd86-459a-8719-e9b4825c0d2d","keywords":null,"link":"/itthon/20210423_koronavirus_oltas_budapest_karacsony_szabadnap","timestamp":"2021. április. 23. 11:58","title":"Karácsony: Szabadnap jár az oltás után a fővárosi cégeknél","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"feb03dfe-bf2f-4ad5-81c3-e82c1d095910","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Az egyik leghírhedtebb munkáltató, az online kereskedelem óriása, az Amazon pár éven belül új, afrikai központot nyithat. ","shortLead":"Az egyik leghírhedtebb munkáltató, az online kereskedelem óriása, az Amazon pár éven belül új, afrikai központot...","id":"20210424_Afrikaban_epithet_az_Amazon_egy_uj_kozpontot","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=feb03dfe-bf2f-4ad5-81c3-e82c1d095910&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"619faebf-b0d8-4391-ba62-3cc301846dc0","keywords":null,"link":"/kkv/20210424_Afrikaban_epithet_az_Amazon_egy_uj_kozpontot","timestamp":"2021. április. 24. 15:40","title":"Afrikában épít az Amazon új központot","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]