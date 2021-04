Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"9ad3931a-d23e-4a7d-89c4-2a7dd588909e","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Karácsony Gergelyt támogató kommentjével szállt be a közügyekben is megnyilvánuló celebritások közé a színésznő, aki elmondta, mostanában sok új dolgot fedez fel magában.","shortLead":"Karácsony Gergelyt támogató kommentjével szállt be a közügyekben is megnyilvánuló celebritások közé a színésznő, aki...","id":"20210424_Osvart_Andrea_karacsony_politika_margitnegyed","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=9ad3931a-d23e-4a7d-89c4-2a7dd588909e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f3cb04a3-04bb-466a-83ff-e7d74dd00136","keywords":null,"link":"/elet/20210424_Osvart_Andrea_karacsony_politika_margitnegyed","timestamp":"2021. április. 24. 14:29","title":"Osvárt Andrea: Mind jobb-és baloldalon úgy tekintünk egymásra, mint robotokra, gépekre","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"15a49573-d190-4762-b0b3-3771465a3028","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Összegyűjtöttük egy cikkbe a hét legérdekesebb, legolvasottabb technológiai és tudományos témáit.

","shortLead":"Összegyűjtöttük egy cikkbe a hét legérdekesebb, legolvasottabb technológiai és tudományos témáit.

","id":"20210425_nasa_mars_helikopter_hasznalt_laptop_mennyit_er_apple_ipad_pro_m1_siri_14_chrome_kiemeles","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=15a49573-d190-4762-b0b3-3771465a3028&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fb63a747-57e3-4105-a575-8ec077d50d36","keywords":null,"link":"/tudomany/20210425_nasa_mars_helikopter_hasznalt_laptop_mennyit_er_apple_ipad_pro_m1_siri_14_chrome_kiemeles","timestamp":"2021. április. 25. 12:00","title":"Ez történt: Felszállt a Marson a helikopter","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7b0b65d9-e415-4d08-98a1-322e282af3fe","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Utoljára júniusban nem történt hasonló a világ leggyorsabban oltó országában.","shortLead":"Utoljára júniusban nem történt hasonló a világ leggyorsabban oltó országában.","id":"20210424_izrael_koronavirus_statisztika","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=7b0b65d9-e415-4d08-98a1-322e282af3fe&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1f1924cd-b4ad-42c5-932a-d95ff256d7ef","keywords":null,"link":"/vilag/20210424_izrael_koronavirus_statisztika","timestamp":"2021. április. 24. 13:18","title":"Tíz hónap után nincs új áldozata a koronavírusnak Izraelben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"dbba31c3-ac04-4925-b5c9-8a8b685c7b7a","c_author":"Laborczi Dóra","category":"360","description":"A hívő ember meggyőződése, ahogyan Lutheré is az volt, hogy élete nem mulandó földi hatalmaktól, politikai ciklusoktól és hatalmi pozícióktól függ. Vélemény.","shortLead":"A hívő ember meggyőződése, ahogyan Lutheré is az volt, hogy élete nem mulandó földi hatalmaktól, politikai ciklusoktól...","id":"202116_itt_allok_maskent_nem_tehetek","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=dbba31c3-ac04-4925-b5c9-8a8b685c7b7a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"59df3152-60fe-45c9-84ba-be62b1c6d3e6","keywords":null,"link":"/360/202116_itt_allok_maskent_nem_tehetek","timestamp":"2021. április. 25. 11:00","title":"Laborczi Dóra teológus: A szabad lelkiismeret és a hit veszélyes minden elnyomó hatalomra","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3556ccd2-9a40-448b-a91a-32f545651299","c_author":"László Ferenc","category":"cegauto","description":"Az utastér mérete már a kettővel ezelőtti 5-ös BMW szintjén mozog, a csomagtartóból viszont kiharap egy jókora darabot a több mint 50 kilométeres elektromos hatótávot ígérő plugin hibrid technika. Nyúzópróbán a 330e xDrive Touring.","shortLead":"Az utastér mérete már a kettővel ezelőtti 5-ös BMW szintjén mozog, a csomagtartóból viszont kiharap egy jókora darabot...","id":"20210425_zold_rendszamos_kombi_bmw_330e_teszt_velemeny_menetproba","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=3556ccd2-9a40-448b-a91a-32f545651299&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"35901626-96f8-4b38-a837-4d080b370b2c","keywords":null,"link":"/cegauto/20210425_zold_rendszamos_kombi_bmw_330e_teszt_velemeny_menetproba","timestamp":"2021. április. 25. 11:00","title":"Ötös alá: teszten a zöld rendszámos kombi BMW 330e","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"edcee30c-e8e0-4da2-8c67-958e60e6c23e","c_author":"Matalin Dóra","category":"360","description":"A Nyugat-Európából Ázsiába vezető divatos Hippiösvény utazóit pécézte ki Charles Sobhraj a hetvenes években. A valós történetből sorozat készült. ","shortLead":"A Nyugat-Európából Ázsiába vezető divatos Hippiösvény utazóit pécézte ki Charles Sobhraj a hetvenes években...","id":"202116__sorozatgyilkos__hippiosveny__megbuvolt_aldozatok__kigyomaras","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=edcee30c-e8e0-4da2-8c67-958e60e6c23e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"faed394e-57fa-4c73-af68-e1749fd4c029","keywords":null,"link":"/360/202116__sorozatgyilkos__hippiosveny__megbuvolt_aldozatok__kigyomaras","timestamp":"2021. április. 25. 16:00","title":"Kalandvágyó európai fiatalokra vadászott a hírhedt sorozatgyilkos, a Kígyó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4098b4da-0862-4dd3-9f19-33ab0c84eb74","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"A legénység 53 tagja meghalt. Előzőleg érzékelők 850 méteres mélységben lokalizálták a tengeralattjárót, amelynek maximális merülési mélysége 500 méter. ","shortLead":"A legénység 53 tagja meghalt. Előzőleg érzékelők 850 méteres mélységben lokalizálták a tengeralattjárót, amelynek...","id":"20210425_Nem_keresik_tovabb_az_indonez_hadsereg_eltunt_tengeralattjarojat","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=4098b4da-0862-4dd3-9f19-33ab0c84eb74&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"86e435d7-0a49-4f9b-a372-9d8ff8e57496","keywords":null,"link":"/vilag/20210425_Nem_keresik_tovabb_az_indonez_hadsereg_eltunt_tengeralattjarojat","timestamp":"2021. április. 25. 09:57","title":"Megtalálták az indonéz hadsereg eltűnt tengeralattjáróját","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c64a37e1-68bb-4005-9170-6d1a0e78768a","c_author":"HVG360","category":"360","description":"Az „Oroszország urambátyám kapitalizmusa: az út a piacgazdaságtól a kleptokráciáig” című nemrég megjelent könyv szerzője szerint a rossz gazdaságpolitikáért és a nyugati szankciókért Moszkva csakis saját magát okolhatja.","shortLead":"Az „Oroszország urambátyám kapitalizmusa: az út a piacgazdaságtól a kleptokráciáig” című nemrég megjelent könyv...","id":"20210424_project_syndicate_putyin_lapszemle","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=c64a37e1-68bb-4005-9170-6d1a0e78768a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8c732777-38e2-42c6-abc6-8980d4899e6b","keywords":null,"link":"/360/20210424_project_syndicate_putyin_lapszemle","timestamp":"2021. április. 24. 09:00","title":"Anders Aslund: Az oroszok rosszabbul élnek, mint 7 éve, és ezt Putyinnak köszönhetik","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]