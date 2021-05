Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"ea7459f7-3bb1-47bf-8acb-ebaafc9b49e0","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"A több száz fiatal nem tartotta be a járványügyi szabályokat. ","shortLead":"A több száz fiatal nem tartotta be a járványügyi szabályokat. ","id":"20210501_Vizagyu_oszlatas_jarvanyugyi_korlatozasok_Brusszel_tuntetes","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=ea7459f7-3bb1-47bf-8acb-ebaafc9b49e0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8767a630-7075-4046-ae05-c4e2023c03d5","keywords":null,"link":"/vilag/20210501_Vizagyu_oszlatas_jarvanyugyi_korlatozasok_Brusszel_tuntetes","timestamp":"2021. május. 01. 21:21","title":"Vízágyúkkal oszlatták fel a járványügyi korlátozások ellen tüntetőket Brüsszelben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fc4bcee5-5e7e-45f9-b476-aadf17ec46e0","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az asszony szerint nem követett el bűncselekményt, legfeljebb felelőtlen volt.","shortLead":"Az asszony szerint nem követett el bűncselekményt, legfeljebb felelőtlen volt.","id":"20210501_Azsiabol_gyogyszer_koronavirus_rendorseg","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=fc4bcee5-5e7e-45f9-b476-aadf17ec46e0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7eeefdeb-1ee3-41a4-9805-924f0d7a0755","keywords":null,"link":"/itthon/20210501_Azsiabol_gyogyszer_koronavirus_rendorseg","timestamp":"2021. május. 01. 15:35","title":"Tilos és veszélyes, mégis Dél-Ázsiából rendelt gyógyszert a koronavírus ellen egy piliscsabai nő","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"75690df9-52de-4111-9176-63ccbbef77bf","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A Magyar Helsinki Bizottság szerint a büntető-kényszerítő szándékon kívül nehéz mással magyarázni, hogy akik nem írták alá a szolgálati munkaszerződést, azok csupán 1–3 havi bérüket kapják meg végkielégítésként.","shortLead":"A Magyar Helsinki Bizottság szerint a büntető-kényszerítő szándékon kívül nehéz mással magyarázni, hogy akik nem írták...","id":"20210430_egeszsegugyi_szolgalati_jogviszony_vegkielegites_jogsegely","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=75690df9-52de-4111-9176-63ccbbef77bf&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"176e6b38-afbe-462f-87a0-ea79d28e0986","keywords":null,"link":"/itthon/20210430_egeszsegugyi_szolgalati_jogviszony_vegkielegites_jogsegely","timestamp":"2021. április. 30. 14:07","title":"Egészségügyi dolgozók ezreit fosztották meg végkielégítésüktől, jogvédők és a MOK együtt segítenének nekik","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"25c0a00d-e989-4cf2-aac3-2f4c2d65d257","c_author":"Németh András","category":"360","description":"Rendszeresen felmerül a nyugat-balkáni határok megváltoztatásának ötlete. Legutóbb állítólag Janez Jansa szlovén miniszterelnök kezdeményezte Bosznia felosztását és Nagy-Albánia létrehozását. Az érintettek tagadnak, az európai államok hivatalosan ellenzik a határok átszabását, de akadnak, akik támogatnák az ötletet.","shortLead":"Rendszeresen felmerül a nyugat-balkáni határok megváltoztatásának ötlete. Legutóbb állítólag Janez Jansa szlovén...","id":"202117__nyugatbalkani_hatarok__dominohatas__hatterjatszmak__csak_terkep_e_taj","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=25c0a00d-e989-4cf2-aac3-2f4c2d65d257&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"22bb1142-af88-4214-a61a-c8bc1017afb9","keywords":null,"link":"/360/202117__nyugatbalkani_hatarok__dominohatas__hatterjatszmak__csak_terkep_e_taj","timestamp":"2021. április. 30. 11:00","title":"Tologatnák a határokat a Balkánon, és a háttérben feltűnik Orbán Viktor is","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3097de39-fc39-4917-a621-4d961691727e","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"60 éve, 1961. május 1-én nyitott meg a Bambi Presszó, az évtizedek alatt Buda kulturális örökségének részévé vált vendéglátóhely. Az évforduló alkalmából kezdeményezték az épület védetté nyilvánítását. ","shortLead":"60 éve, 1961. május 1-én nyitott meg a Bambi Presszó, az évtizedek alatt Buda kulturális örökségének részévé vált...","id":"20210501_Kezdemenyeztek_a_60_eves_Bambi_Presszo_epuletenek_vedette_nyilvanitasat","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=3097de39-fc39-4917-a621-4d961691727e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b365f9e6-efd7-43a5-ac7b-a037ea42ad2a","keywords":null,"link":"/elet/20210501_Kezdemenyeztek_a_60_eves_Bambi_Presszo_epuletenek_vedette_nyilvanitasat","timestamp":"2021. május. 01. 13:11","title":"Kezdeményezték a 60 éves Bambi Presszó épületének védetté nyilvánítását","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a335e288-df37-4180-924d-2a2f3ee2c0b3","c_author":"HVG360","category":"360","description":"A klasszikusoktól a pop-artig összesen 150 műtárgy tekinthető meg a Kieselbach Galéria tavaszi aukció előtti, eladással egybekötött kiállításán.","shortLead":"A klasszikusoktól a pop-artig összesen 150 műtárgy tekinthető meg a Kieselbach Galéria tavaszi aukció előtti, eladással...","id":"202117_kiallitas__aukcio_elott_szinek_realizmusok_meglepetesek","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=a335e288-df37-4180-924d-2a2f3ee2c0b3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b8164bfc-bfb5-461c-9ec1-9f9b871dbda7","keywords":null,"link":"/360/202117_kiallitas__aukcio_elott_szinek_realizmusok_meglepetesek","timestamp":"2021. április. 30. 10:30","title":"Ezen a tárlaton egymás mellé kerül egy Trianon-album és Bíró Ica szobra ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2c47d6f3-808c-472d-8787-fbb0e3295b38","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az SZTE Orvosi Biológiai Intézet vezetője úgy látja, ha esetleg nem a legoptimálisabb döntést hoztuk az oltóanyaggal kapcsolatban, mindenképpen a legjobbat hoztuk a vírussal való védettség szempontjából. ","shortLead":"Az SZTE Orvosi Biológiai Intézet vezetője úgy látja, ha esetleg nem a legoptimálisabb döntést hoztuk az oltóanyaggal...","id":"20210501_Boldogkoi_Zsolt_Pfizer_vakcina","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=2c47d6f3-808c-472d-8787-fbb0e3295b38&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6ecdf94c-a71b-420d-a46c-9ed20e5ed403","keywords":null,"link":"/itthon/20210501_Boldogkoi_Zsolt_Pfizer_vakcina","timestamp":"2021. május. 01. 18:19","title":"Boldogkői Zsolt a Pfizer-rohamról: „A leglogikusabb döntés az, ha elfogadjuk a felajánlott vakcinát”","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"96ee3ae4-d791-461a-9a4e-c162375d942f","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A Budapesti Autósok közösségének oldalára került fel egy videó egy udvarias sofőrről.","shortLead":"A Budapesti Autósok közösségének oldalára került fel egy videó egy udvarias sofőrről.","id":"20210501_Ennek_a_budapesti_autosnak_helyen_volt_a_szive_es_az_esze_is__video","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=96ee3ae4-d791-461a-9a4e-c162375d942f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6f78ed7b-b754-4bed-8de2-b4c4da6aaa2f","keywords":null,"link":"/cegauto/20210501_Ennek_a_budapesti_autosnak_helyen_volt_a_szive_es_az_esze_is__video","timestamp":"2021. május. 01. 13:47","title":"Ennek a budapesti autósnak helyén volt a szíve és az esze is - videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]