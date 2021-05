Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

Chrome 61+, Firefox 57+, Safari 10.1+ Köszönjük, hogy feliratkozott! Hoppá! Valami hiba történt a feliratkozás során, az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal. A böngészőjében az értesítés funkció le van tiltva! Ha értesítéseket szeretne, kérjük engedélyezze a böngésző beállításai között, majd az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal.

[{"available":true,"c_guid":"53e2dc63-8aa9-4a09-8e5e-6aec2b04aaf2","c_author":"MTI","category":"gazdasag.ingatlan","description":"Új zöldfelület és közösségi tér lesz a XII. kerületi kirándulóhely környékén.","shortLead":"Új zöldfelület és közösségi tér lesz a XII. kerületi kirándulóhely környékén.","id":"20210507_Normafa_buszfordulo_parkolo_felszamolas","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=53e2dc63-8aa9-4a09-8e5e-6aec2b04aaf2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fa8db832-621d-4f61-8194-657262ec6f7f","keywords":null,"link":"/ingatlan/20210507_Normafa_buszfordulo_parkolo_felszamolas","timestamp":"2021. május. 07. 16:23","title":"Elkezdik bontani a régi parkolót a Normafánál","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f561979c-253f-4e71-bcb5-683997b4f1cb","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Csaknem ezerszer kevesebben moziztak a nyitás első hétvégéjén, mint két éve ilyenkor.","shortLead":"Csaknem ezerszer kevesebben moziztak a nyitás első hétvégéjén, mint két éve ilyenkor.","id":"20210506_Otszaznal_is_kevesebben_moziztak_a_hetvegen_Magyarorszagon","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=f561979c-253f-4e71-bcb5-683997b4f1cb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"23ae70d2-6e51-4c35-9205-657f83daa84d","keywords":null,"link":"/kultura/20210506_Otszaznal_is_kevesebben_moziztak_a_hetvegen_Magyarorszagon","timestamp":"2021. május. 06. 14:05","title":"Ötszáznál is kevesebben moziztak a hétvégén Magyarországon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e16a8041-61af-428c-b052-db417617f632","c_author":"Dobszay János","category":"360","description":"Ellenzéki térfélen ülő képviselők is besegítettek a Fidesznek az állami vagyon alapítványi kiszervezéséről szóló parlamenti szavazáskor. Egyelőre csak néhány jele van, hogy megtérülő szívességről lehet szó. ","shortLead":"Ellenzéki térfélen ülő képviselők is besegítettek a Fidesznek az állami vagyon alapítványi kiszervezéséről szóló...","id":"202118__atszavazok__orban_segitoi__kulso_tamogatok__ketharmadolok","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=e16a8041-61af-428c-b052-db417617f632&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"13616ced-a995-4f39-95fd-7710cc8abcf8","keywords":null,"link":"/360/202118__atszavazok__orban_segitoi__kulso_tamogatok__ketharmadolok","timestamp":"2021. május. 08. 07:00","title":"Orbánnak már nincs szüksége mind a 133 bátor emberére a kétharmadhoz","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b06e1e2a-ff63-4af3-9609-1aac678f618f","c_author":"Sztojcsev Iván","category":"gazdasag","description":"Egy kicsit még nőtt is a magyar ipari termelés márciusban a februárihoz képest, pedig a járványügyi korlátozások okoztak problémákat. A harmadik hullámot már sokkal jobban vészelték át a gyárak, mint az elsőt.","shortLead":"Egy kicsit még nőtt is a magyar ipari termelés márciusban a februárihoz képest, pedig a járványügyi korlátozások...","id":"20210506_ipari_termeles_ksh_statisztika","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=b06e1e2a-ff63-4af3-9609-1aac678f618f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e0069338-0575-4273-bf1b-773e594bf880","keywords":null,"link":"/gazdasag/20210506_ipari_termeles_ksh_statisztika","timestamp":"2021. május. 06. 15:57","title":"A lezárások ellenére sem romlott a magyar ipar teljesítménye","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c9ece716-3851-43f2-ae78-20609d8e691b","c_author":"MTI","category":"gazdasag.ingatlan","description":"Kósa Lajos szerint végre megszűnik egy „tájseb” a belvárosban.","shortLead":"Kósa Lajos szerint végre megszűnik egy „tájseb” a belvárosban.","id":"20210506_Debrecen_Aranybika_Mathias_Corvinus_Collegium","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=c9ece716-3851-43f2-ae78-20609d8e691b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"da85b999-b53d-4dd4-afe2-79cf20c53071","keywords":null,"link":"/ingatlan/20210506_Debrecen_Aranybika_Mathias_Corvinus_Collegium","timestamp":"2021. május. 06. 18:07","title":"Az Aranybika szálló lesz a Fidesz elitképzőjének debreceni központja ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"28536d45-0e9e-477f-b435-f95b9b98dc5f","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"itthon","description":"Pénteken és szombaton csapadékra is számítani kell, vasárnap viszont már száraz idő lesz. \r

","shortLead":"Pénteken és szombaton csapadékra is számítani kell, vasárnap viszont már száraz idő lesz. \r

","id":"20210506_Pentek_hidegfront_szombat_vasarnap","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=28536d45-0e9e-477f-b435-f95b9b98dc5f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b77ffe4b-3da1-411b-a92b-554ad46076fb","keywords":null,"link":"/itthon/20210506_Pentek_hidegfront_szombat_vasarnap","timestamp":"2021. május. 06. 18:54","title":"Még ránk ijeszt egy hidegfront, de máris jön a nyárias idő ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e45c306a-bc14-4d49-bf8b-720f48fa2284","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Ez az eddigi legnagyobb szállítmány.","shortLead":"Ez az eddigi legnagyobb szállítmány.","id":"20210508_12_millio_Sinopharmvakcina_erkezett_Magyarorszagra","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=e45c306a-bc14-4d49-bf8b-720f48fa2284&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d9f8e1cf-8d6f-458f-abb2-bfd254acf5aa","keywords":null,"link":"/itthon/20210508_12_millio_Sinopharmvakcina_erkezett_Magyarorszagra","timestamp":"2021. május. 08. 08:05","title":"1,2 millió Sinopharm-vakcina érkezett Magyarországra","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c314938c-a488-4d7c-be1a-744d14f77ed8","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Emelike Nwosuocha kártérítést követel. ","shortLead":"Emelike Nwosuocha kártérítést követel. ","id":"20210507_Childish_Gambino_This_is_America_plagiumvad","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=c314938c-a488-4d7c-be1a-744d14f77ed8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1ebabea1-0332-4202-976a-8a209ae0ea7b","keywords":null,"link":"/kultura/20210507_Childish_Gambino_This_is_America_plagiumvad","timestamp":"2021. május. 07. 10:48","title":"Egy rapper beperelte Childish Gambinót, mert szerinte tőle lopta a This is Americát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]