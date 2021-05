Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

Chrome 61+, Firefox 57+, Safari 10.1+ Köszönjük, hogy feliratkozott! Hoppá! Valami hiba történt a feliratkozás során, az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal. A böngészőjében az értesítés funkció le van tiltva! Ha értesítéseket szeretne, kérjük engedélyezze a böngésző beállításai között, majd az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal.

[{"available":true,"c_guid":"1b881836-9bc1-4ec3-9623-f9cddfa089f5","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A főpolgármester szerint ha később kezdődnek az első órák, akkor kisebb lesz a tömeg a BKK-járatokon.","shortLead":"A főpolgármester szerint ha később kezdődnek az első órák, akkor kisebb lesz a tömeg a BKK-járatokon.","id":"20210511_Karacsony_Gergely_iskolakezdes","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=1b881836-9bc1-4ec3-9623-f9cddfa089f5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ef0a1e90-8dbe-4d6c-a24e-239f79b939c4","keywords":null,"link":"/itthon/20210511_Karacsony_Gergely_iskolakezdes","timestamp":"2021. május. 11. 18:12","title":"Karácsony Gergely levélben kéri az iskolák vezetőit, hogy később kezdődjön a tanítás","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fd3d7811-a691-455e-9b3a-d7d9d0de3429","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Reuters értesülései szerint több mint 100 dolgozónak lett pozitív a koronavírustesztje az India délkeleti részén található Foxconn-gyárban.","shortLead":"A Reuters értesülései szerint több mint 100 dolgozónak lett pozitív a koronavírustesztje az India délkeleti részén...","id":"20210511_apple_iphone_12_foxconn_gyar_india_koronavirus_jarvany","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=fd3d7811-a691-455e-9b3a-d7d9d0de3429&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a99d1186-36aa-4d23-bc3d-7370f0c94298","keywords":null,"link":"/tudomany/20210511_apple_iphone_12_foxconn_gyar_india_koronavirus_jarvany","timestamp":"2021. május. 11. 16:03","title":"Betört a koronavírus-járvány a Foxconn indiai gyárába, felére csökkent az iPhone 12 gyártása","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"222f4c24-1c30-4398-9acf-efe09903c226","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"vilag","description":"42 halottról és 168 ember eltűnéséről tud a bogotái ombudsmani hivatal.","shortLead":"42 halottról és 168 ember eltűnéséről tud a bogotái ombudsmani hivatal.","id":"20210512_kolumbiai_tuntetesek_legalabb_42_halott","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=222f4c24-1c30-4398-9acf-efe09903c226&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4f7e448f-b166-494b-9344-5a4d65dc9cb7","keywords":null,"link":"/vilag/20210512_kolumbiai_tuntetesek_legalabb_42_halott","timestamp":"2021. május. 12. 06:53","title":"Kolumbiai tüntetések: legalább 42 az áldozatok száma, éles lőszert is használnak a hatóságok","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"190e19a1-953f-4230-a219-f9ba3d2ce6a4","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Az Mfor.hu szerint aki nem rendelkezik a szálláshelyre vonatkozó minősítéssel, az nem működhet tovább. A szeptembertől esedékes változtatás szükségességét a koronavírus-járvánnyal indokolja a kormány. ","shortLead":"Az Mfor.hu szerint aki nem rendelkezik a szálláshelyre vonatkozó minősítéssel, az nem működhet tovább. A szeptembertől...","id":"20210512_szallashely_minosites_turizmus","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=190e19a1-953f-4230-a219-f9ba3d2ce6a4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a283d8a7-0405-4367-985f-294cbbd22727","keywords":null,"link":"/kkv/20210512_szallashely_minosites_turizmus","timestamp":"2021. május. 12. 15:43","title":"A kormány átírja a szabályokat, minden szálláshelyet kötelező lesz minősíteni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"baee3477-8aec-40d1-9f19-60bce85659ce","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A legfőbb ügyész továbbküldte Vadai Ágnes kérdését a rendőrségnek mint feljelentést. A nyomozó hatóság feljelentés kiegészítést rendelt el.","shortLead":"A legfőbb ügyész továbbküldte Vadai Ágnes kérdését a rendőrségnek mint feljelentést. A nyomozó hatóság feljelentés...","id":"20210512_feljelentes_polt_gyurcsany_telefonalas","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=baee3477-8aec-40d1-9f19-60bce85659ce&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"87eeaaa3-fc04-4fa0-ba94-980c468a95a6","keywords":null,"link":"/itthon/20210512_feljelentes_polt_gyurcsany_telefonalas","timestamp":"2021. május. 12. 14:36","title":"Feljelentésként értékelte Polt Péter a Gyurcsány nevében telefonálók miatt feltett kérdést","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ab864277-5ac2-4518-9c86-db7a0635018a","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"A GVH 200 millió forintra büntette az eMAG online áruházat a 2018-as Black Friday-kampány miatt, a cég erre vállalkozásokat segítő programot indít, és kedvezménykuponokat ad a vásárlóknak. ","shortLead":"A GVH 200 millió forintra büntette az eMAG online áruházat a 2018-as Black Friday-kampány miatt, a cég erre...","id":"20210512_emag_gvh_black_friday_buntetes_megallapodas","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=ab864277-5ac2-4518-9c86-db7a0635018a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4da09086-ecd2-4415-9f7f-8ae46f83c640","keywords":null,"link":"/kkv/20210512_emag_gvh_black_friday_buntetes_megallapodas","timestamp":"2021. május. 12. 13:07","title":"Óriási bírságot kapott az eMAG, ezért 4 milliárdos kkv-segítő programot indítanak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"da05457a-79ec-4dfd-8f01-bc40afe258a8","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az aktív fertőzöttek száma 172 456. ","shortLead":"Az aktív fertőzöttek száma 172 456. ","id":"20210512_koronavirus_szamok","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=da05457a-79ec-4dfd-8f01-bc40afe258a8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e1925af2-e364-47b1-bf87-4e4770dfb795","keywords":null,"link":"/itthon/20210512_koronavirus_szamok","timestamp":"2021. május. 12. 09:37","title":"Elhunyt 96 koronavírusos beteg, 905 az új fertőzöttek száma","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"35bfd76e-c2af-4173-b651-cf2d1e6cd27c","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Solterra néven mutatkozik majd be a Toyotával közösen fejlesztett jármű.","shortLead":"Solterra néven mutatkozik majd be a Toyotával közösen fejlesztett jármű.","id":"20210511_A_Subarunak_is_jon_az_elso_elektromos_autoja","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=35bfd76e-c2af-4173-b651-cf2d1e6cd27c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4f9bf996-b429-4674-aa33-2f836d96776f","keywords":null,"link":"/cegauto/20210511_A_Subarunak_is_jon_az_elso_elektromos_autoja","timestamp":"2021. május. 11. 16:20","title":"Hamarosan a Subaru első elektromos autója is megérkezik","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]