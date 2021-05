Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"da05457a-79ec-4dfd-8f01-bc40afe258a8","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az aktív fertőzöttek száma 172 456. ","shortLead":"Az aktív fertőzöttek száma 172 456. ","id":"20210512_koronavirus_szamok","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=da05457a-79ec-4dfd-8f01-bc40afe258a8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e1925af2-e364-47b1-bf87-4e4770dfb795","keywords":null,"link":"/itthon/20210512_koronavirus_szamok","timestamp":"2021. május. 12. 09:37","title":"Elhunyt 96 koronavírusos beteg, 905 az új fertőzöttek száma","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8a88f873-11d4-449b-a416-db32cb0dcab8","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Egy ideje részletesebben is közli az Apple-féle App Store, hogy az egyes alkalmazások pontosan milyen adatokat gyűjtenek rólunk, felhasználókról. Ennek alapján készült most egy érdekes – és kissé ijesztő – toplista.","shortLead":"Egy ideje részletesebben is közli az Apple-féle App Store, hogy az egyes alkalmazások pontosan milyen adatokat...","id":"20210513_uzenetkuldes_uzenetkuldo_alkalmazas_tiktok_messenger_telegram_signal_skype_discord_zoom_whatsapp","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=8a88f873-11d4-449b-a416-db32cb0dcab8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1c50c588-80ba-4feb-8f43-147e4ab109e1","keywords":null,"link":"/tudomany/20210513_uzenetkuldes_uzenetkuldo_alkalmazas_tiktok_messenger_telegram_signal_skype_discord_zoom_whatsapp","timestamp":"2021. május. 13. 08:03","title":"Erről tudjon, ha Messengert használ – Melyik üzenetküldő mennyi adatot gyűjt be rólunk?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d2091bcf-9073-4d04-83df-61ff2b7e0337","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Monica és Rachel, valamint Chandler és Joey New York-i lakását, illetve a kettőt összekötő folyósót is meg lehet építeni a LEGO új szettjéből. A figurák közé bekerült a pulyka is, amelyet az egyik epizódban Monica húzott a fejére. ","shortLead":"Monica és Rachel, valamint Chandler és Joey New York-i lakását, illetve a kettőt összekötő folyósót is meg lehet...","id":"20210511_A_Jobaratok_felejthetetlen_jeleneteit_epithetjuk_meg_a_LEGO_uj_szettjevel","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=d2091bcf-9073-4d04-83df-61ff2b7e0337&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"658c1fa8-3b8f-48b9-875d-00e5fb8e86d7","keywords":null,"link":"/kultura/20210511_A_Jobaratok_felejthetetlen_jeleneteit_epithetjuk_meg_a_LEGO_uj_szettjevel","timestamp":"2021. május. 11. 16:10","title":"A Jóbarátok felejthetetlen jeleneteit építhetjük meg legóból","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8bc6dab4-5add-468a-9eb3-10c2b3e6cc9d","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Ignorálás, megfélemlítés, hiteltelenítés és egy sor más módszer, amivel a közhatalmat gyakorlók igyekeznek megakadályozni a független sajtó működését. A legrosszabbra az operatív törzs tájékoztatását értékelték a megkérdezett sajtómunkások. A TASZ most adta ki tavalyi felmérésének összegzését.\r

\r

","shortLead":"Ignorálás, megfélemlítés, hiteltelenítés és egy sor más módszer, amivel a közhatalmat gyakorlók igyekeznek...","id":"20210512_kozhatalom_kormany_sajto_akadalyozasa_tasz_mediahelyzet","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=8bc6dab4-5add-468a-9eb3-10c2b3e6cc9d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"524d9e49-eac4-46c0-8d48-7dd823140b3a","keywords":null,"link":"/itthon/20210512_kozhatalom_kormany_sajto_akadalyozasa_tasz_mediahelyzet","timestamp":"2021. május. 12. 15:39","title":"Van egy általános kuss - így gáncsolja a független sajtó működését az állam","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"222f4c24-1c30-4398-9acf-efe09903c226","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"vilag","description":"42 halottról és 168 ember eltűnéséről tud a bogotái ombudsmani hivatal.","shortLead":"42 halottról és 168 ember eltűnéséről tud a bogotái ombudsmani hivatal.","id":"20210512_kolumbiai_tuntetesek_legalabb_42_halott","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=222f4c24-1c30-4398-9acf-efe09903c226&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4f7e448f-b166-494b-9344-5a4d65dc9cb7","keywords":null,"link":"/vilag/20210512_kolumbiai_tuntetesek_legalabb_42_halott","timestamp":"2021. május. 12. 06:53","title":"Kolumbiai tüntetések: legalább 42 az áldozatok száma, éles lőszert is használnak a hatóságok","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"febe0a37-ff73-4fe6-b101-990ddb5eedbb","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"A nemzet színészei Törőcsik Mari halála után, egyórás tanácskozás során választották meg a cím új birtokosát.","shortLead":"A nemzet színészei Törőcsik Mari halála után, egyórás tanácskozás során választották meg a cím új birtokosát.","id":"20210511_Megvan_a_dontes_Lehoczky_Zsuzsa_a_Nemzet_Szinesze","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=febe0a37-ff73-4fe6-b101-990ddb5eedbb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c4cb6266-f4bc-414d-98ec-3f1eb4c46396","keywords":null,"link":"/kultura/20210511_Megvan_a_dontes_Lehoczky_Zsuzsa_a_Nemzet_Szinesze","timestamp":"2021. május. 11. 15:20","title":"Megvan a döntés: Lehoczky Zsuzsa a nemzet színésze","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3f216c86-f646-437f-bb55-25736d942d98","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Az ingatlanbefektetéssel foglalkozó Indotek Group kőbányai telephelyén olyan hatalmas mászóközpont létesült, ahol az olimpiai sportággá vált sportmászást világszínvonalon űzhetik. Közel 20 éve nem használt, eddig az ürességtől kongó magtárépületeket hasznosítottak újra. ","shortLead":"Az ingatlanbefektetéssel foglalkozó Indotek Group kőbányai telephelyén olyan hatalmas mászóközpont létesült, ahol...","id":"20210512_Oriasi_maszokozpont_nyilt_ket_elhagyatott_magtarepuletben_Kobanyan","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=3f216c86-f646-437f-bb55-25736d942d98&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f0874fc9-b55d-48c1-ab71-928c04a6206a","keywords":null,"link":"/elet/20210512_Oriasi_maszokozpont_nyilt_ket_elhagyatott_magtarepuletben_Kobanyan","timestamp":"2021. május. 12. 15:39","title":"Óriási mászóközpont nyílt két elhagyatott magtárépületben Kőbányán","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"938363a0-2404-42ba-b90b-da7c8f08f215","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A férfi a Szilágyi Erzsébet fasor egyik buszmegállójában ütött meg és rugdosott egy ellenőrt.","shortLead":"A férfi a Szilágyi Erzsébet fasor egyik buszmegállójában ütött meg és rugdosott egy ellenőrt.","id":"20210512_Rendorseg_keresi_ferfi_bantalmazas_jegyellenor_II_kerulet","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=938363a0-2404-42ba-b90b-da7c8f08f215&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5dcf4b69-76cb-49dd-a2cc-7ed6084640f4","keywords":null,"link":"/itthon/20210512_Rendorseg_keresi_ferfi_bantalmazas_jegyellenor_II_kerulet","timestamp":"2021. május. 12. 18:22","title":"A rendőrség keresi a férfit, aki bántalmazott egy jegyellenőrt a II. kerületben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]