[{"available":true,"c_guid":"9acc877b-e2e3-4b9d-8462-82c6303b2d6b","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Vodafone Group megbízásából átfogó tanulmány készült az EU tagországok gazdaságának és társadalmának digitális fejlettségéről. Az eredmények rámutattak: a digitális fejlettség jelentős nemzetgazdasági befolyással bír. Magyarország digitális infrastruktúrája Európa élmezőnyéhez tartozik, a vállalkozásoknak azonban csak egy kis része használja ki a digitalizáció nyújtotta előnyöket.","shortLead":"A Vodafone Group megbízásából átfogó tanulmány készült az EU tagországok gazdaságának és társadalmának digitális...","id":"20210514_vodafone_digitalitzacio_tanulmany_eu_felmeres","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=9acc877b-e2e3-4b9d-8462-82c6303b2d6b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e91bd012-aaa8-4801-b565-16def485388d","keywords":null,"link":"/tudomany/20210514_vodafone_digitalitzacio_tanulmany_eu_felmeres","timestamp":"2021. május. 14. 14:33","title":"Ha 90 pontra vinnék a DESI-pontszámot a magyarok, igencsak megugrana a gazdaság","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7384db20-21b4-4ec0-b464-70f562f5e9e7","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A cég töltőberendezésein mind az AC-, mind a DC-töltés jelentősen drágul.","shortLead":"A cég töltőberendezésein mind az AC-, mind a DC-töltés jelentősen drágul.","id":"20210514_matol_dupla_aron_tolthetok_a_villanyautok_a_hazai_eon_toltokon","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=7384db20-21b4-4ec0-b464-70f562f5e9e7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7641a2b8-c7f3-4a63-b3e2-d027290f266b","keywords":null,"link":"/cegauto/20210514_matol_dupla_aron_tolthetok_a_villanyautok_a_hazai_eon_toltokon","timestamp":"2021. május. 14. 07:59","title":"Vége az olcsó áramnak: mától dupla áron tölthetők a villanyautók a hazai E.ON töltőkön","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5331f3eb-b938-445c-8694-49613ecd7600","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Megindult a verseny az első űrben forgatott filmért; az oroszok is bejelentkeztek, hogy a Nemzetközi Űrállomást (ISS) stúdiónak használnák. ","shortLead":"Megindult a verseny az első űrben forgatott filmért; az oroszok is bejelentkeztek, hogy a Nemzetközi Űrállomást (ISS...","id":"20210514_Az_oroszok_nem_hagynak_hogy_Tom_Cruise_legyen_az_elso_ember_aki_filmet_forgat_az_urben","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=5331f3eb-b938-445c-8694-49613ecd7600&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"17649756-7a22-4eb9-be86-2906035cc176","keywords":null,"link":"/kultura/20210514_Az_oroszok_nem_hagynak_hogy_Tom_Cruise_legyen_az_elso_ember_aki_filmet_forgat_az_urben","timestamp":"2021. május. 14. 13:54","title":"Az oroszok nem hagynák, hogy Tom Cruise legyen az első ember, aki filmet forgat az űrben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"419ee700-2362-468a-a471-6e6ab1a7efef","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A Jobbik után a Momentum is bejelentette a hódmezővásárhelyi polgármester támogatását.","shortLead":"A Jobbik után a Momentum is bejelentette a hódmezővásárhelyi polgármester támogatását.","id":"20210513_marki_zay_peter_momentum_elovalasztas","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=419ee700-2362-468a-a471-6e6ab1a7efef&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"16ccafbd-6ed7-41eb-89f9-984ca6579572","keywords":null,"link":"/itthon/20210513_marki_zay_peter_momentum_elovalasztas","timestamp":"2021. május. 13. 09:28","title":"Márki-Zay Pétert támogatja a Momentum képviselőjelöltként az előválasztáson","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7011ae8e-f150-4ee6-9c7c-d44f1d4f8f54","c_author":"Balla István-Czeglédi Fanni","category":"elet","description":"A járvány az ország összes vendéglátóhelyét nehéz helyzetbe hozta, és bár a megváltozott munkaképességűeket foglalkoztató éttermek kapnak állami támogatást a dolgozóik után, náluk valamelyest nagyobb kihívást jelentett egyben tartani a csapatot, és folyamatosan megerősíteni a kollégáikban azt az érzést, hogy szükség van rájuk, és visszavárják őket. A budapesti Nem Adom Fel kávézó dolgozóival, és a szekszárdi, de már a fővárosban is működő Ízlelő étterem tulajdonosával beszélgettünk.","shortLead":"A járvány az ország összes vendéglátóhelyét nehéz helyzetbe hozta, és bár a megváltozott munkaképességűeket...","id":"20210512_Nem_adom_fel_kavezo_Izlelo_etterem_megvaltozott_munkakepesseguek_jarvany","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=7011ae8e-f150-4ee6-9c7c-d44f1d4f8f54&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"24d7ff35-f491-4e6e-bd4e-4806cdd9d159","keywords":null,"link":"/elet/20210512_Nem_adom_fel_kavezo_Izlelo_etterem_megvaltozott_munkakepesseguek_jarvany","timestamp":"2021. május. 12. 20:00","title":"„Volt, aki dupla adag ételt rendelt, kérte, az egyiket adjuk egy rászorulónak”","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"743a8000-81f8-4d10-8b59-bee4d05f372b","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Magyar idő szerint pénteken délben érheti el a Mars felszínét Kína Mars-járója, ami a tervek szerint 90 marsi napon át dolgozik majd a bolygón.","shortLead":"Magyar idő szerint pénteken délben érheti el a Mars felszínét Kína Mars-járója, ami a tervek szerint 90 marsi napon át...","id":"20210513_kina_marsjaro_tienven_1_urkutatas_landolas","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=743a8000-81f8-4d10-8b59-bee4d05f372b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"28b06d67-08c6-4327-9719-6ffdf59a8bfa","keywords":null,"link":"/tudomany/20210513_kina_marsjaro_tienven_1_urkutatas_landolas","timestamp":"2021. május. 13. 19:03","title":"Pénteken landolhat az első kínai Mars-járó a Marson","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8e197577-af10-48d1-a013-719d7d0a0405","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Ott kimagasló az átoltottság.","shortLead":"Ott kimagasló az átoltottság.","id":"20210513_izrael_turistak_turizmus","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=8e197577-af10-48d1-a013-719d7d0a0405&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bce580b5-c801-4a4a-843b-ebda1c652a08","keywords":null,"link":"/gazdasag/20210513_izrael_turistak_turizmus","timestamp":"2021. május. 13. 15:11","title":"Az izraeli turisták térhetnek vissza elsőként Magyarországra","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"58915a5d-1544-451c-9c0c-d3a0b355e20e","c_author":"Nagy Gábor","category":"360","description":"Tokió makacsul ragaszkodik ahhoz, hogy megrendezi a nyári olimpiát, amit a japánok többsége nem akar. Halasztani már nem lehet, csak törölni az eseményt, ami óriási anyagi és presztízsveszteséggel járna.","shortLead":"Tokió makacsul ragaszkodik ahhoz, hogy megrendezi a nyári olimpiát, amit a japánok többsége nem akar. Halasztani már...","id":"202119__olimpia_tokioban__ketsegek_es_aggodalmak__presztizskerdes__gatfutas","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=58915a5d-1544-451c-9c0c-d3a0b355e20e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2c1d0f04-a26b-4b61-af24-67a99440c8fb","keywords":null,"link":"/360/202119__olimpia_tokioban__ketsegek_es_aggodalmak__presztizskerdes__gatfutas","timestamp":"2021. május. 13. 15:00","title":"Tokió akarja az olimpiát, a japánok inkább szabadulnának tőle","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]