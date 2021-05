Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

Chrome 61+, Firefox 57+, Safari 10.1+ Köszönjük, hogy feliratkozott! Hoppá! Valami hiba történt a feliratkozás során, az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal. A böngészőjében az értesítés funkció le van tiltva! Ha értesítéseket szeretne, kérjük engedélyezze a böngésző beállításai között, majd az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal.

[{"available":true,"c_guid":"1bb9fd31-8212-46b4-a988-0be184368f5f","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Jórészt a koronavírus-járvány szülte korlátozó intézkedések miatt szünhetett meg az üzletek nagy része.\r

","shortLead":"Jórészt a koronavírus-járvány szülte korlátozó intézkedések miatt szünhetett meg az üzletek nagy része.\r

","id":"20210515_Negyezer_bolt_zart_be_vegleg_tavaly_Magyarorszagon","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=1bb9fd31-8212-46b4-a988-0be184368f5f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1cc31913-739d-4b33-aca8-34374a70248b","keywords":null,"link":"/kkv/20210515_Negyezer_bolt_zart_be_vegleg_tavaly_Magyarorszagon","timestamp":"2021. május. 15. 12:38","title":"Majdnem négyezer bolt zárt be végleg tavaly Magyarországon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"28b41060-2417-478c-9421-8c4462af021c","c_author":"HVG360","category":"360","description":"Da Vinci Salvator Mundijától kezdve Rembrandt Öreg férfi karosszékben című képén át Rubens Fiatal lány portréjáig számos kép szerzőségével kapcsolatban merültek fel kételyek. Ezekből mutatjuk be a leghíresebb eseteket 5x1 percben.","shortLead":"Da Vinci Salvator Mundijától kezdve Rembrandt Öreg férfi karosszékben című képén át Rubens Fiatal lány portréjáig...","id":"202119_festmenyek_vitatott_szerzosege","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=28b41060-2417-478c-9421-8c4462af021c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"54642100-bd88-4ca9-a945-c17447e130c2","keywords":null,"link":"/360/202119_festmenyek_vitatott_szerzosege","timestamp":"2021. május. 15. 16:00","title":"Adna 450 millió dollárt egy képért, amelyet talán Leonardo festett?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2aad9e0b-a500-4f70-8157-9604043f2d7a","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Joe Biden amerikai elnök telefonon egyeztetett szombaton Benjámin Netanjahu izraeli kormányfővel és Mahmúd Abbász palesztin elnökkel a héten kiújult izraeli-palesztin harcok ügyében.","shortLead":"Joe Biden amerikai elnök telefonon egyeztetett szombaton Benjámin Netanjahu izraeli kormányfővel és Mahmúd Abbász...","id":"20210515_Joe_Biden_telefonon_egyeztetett_az_izraeli_kormanyfovel_es_a_palesztin_elnokkel_is","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=2aad9e0b-a500-4f70-8157-9604043f2d7a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"80a66bc7-db46-49ef-bb84-f6b47c821b34","keywords":null,"link":"/vilag/20210515_Joe_Biden_telefonon_egyeztetett_az_izraeli_kormanyfovel_es_a_palesztin_elnokkel_is","timestamp":"2021. május. 15. 21:59","title":"Joe Biden az izraeli kormányfővel és a palesztin elnökkel is egyeztetett telefonon ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"688652ee-f4af-49bf-bfca-9d159d212159","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A mögötte haladó legális taxis észrevette, hogy nem bír a sávjában maradni, le is lassított, de így is összetörték az ő kocsiját is.","shortLead":"A mögötte haladó legális taxis észrevette, hogy nem bír a sávjában maradni, le is lassított, de így is összetörték az ő...","id":"20210516_Reszeg_illegalis_taxis_torhetett_ossze_harom_autot_a_Lanchidon","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=688652ee-f4af-49bf-bfca-9d159d212159&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"dc173660-d324-4dc2-a4fe-afc57475f9e4","keywords":null,"link":"/cegauto/20210516_Reszeg_illegalis_taxis_torhetett_ossze_harom_autot_a_Lanchidon","timestamp":"2021. május. 16. 10:33","title":"Részeg illegális taxis törhetett össze három autót a Lánchídon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f7b64b53-dbfa-4f1f-b736-1fc333f36034","c_author":"Murányi Gábor","category":"360","description":"Nehéz új kliséket teremteni a hajbókoláshoz, ez derült ki az évtizede a hatalom csúcsán regnáló Orbánt méltató brosúra múlt heti bemutatóján, ahogy magából a kötetből is.","shortLead":"Nehéz új kliséket teremteni a hajbókoláshoz, ez derült ki az évtizede a hatalom csúcsán regnáló Orbánt méltató brosúra...","id":"202119__orban_kadar_rakosi_horthy__hozsannaverseny__amagyar_kozerzulet__szemenszedett_tisztelet","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=f7b64b53-dbfa-4f1f-b736-1fc333f36034&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2a13a560-02b9-44d0-9af7-7613ff79dce1","keywords":null,"link":"/360/202119__orban_kadar_rakosi_horthy__hozsannaverseny__amagyar_kozerzulet__szemenszedett_tisztelet","timestamp":"2021. május. 16. 11:00","title":"A Horthy-hódolat az Orbán-kultusz igazi mintája","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c7d30f6d-735e-4c60-aff7-71533abaea04","c_author":"HVG360","category":"360","description":"Önismereti tréningeken keresztül ismerjük meg nehéz sorsú fiatalok történeteit. A foglalkozásokon fokozatosan haladnak, sokan ugyanis nehezen nyílnak meg. Csak családról ne, második rész. ","shortLead":"Önismereti tréningeken keresztül ismerjük meg nehéz sorsú fiatalok történeteit. A foglalkozásokon fokozatosan haladnak...","id":"20210515_Doku360_Csak_csaladrol_ne_masodik_resz","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=c7d30f6d-735e-4c60-aff7-71533abaea04&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0049dcb1-5782-4616-bafb-bcf73696848b","keywords":null,"link":"/360/20210515_Doku360_Csak_csaladrol_ne_masodik_resz","timestamp":"2021. május. 15. 19:00","title":"Doku360: Begyógyszereztem magam, elvitt a mentő, aztán zsupsz","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3ad6014b-ca7e-420a-849b-4e2bd093ea63","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Le is fotózták.","shortLead":"Le is fotózták.","id":"20210516_Tenyleg_medve_jar_a_Borzsonyben","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=3ad6014b-ca7e-420a-849b-4e2bd093ea63&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"92898b29-8e82-48da-ac81-641e07185577","keywords":null,"link":"/elet/20210516_Tenyleg_medve_jar_a_Borzsonyben","timestamp":"2021. május. 16. 17:36","title":"Tényleg medve jár a Börzsönyben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0e455944-0f46-47f1-b434-d006ec46052a","c_author":"","category":"vilag","description":"Tizenöt év nyolc hónap fegyházbüntetésre ítélték helyi idő szerint pénteken az Egyesült Államokban az amerikai hadsereg \"zöldsapkás\" különleges alakulatának egy volt tagját, mert Oroszországnak kémkedett - közölte az amerikai igazságügyi minisztérium. ","shortLead":"Tizenöt év nyolc hónap fegyházbüntetésre ítélték helyi idő szerint pénteken az Egyesült Államokban az amerikai hadsereg...","id":"20210515_Az_orosz_titkosszolgalat_kuldte_az_amerikai_elitegysegbe_most_15_ev_borton_var_ra","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=0e455944-0f46-47f1-b434-d006ec46052a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"36d6cde5-f45f-40c3-aba3-769d6a20988d","keywords":null,"link":"/vilag/20210515_Az_orosz_titkosszolgalat_kuldte_az_amerikai_elitegysegbe_most_15_ev_borton_var_ra","timestamp":"2021. május. 15. 10:53","title":"Az orosz titkosszolgálat küldte az amerikai elitegységbe, most 15 év börtön vár rá","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]