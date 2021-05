Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"6e3d3196-1026-4992-80c3-45b04c1acf97","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A koronavírus miatt sokaknak megváltozott vagy elveszett a szaglása. Az érintettek egy részének ez a fertőzést jelző első, esetenként egyetlen tünete, nagy számban vannak azonban olyanok is, akiknél a betegség után is megmarad a panasz. A Semmelweis Egyetem Fül-Orr-Gégészeti és Fej-Nyaksebészeti Klinikáján is megnőtt az ilyen problémával jelentkezők száma, nekik a poszt-Covid Szaglás Ambulancián igyekeznek segíteni.","shortLead":"A koronavírus miatt sokaknak megváltozott vagy elveszett a szaglása. Az érintettek egy részének ez a fertőzést jelző...","id":"20210519_szaglastrening_koronavirus_fertozes_poszt_covid_szindroma_semmelweis_egyetem","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=6e3d3196-1026-4992-80c3-45b04c1acf97&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"31255e15-fff3-4bfa-b94e-e1132b7c1e71","keywords":null,"link":"/elet/20210519_szaglastrening_koronavirus_fertozes_poszt_covid_szindroma_semmelweis_egyetem","timestamp":"2021. május. 19. 10:55","title":"Szaglástréninggel segítenek a poszt-covidosokon a Semmelweis Egyetemen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d0df0dae-4e82-47a8-b454-ab067696db49","c_author":"HVG","category":"360","description":"A hitelt és a munkásokat Peking intézi, a tanárok tízszer annyit kereshetnek, mint az ELTE-n, az állam által fizetett oktatásról nincs szó, a tandíjat viszont nem a magyar pénztárcákhoz szabják.","shortLead":"A hitelt és a munkásokat Peking intézi, a tanárok tízszer annyit kereshetnek, mint az ELTE-n, az állam által fizetett...","id":"20210519_Kinanak_szeretettel","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=d0df0dae-4e82-47a8-b454-ab067696db49&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"43b8f309-73de-48ae-83df-c42c2bd42028","keywords":null,"link":"/360/20210519_Kinanak_szeretettel","timestamp":"2021. május. 19. 15:00","title":"Szeretettel Kínának: a kormány trükközéssel szerez földet a Fudan Egyetemnek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"09ff2fb8-3e84-41ad-9048-5e3461c2f3af","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A férfival elhitették, 800 millióért el tudják intézni, hogy ne induljon ellene büntetőeljárás. A szövevényes ügyben hét embert, köztük két ügyvédet hallgattak ki gyanúsítottként. ","shortLead":"A férfival elhitették, 800 millióért el tudják intézni, hogy ne induljon ellene büntetőeljárás. A szövevényes ügyben...","id":"20210519_korrupcio_ugyvedek_vesztegetes","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=09ff2fb8-3e84-41ad-9048-5e3461c2f3af&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f74c3eb8-1cce-45cf-8fea-3ea210dc0631","keywords":null,"link":"/itthon/20210519_korrupcio_ugyvedek_vesztegetes","timestamp":"2021. május. 19. 15:07","title":"Orbán Viktorra és Pintér Sándorra hivatkozva csaltak ki százmilliókat egy vállalkozótól","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3d366c50-537a-4ff3-885a-f5801cd23266","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A rendezvényt csak az intézmények nyitott, épületen kívüli területein lehet megtartani.","shortLead":"A rendezvényt csak az intézmények nyitott, épületen kívüli területein lehet megtartani.","id":"20210518_ballagas","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=3d366c50-537a-4ff3-885a-f5801cd23266&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"eccedbf0-9441-4dc3-9488-f0ce1c0029c3","keywords":null,"link":"/elet/20210518_ballagas","timestamp":"2021. május. 18. 07:15","title":"Május 25-e után lehet ballagásokat szervezni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c7483299-a9c3-4a50-a2bf-aaadf30fe829","c_author":"Lengyel Miklós","category":"gazdasag","description":"Döntő hét a mostani – írja a Politico: ha ugyanis nem születik uniós megállapodás, akkor minden tagállam megy a maga útján.\r

","shortLead":"Döntő hét a mostani – írja a Politico: ha ugyanis nem születik uniós megállapodás, akkor minden tagállam megy a maga...","id":"20210519_Heves_vitak_Brusszelben_az_unios_az_unios_utazasi_kartyarol","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=c7483299-a9c3-4a50-a2bf-aaadf30fe829&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3d040af6-fecd-4699-b4e4-6816746f0907","keywords":null,"link":"/gazdasag/20210519_Heves_vitak_Brusszelben_az_unios_az_unios_utazasi_kartyarol","timestamp":"2021. május. 19. 13:12","title":"Heves viták Brüsszelben az uniós utazási kártyáról","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5360b34d-25fa-4c69-ad09-bc653e719877","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"Kevin Pillart azonnal CT-vizsgálatra küldték, de egy órával a meccs után már arról tweetelt, hogy jól van.","shortLead":"Kevin Pillart azonnal CT-vizsgálatra küldték, de egy órával a meccs után már arról tweetelt, hogy jól van.","id":"20210518_baseball_labda_kevin_pillar_korhaz","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=5360b34d-25fa-4c69-ad09-bc653e719877&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9fbb3d63-9fcf-485a-89a4-46b111a4d3d0","keywords":null,"link":"/sport/20210518_baseball_labda_kevin_pillar_korhaz","timestamp":"2021. május. 18. 11:31","title":"150-nel száguldó labda találta arcon, kórházba került a baseballjátékos","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"37eec2cc-eed3-4f27-88c4-6e89b91d8be3","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Még 2020-ban ítélte neki oda a közmédia az Év Embere díjat, de csak most tudta átvenni a szolnoki születésű kutatóbiológus.","shortLead":"Még 2020-ban ítélte neki oda a közmédia az Év Embere díjat, de csak most tudta átvenni a szolnoki születésű...","id":"20210518_Kariko_Katalin_kozmedia_ev_embere","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=37eec2cc-eed3-4f27-88c4-6e89b91d8be3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e525f018-8d94-4ce4-9d0e-0dff27a4a5bd","keywords":null,"link":"/elet/20210518_Kariko_Katalin_kozmedia_ev_embere","timestamp":"2021. május. 18. 19:28","title":"Karikó Katalin díjat vett át, majd pózolt a TV Macival","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7f223d1f-35df-4735-96d5-d964c04171ef","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"Győrik Csaba szerint nem lehet olyan, hogy bárkinek tartania kelljen a csapattársától.","shortLead":"Győrik Csaba szerint nem lehet olyan, hogy bárkinek tartania kelljen a csapattársától.","id":"20210517_sportloveszet_gyorik_csaba_sidi_peni_doppingugy","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=7f223d1f-35df-4735-96d5-d964c04171ef&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"175b558a-fe40-4dc3-aa2a-b57abdcce16c","keywords":null,"link":"/sport/20210517_sportloveszet_gyorik_csaba_sidi_peni_doppingugy","timestamp":"2021. május. 17. 19:28","title":"Nagyon nagy sokk érte a sportlövőket a szövetségi kapitány szerint","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]