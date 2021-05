Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"637f1a34-e44a-4e56-9167-44830481ae1b","c_author":"Eduline","category":"itthon","description":"Az ELTE hat szakterületen került be az ARWU rangsorára.","shortLead":"Az ELTE hat szakterületen került be az ARWU rangsorára.","id":"20210526_egyetem_arwu_rangsor","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=637f1a34-e44a-4e56-9167-44830481ae1b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2ee7d1d3-99d3-4091-b9cd-be6dd908aeb3","keywords":null,"link":"/itthon/20210526_egyetem_arwu_rangsor","timestamp":"2021. május. 26. 17:53","title":"Tíz magyar egyetem került a világ legjobbjai közé","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"654c0c4b-f26f-4ce8-a815-775b8f92bf10","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az orosz tömegtájékoztatási és távközlési hatóság, a Roszkomnadzor egy jelképes, 6 millió rubeles bírságot szabott ki a Google-re.","shortLead":"Az orosz tömegtájékoztatási és távközlési hatóság, a Roszkomnadzor egy jelképes, 6 millió rubeles bírságot szabott ki...","id":"20210526_oroszorszag_roszkomnadzor_buntetes_birsag_google","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=654c0c4b-f26f-4ce8-a815-775b8f92bf10&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"af4717bc-0923-4289-830d-936a804f3a59","keywords":null,"link":"/tudomany/20210526_oroszorszag_roszkomnadzor_buntetes_birsag_google","timestamp":"2021. május. 26. 09:03","title":"Oroszország megbüntette a Google-t, de ez csak figyelmeztető lövés volt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"66467e1c-25bc-4485-9575-af1bf87e13ca","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A legtöbben azt szeretnék megtudni, hogy átestek-e a fertőzésen, másoknak utazáshoz kell a teszt eredménye.","shortLead":"A legtöbben azt szeretnék megtudni, hogy átestek-e a fertőzésen, másoknak utazáshoz kell a teszt eredménye.","id":"20210525_maganlaborok_iig_pcr_koronavirus_teszt","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=66467e1c-25bc-4485-9575-af1bf87e13ca&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"40a6a40f-bcf4-4ee4-891d-62372ba2d835","keywords":null,"link":"/tudomany/20210525_maganlaborok_iig_pcr_koronavirus_teszt","timestamp":"2021. május. 25. 20:25","title":"Éjjel is dolgoznak a magánlaborokban, annyian akarnak koronavírus-tesztet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c180bcf4-89a9-46b6-8acd-81e11ca966c2","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Facebook többévnyi tesztelés után bejelentette: érkezik a kapcsoló a Facebook és az Instagram mobilos alkalmazásába, amivel elrejthetjük a saját és mások bejegyzései alatt a lájkok számát.","shortLead":"A Facebook többévnyi tesztelés után bejelentette: érkezik a kapcsoló a Facebook és az Instagram mobilos alkalmazásába...","id":"20210526_facebook_instagram_lajkok_szama_eltuntetes_alkalmazas","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=c180bcf4-89a9-46b6-8acd-81e11ca966c2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7c84f961-42bd-467b-b9e2-272677a109ef","keywords":null,"link":"/tudomany/20210526_facebook_instagram_lajkok_szama_eltuntetes_alkalmazas","timestamp":"2021. május. 26. 16:03","title":"Mostantól a Facebookon és az Instagramon is eltüntethetjük a lájkokat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6e6c28c5-d367-4057-bb70-69540cadccd9","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A szupergyors újdonság fém- helyett könnyebb vászontetőt kapott.","shortLead":"A szupergyors újdonság fém- helyett könnyebb vászontetőt kapott.","id":"20210526_itt_az_uj_bmw_m4_kabrio_510_loerovel_es_osszkerekhajtassal","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=6e6c28c5-d367-4057-bb70-69540cadccd9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"38795652-f9e8-4035-af62-2430235fe0ff","keywords":null,"link":"/cegauto/20210526_itt_az_uj_bmw_m4_kabrio_510_loerovel_es_osszkerekhajtassal","timestamp":"2021. május. 26. 07:11","title":"Itt az új BMW M4 kabrió, 510 lóerővel és összkerék-hajtással","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"dc4f8ad8-067b-4b53-b27e-05e488a078e2","c_author":"Szűcs Ágnes (EUrologus)","category":"eurologus","description":"Az Európai Bizottság hatalmas erőbedobással készített jogállamisági jelentése reflektorfénybe helyezi a problémákat, de megoldási javaslatot nem kínál. Jogálom című cikksorozatunk 4. része.","shortLead":"Az Európai Bizottság hatalmas erőbedobással készített jogállamisági jelentése reflektorfénybe helyezi a problémákat, de...","id":"20210525_Jogalom_4_jogallamisagi_jelentes","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=dc4f8ad8-067b-4b53-b27e-05e488a078e2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"78a318f5-936d-4579-8510-ddffd7449e0d","keywords":null,"link":"/eurologus/20210525_Jogalom_4_jogallamisagi_jelentes","timestamp":"2021. május. 25. 11:00","title":"PR-fogásnak pont jó lesz: júliusban jelenik meg a második jogállamisági jelentés","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9eae5168-5e85-4bca-9145-5556dc4eb9c6","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A rendőrség képes volt egy fotó alapján azonosítani a 39 éves Carl Stewart ujjlenyomatát, így sikerült lekapcsolni a kábítószer-kereskedőt.","shortLead":"A rendőrség képes volt egy fotó alapján azonosítani a 39 éves Carl Stewart ujjlenyomatát, így sikerült lekapcsolni...","id":"20210525_sajt_carl_stewart_kabitoszer_kereskedelem_kabitoszer_kereskedo","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=9eae5168-5e85-4bca-9145-5556dc4eb9c6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9e8a0bff-baca-469a-9e94-50fe06cce724","keywords":null,"link":"/tudomany/20210525_sajt_carl_stewart_kabitoszer_kereskedelem_kabitoszer_kereskedo","timestamp":"2021. május. 25. 09:03","title":"Kezében tartott sajtról posztolt képet a kábítószer-kereskedő, leolvasták róla az ujjlenyomatát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"96156d10-da76-437d-a756-cb485c4df412","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A Jobbik elnökétől Kövér László házelnök ismét megvonta a szót, a teljes Jobbik-frakció állva kiabált ezért vele, majd DK-s és MSZP-s képviselőkkel együtt elhagyták az üléstermet.","shortLead":"A Jobbik elnökétől Kövér László házelnök ismét megvonta a szót, a teljes Jobbik-frakció állva kiabált ezért vele, majd...","id":"20210525_Jakab_vs_Kover_part_2","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=96156d10-da76-437d-a756-cb485c4df412&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"96159395-a63f-4892-8370-d94e8f4abc3b","keywords":null,"link":"/itthon/20210525_Jakab_vs_Kover_part_2","timestamp":"2021. május. 25. 14:25","title":"„Remélem, az urak még nem ittak!” – Kövér és Jakab ismét összebalhézott a parlamentben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]