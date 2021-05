Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"66467e1c-25bc-4485-9575-af1bf87e13ca","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A legtöbben azt szeretnék megtudni, hogy átestek-e a fertőzésen, másoknak utazáshoz kell a teszt eredménye.","shortLead":"A legtöbben azt szeretnék megtudni, hogy átestek-e a fertőzésen, másoknak utazáshoz kell a teszt eredménye.","id":"20210525_maganlaborok_iig_pcr_koronavirus_teszt","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=66467e1c-25bc-4485-9575-af1bf87e13ca&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"40a6a40f-bcf4-4ee4-891d-62372ba2d835","keywords":null,"link":"/tudomany/20210525_maganlaborok_iig_pcr_koronavirus_teszt","timestamp":"2021. május. 25. 20:25","title":"Éjjel is dolgoznak a magánlaborokban, annyian akarnak koronavírus-tesztet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6c416f59-1230-4e7e-be3b-7d2a7b1588aa","c_author":"Lengyel Tibor","category":"kkv","description":"A nyomozás folyik, gyanúsítottja azonban továbbra sincs a négy évvel ezelőtti több száz milliós betörésnek.","shortLead":"A nyomozás folyik, gyanúsítottja azonban továbbra sincs a négy évvel ezelőtti több száz milliós betörésnek.","id":"20210526_Negy_ev_utan_sincs_gyanusitottja_az_Arton_Capital_rablasnak","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=6c416f59-1230-4e7e-be3b-7d2a7b1588aa&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fb933368-6bc2-4933-ad3c-48f9c2bf9d05","keywords":null,"link":"/kkv/20210526_Negy_ev_utan_sincs_gyanusitottja_az_Arton_Capital_rablasnak","timestamp":"2021. május. 26. 11:20","title":"Négy év után sincs gyanúsítottja a letelepedési kötvény-bizniszben érdekelt Arton Capital kirablásának","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"68c4aa8c-4ce1-42c9-a7b9-99f625f6c43b","c_author":"Lengyel Miklós","category":"kkv","description":"Ezt üzeni a cég egyik alapítóatyja és vezérigazgatója. Brian Chesky közölte a sajtóval: „újra itt van az utazás, de sok minden más lesz, mint korábban". A posztra Gyurcsány maga úgy reagált: és te hol voltál, amikor a Fidesz szétlopta az országot? Mekkora cukor-Balaton kell egy Nagy-Magyarország-tortára? És mi a baja a szexuális ragadozónak, akit Hajdu Szabolcs játszik? A vírus, bár a háziállatokra is veszélyes lehet, nekik enyhébb tüneteket okoz. A szakemberek szerint annak kicsi az esélye, hogy a házikedvenceiktől megfertőződjenek az emberek. A nagyobb gazdaságokban, állatkertekben viszont fontos lehet az oltóanyag. A Deutsche Welle riportja.