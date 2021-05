Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

Chrome 61+, Firefox 57+, Safari 10.1+ Köszönjük, hogy feliratkozott! Hoppá! Valami hiba történt a feliratkozás során, az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal. A böngészőjében az értesítés funkció le van tiltva! Ha értesítéseket szeretne, kérjük engedélyezze a böngésző beállításai között, majd az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal.

[{"available":true,"c_guid":"76e1a3e1-5b6f-47e6-a743-6e0786fc2303","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"vilag","description":"Raman Prataszevics szülei közben arra kérték Európai Uniót és az Egyesült Államokat, hogy segítsenek kiszabadítani a fiukat.","shortLead":"Raman Prataszevics szülei közben arra kérték Európai Uniót és az Egyesült Államokat, hogy segítsenek kiszabadítani...","id":"20210527_bombafenyegetes_feheroroszorszag_aljakszandr_lukaseka_raman_prataszevics","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=76e1a3e1-5b6f-47e6-a743-6e0786fc2303&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d5bbec44-24ee-4e2e-87ff-d3e30fb72161","keywords":null,"link":"/vilag/20210527_bombafenyegetes_feheroroszorszag_aljakszandr_lukaseka_raman_prataszevics","timestamp":"2021. május. 27. 18:51","title":"Fehérorosz gépeltérítés: előbb szóltak a pilótáknak a bombafenyegetésről, mint ahogy e-mail jött róla","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"61328fb1-da6b-4aff-a689-378713ce192a","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Egészen egyedi módon oldaná meg a kamera elhelyezését a Xiaomi egy, a napokban nyilvánosságra került szabadalom szerint. Nem elég, hogy a kijelző alá kerülne a kamera, még forogni is tudna ott.","shortLead":"Egészen egyedi módon oldaná meg a kamera elhelyezését a Xiaomi egy, a napokban nyilvánosságra került szabadalom...","id":"20210527_xiaomi_szabadalom_kijelzo_alatt_forgo_kamera","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=61328fb1-da6b-4aff-a689-378713ce192a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d2da16dd-d27c-4375-814f-c18573c5be6c","keywords":null,"link":"/tudomany/20210527_xiaomi_szabadalom_kijelzo_alatt_forgo_kamera","timestamp":"2021. május. 27. 14:03","title":"Már megint trükközik a kamerával a Xiaomi","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"869d6b5e-a908-41ba-aa6c-c74160b41e07","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"Csalódást keltő szezonon vannak túl a csapatok.","shortLead":"Csalódást keltő szezonon vannak túl a csapatok.","id":"20210527_real_madrid_zinedine_zidane_juventus_andrea_pirlo_massimiliano_allegri","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=869d6b5e-a908-41ba-aa6c-c74160b41e07&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7436a824-a536-4cc8-a524-c0f305ef1ca2","keywords":null,"link":"/sport/20210527_real_madrid_zinedine_zidane_juventus_andrea_pirlo_massimiliano_allegri","timestamp":"2021. május. 27. 14:50","title":"Edzőt vált a Real Madrid és a Juventus","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"48138a72-0640-4ce2-9044-2197ffa4f97e","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Napközben akár 24 fok is lehet. Néhol eshet is.","shortLead":"Napközben akár 24 fok is lehet. Néhol eshet is.","id":"20210528_idojaras_pentek","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=48138a72-0640-4ce2-9044-2197ffa4f97e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e1b0e311-ff02-42d3-b9a5-228433c5345b","keywords":null,"link":"/itthon/20210528_idojaras_pentek","timestamp":"2021. május. 28. 05:39","title":"Előbb eltűnnek, aztán visszajönnek a felhők pénteken","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ef186e79-9247-49c8-abf6-0bfe3a8a62ee","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A közösségi oldal új szabálya szerint, ha valaki rendszeresen oszt meg a tényellenőrzők által hamisnak jelzett információt, a cég algoritmusa eltünteti a hírfolyamból.","shortLead":"A közösségi oldal új szabálya szerint, ha valaki rendszeresen oszt meg a tényellenőrzők által hamisnak jelzett...","id":"20210527_facebook_alhir_kamu_informacio_felretajekoztatas_hirfolyam_algoritmus_szankcio_tenyellenorzes","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=ef186e79-9247-49c8-abf6-0bfe3a8a62ee&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1bb03ea2-6f44-447b-88b9-1ee1997b90e5","keywords":null,"link":"/tudomany/20210527_facebook_alhir_kamu_informacio_felretajekoztatas_hirfolyam_algoritmus_szankcio_tenyellenorzes","timestamp":"2021. május. 27. 15:03","title":"Eltünteti a felhasználókat a Facebook, ha álhíreket osztanak meg","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"696a99ba-ef28-46db-a900-987843bc5ee2","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"A kormánysajtó megint arról ír, hogy az állam visszaszerezheti többségi tulajdonát a repülőteret üzemeltető Budapest Airportban.\r

\r

","shortLead":"A kormánysajtó megint arról ír, hogy az állam visszaszerezheti többségi tulajdonát a repülőteret üzemeltető Budapest...","id":"20210527_liszt_ferenc_repuloter_eladas_allami_tulajdonszerzes_budapest_airport","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=696a99ba-ef28-46db-a900-987843bc5ee2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1b268de6-e15b-40b6-bac5-b769b6c15145","keywords":null,"link":"/kkv/20210527_liszt_ferenc_repuloter_eladas_allami_tulajdonszerzes_budapest_airport","timestamp":"2021. május. 27. 18:46","title":"Palkovicsot állították rá a ferihegyi reptér visszaszerzésére","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"55acb802-44b9-4658-83c4-4fc41b9a4111","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"És persze kevésbé meglepőekből is: nemcsak a melegségre utaló mondatok tűntek el belőle, de több világsztár vendégszereplése is kimaradt Kínában.","shortLead":"És persze kevésbé meglepőekből is: nemcsak a melegségre utaló mondatok tűntek el belőle, de több világsztár...","id":"20210528_Meglepo_okokbol_cenzuraztak_a_Jobaratokkulonszamot_Kinaban","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=55acb802-44b9-4658-83c4-4fc41b9a4111&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3c379162-2004-43c8-a3b1-5f09d811ea7c","keywords":null,"link":"/elet/20210528_Meglepo_okokbol_cenzuraztak_a_Jobaratokkulonszamot_Kinaban","timestamp":"2021. május. 28. 10:17","title":"Meglepő okokból cenzúrázták a Jóbarátok-különszámot Kínában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d3eaa655-109f-40a5-b649-b91da243daa3","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"A TritonLife-nál bíznak abban, hogy együttműködne velük a jogalkotó, ha változás lenne a meddőségi kezelésben.","shortLead":"A TritonLife-nál bíznak abban, hogy együttműködne velük a jogalkotó, ha változás lenne a meddőségi kezelésben.","id":"20210528_magan_meddosegi_kozpont_modositas","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=d3eaa655-109f-40a5-b649-b91da243daa3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"92076041-7d2a-4be1-a753-97818f6b1d6d","keywords":null,"link":"/kkv/20210528_magan_meddosegi_kozpont_modositas","timestamp":"2021. május. 28. 19:53","title":"Nem tud arról a legnagyobb magán meddőségi központ, hogy 2022 nyarától nem végezhetnének beavatkozásokat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]