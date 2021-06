Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

Chrome 61+, Firefox 57+, Safari 10.1+ Köszönjük, hogy feliratkozott! Hoppá! Valami hiba történt a feliratkozás során, az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal. A böngészőjében az értesítés funkció le van tiltva! Ha értesítéseket szeretne, kérjük engedélyezze a böngésző beállításai között, majd az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal.

[{"available":true,"c_guid":"6eb8c66c-0ac5-4e64-b473-a31ae3b83b3f","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Nehéz lesz megkerülni ezekben a napokban és hetekben a meccsek gravitációs erejét, de nem lehetetlen, mert van élet és van nyár a labdarúgó-Eb-n túl is. Mi minden napra keresünk és ajánlunk valamit, amivel ki lehet tölteni a focival párhuzamos világot. Például sok-sok már sporttal. ","shortLead":"Nehéz lesz megkerülni ezekben a napokban és hetekben a meccsek gravitációs erejét, de nem lehetetlen, mert van élet és...","id":"20210621_Foci_helyett_Annyi_mas_sport_van_meg","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=6eb8c66c-0ac5-4e64-b473-a31ae3b83b3f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"565c4ef3-4e9b-42d2-babe-7b95df2be7f4","keywords":null,"link":"/elet/20210621_Foci_helyett_Annyi_mas_sport_van_meg","timestamp":"2021. június. 21. 09:30","title":"Foci helyett: Annyi más sport van még!","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9dc7298a-4212-437e-bcd2-dc15ddcac53f","c_author":"Kacskovics Mihály Béla","category":"sport","description":"Ronaldo régi ismerősökkel találkozott, Fiola kis híján felborított egy asztalt, Pogba hisztizett a magyarok elleni meccsen, Harry Kane gólképtelen a 2021-es Európa-bajnokságon – ezek voltak a második csoportkör legemlékezetesebb pillanatai. ","shortLead":"Ronaldo régi ismerősökkel találkozott, Fiola kis híján felborított egy asztalt, Pogba hisztizett a magyarok elleni...","id":"20210621_eb_masodik_csoportkor","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=9dc7298a-4212-437e-bcd2-dc15ddcac53f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5ccb53be-a1a6-4133-9536-68fcc42f0ada","keywords":null,"link":"/sport/20210621_eb_masodik_csoportkor","timestamp":"2021. június. 21. 17:47","title":"Ezek a pillanatok vésődtek be az Eb második csoportköréből","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f824a3e5-ad9e-45f6-bfae-81e073fc8cc1","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Terjeszkedik az Euronet.","shortLead":"Terjeszkedik az Euronet.","id":"20210622_euronet_bankautomata_atm_kistelepulesek","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=f824a3e5-ad9e-45f6-bfae-81e073fc8cc1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"233ee60f-ac55-41c4-9a99-1386a8504d23","keywords":null,"link":"/gazdasag/20210622_euronet_bankautomata_atm_kistelepulesek","timestamp":"2021. június. 22. 17:44","title":"Bank nélküli kistelepülésekre telepíthetnek ATM-ket","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a87b168c-5c82-44d5-830f-ae6d37ac02ff","c_author":"Lengyel Miklós","category":"gazdasag","description":"Ezt a kérdést feszegeti a brüsszeli Politico, amely arra mutat rá, hogy Európában nőtt meg igazán az oroszok aktivitása a hírszerzés terén. Ráadásul az orosz kémek már nem is nagyon fárasztják magukat azzal, hogy eltüntessék a nyomokat.","shortLead":"Ezt a kérdést feszegeti a brüsszeli Politico, amely arra mutat rá, hogy Európában nőtt meg igazán az oroszok aktivitása...","id":"20210621_Visszahuzodnake_az_orosz_kemek_a_BidenPutyin_talalkozo_utan","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=a87b168c-5c82-44d5-830f-ae6d37ac02ff&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"33958c48-62dd-40ee-b233-f9309374a2e9","keywords":null,"link":"/gazdasag/20210621_Visszahuzodnake_az_orosz_kemek_a_BidenPutyin_talalkozo_utan","timestamp":"2021. június. 21. 18:56","title":"Visszahúzódnak-e az orosz kémek a Biden–Putyin-találkozó után?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"46b7b9f4-1638-4cf4-bfd7-458d8b031de3","c_author":"MTI","category":"sport","description":"Katar egymillió adag oltóanyagot biztosít a drukkereknek.","shortLead":"Katar egymillió adag oltóanyagot biztosít a drukkereknek.","id":"20210621_oltas_szurkolo_nezoter_2022es_foci_vb","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=46b7b9f4-1638-4cf4-bfd7-458d8b031de3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5f2bdfdf-a760-4220-a07b-0d2704452f43","keywords":null,"link":"/sport/20210621_oltas_szurkolo_nezoter_2022es_foci_vb","timestamp":"2021. június. 21. 08:52","title":"Csak beoltott szurkolók lehetnek a nézőtéren a 2022-es foci vb-n","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1841bda2-7cf9-4890-a661-592c3b43e303","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Egy sor nagy nevű budapesti étterem fogott össze, hogy kitelepüljenek a Szigligeti várba.","shortLead":"Egy sor nagy nevű budapesti étterem fogott össze, hogy kitelepüljenek a Szigligeti várba.","id":"20210621_gerendai_szigligeti_var_varudvar","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=1841bda2-7cf9-4890-a661-592c3b43e303&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"00b2f085-204f-4f0b-94ad-46a3801625bf","keywords":null,"link":"/kkv/20210621_gerendai_szigligeti_var_varudvar","timestamp":"2021. június. 21. 10:11","title":"Gerendaiék a Balatonnál fogtak gasztrovállalkozásba","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1a860600-b8c3-4d48-8b00-f914f0b546e9","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Az 54 éves férfi a baltájával akadályozta meg, hogy az állat megharapja, de így is súlyosan megsérült.","shortLead":"Az 54 éves férfi a baltájával akadályozta meg, hogy az állat megharapja, de így is súlyosan megsérült.","id":"20210621_medvetamadas_szekelyfold_aldozat_korhaz","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=1a860600-b8c3-4d48-8b00-f914f0b546e9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"dab2df5f-64f2-43b1-bded-737d62d0d593","keywords":null,"link":"/elet/20210621_medvetamadas_szekelyfold_aldozat_korhaz","timestamp":"2021. június. 21. 18:36","title":"Újabb medvetámadás történt Székelyföldön, az áldozat kórházba került","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"36541204-32a6-4e10-aff0-ccf5aa75a43b","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Egy-egy téma pillanatok alatt vitás helyzetet szülhet a Facebookon, ami különösen a csoportokban lehet zavaró. Az oldal üzemeltetői kitalálták, hogyan tudnák ezt megakadályozni anélkül, hogy a másik cenzúrát kiáltson.","shortLead":"Egy-egy téma pillanatok alatt vitás helyzetet szülhet a Facebookon, ami különösen a csoportokban lehet zavaró. Az oldal...","id":"20210621_facebook_csoport_kommentek_hozzaszolas_moderalas_moderacio","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=36541204-32a6-4e10-aff0-ccf5aa75a43b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2ad0d867-5e12-427d-a63f-58b59fc59243","keywords":null,"link":"/tudomany/20210621_facebook_csoport_kommentek_hozzaszolas_moderalas_moderacio","timestamp":"2021. június. 21. 08:03","title":"Új funkció jön a Facebookra, le lehet vele lassítani a kommentelést","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]