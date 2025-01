Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"0ae4e5fd-446e-454b-bc26-a7b2df4e3180","c_author":"Balizs Benedek","category":"sport","description":"Utolsó másodperces magyar gólok az olimpián, a foci- és a kézilabda-Eb-n, a férfi párbajtőrözők aranytussal megnyert döntője, példátlan holtverseny női 1500 gyorson, a „semmiből jött” aranyérem taekwondóban és Milák Kristóf olimpiai bajnoki címet érő benyúlása. Csak néhány pillanat az év legszebb magyar sportsikereiből, amelyeket most képekkel és videókkal elevenítünk fel.","shortLead":"Utolsó másodperces magyar gólok az olimpián, a foci- és a kézilabda-Eb-n, a férfi párbajtőrözők aranytussal megnyert...","id":"20241231_Az-ev-legszebb-magyar-sportpillanatai-kezilabda-vivas-parbajtor-foci-labdarugas-uszas-olimpia-gulyas-michelle-milak-kristof-marton-viviana-csoboth-kevin-rasovszky-kristof-betlehem-david-simon-petra-konkoly-zsofia-paralimpia-ebx","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/0ae4e5fd-446e-454b-bc26-a7b2df4e3180.jpg","index":0,"item":"a9402237-9379-4013-9569-fa9efc1d77d0","keywords":null,"link":"/sport/20241231_Az-ev-legszebb-magyar-sportpillanatai-kezilabda-vivas-parbajtor-foci-labdarugas-uszas-olimpia-gulyas-michelle-milak-kristof-marton-viviana-csoboth-kevin-rasovszky-kristof-betlehem-david-simon-petra-konkoly-zsofia-paralimpia-ebx","timestamp":"2024. december. 31. 20:00","title":"Garantált a libabőr – ezek voltak az év legszebb magyar sportpillanatai","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"630f264a-bff3-4d8c-9007-5ce68c6749e8","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"Japán kutatók új formában mutatták be hazájuk ősi, merített papírját a vasit. Az újdonság a szintetikus anyagok környezetkímélő alternatívája lehet.","shortLead":"Japán kutatók új formában mutatták be hazájuk ősi, merített papírját a vasit. Az újdonság a szintetikus anyagok...","id":"20250101_japan-vasi-papir-erosebb-mint-a-muanyag-konnyen-lebomlik","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/630f264a-bff3-4d8c-9007-5ce68c6749e8.jpg","index":0,"item":"5e7480d1-ffeb-4007-aa4b-8ce612b4ad9b","keywords":null,"link":"/tudomany/20250101_japan-vasi-papir-erosebb-mint-a-muanyag-konnyen-lebomlik","timestamp":"2025. január. 01. 18:03","title":"Kisebb csoda Japánból: papír, ami erősebb, mint a műanyag, viszont könnyen lebomlik","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1c2c9b70-46e6-48a8-a6cf-59e6458e2348","c_author":"HVG","category":"cegauto","description":"A japán márka összességében is piacvezető. ","shortLead":"A japán márka összességében is piacvezető. ","id":"20250102_suzuki-vitara-uj-auto-eladas-piacvezeto","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/1c2c9b70-46e6-48a8-a6cf-59e6458e2348.jpg","index":0,"item":"95959936-8431-4e2d-8ef0-f932cdcd73c7","keywords":null,"link":"/cegauto/20250102_suzuki-vitara-uj-auto-eladas-piacvezeto","timestamp":"2025. január. 02. 12:15","title":"A Suzuki Vitara lett itthon a legnépszerűbb új autó tavaly","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7d2f302a-7161-4e3d-9106-f0b82c1955bc","c_author":"Domány András","category":"itthon","description":"Aki értékes ajándékot kap, és megtartja, annak pótdíjat kell befizetnie.","shortLead":"Aki értékes ajándékot kap, és megtartja, annak pótdíjat kell befizetnie.","id":"20241231_A-kormany-az-ev-utolso-napjan-sajat-tagjainak-megvesztegethetetlensegerol-is-gondoskodik","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/7d2f302a-7161-4e3d-9106-f0b82c1955bc.jpg","index":0,"item":"bc0766bf-a00b-477d-aa4b-5594846795c0","keywords":null,"link":"/itthon/20241231_A-kormany-az-ev-utolso-napjan-sajat-tagjainak-megvesztegethetetlensegerol-is-gondoskodik","timestamp":"2024. december. 31. 22:06","title":"A kormány az év utolsó napján saját tagjainak megvesztegethetetlenségéről is gondoskodik","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1704923a-9ce1-4997-820d-2e0d432ce69b","c_author":"Sztupa Melitta Boglárka","category":"kultura","description":"A <em>Parthenopé – Nápoly szépe</em> egy olyan ember történetét meséli el, aki minden lépésével az ellen lázad, hogy csak a gyönyörű nőt lássák meg benne.","shortLead":"A <em>Parthenopé – Nápoly szépe</em> egy olyan ember történetét meséli el, aki minden lépésével az ellen lázad...","id":"20250101_A-szirenek-nem-mennek-ferjhez-sorrentino-kritika","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/1704923a-9ce1-4997-820d-2e0d432ce69b.jpg","index":0,"item":"de806d06-106d-4436-8d22-31269f874c0f","keywords":null,"link":"/kultura/20250101_A-szirenek-nem-mennek-ferjhez-sorrentino-kritika","timestamp":"2025. január. 01. 16:50","title":"A szirének nem mennek férjhez – kritika Paolo Sorrentino új filmjéről","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3ebca5db-732d-4028-ac2c-8d5f62c8cf20","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A politikus szerint az lenne a tisztességes, ha a párt kivonulna a parlamentből.","shortLead":"A politikus szerint az lenne a tisztességes, ha a párt kivonulna a parlamentből.","id":"20250102_kendernay-janos-lmp-kilepes","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/3ebca5db-732d-4028-ac2c-8d5f62c8cf20.jpg","index":0,"item":"59e50c71-babf-46e2-ae5d-305e15e6c857","keywords":null,"link":"/itthon/20250102_kendernay-janos-lmp-kilepes","timestamp":"2025. január. 02. 13:00","title":"Kilépett az LMP-ből Kendernay János is","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"21cb119c-f8fa-4e18-8044-4d046c932782","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Az arc, a testalkat, a szakáll, a szivar stimmel, de úgy tűnik, mégsem a volt filmügyi biztos volt a modell.","shortLead":"Az arc, a testalkat, a szakáll, a szivar stimmel, de úgy tűnik, mégsem a volt filmügyi biztos volt a modell.","id":"20250102_boston-festmeny-andy-vajna","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/21cb119c-f8fa-4e18-8044-4d046c932782.jpg","index":0,"item":"59202c7d-68ae-41d9-b669-82da69c301a7","keywords":null,"link":"/elet/20250102_boston-festmeny-andy-vajna","timestamp":"2025. január. 02. 11:33","title":"Andy Vajnát látták bele a netezők egy lomtalanításról előkerült festménybe","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d7b12d8e-ee46-4145-a16f-6cc7219e7dfa","c_author":"hvg360","category":"360","description":"A hvg360 új dokumentumfilmje a magyarországi ballroom szubkultúra világát mutatja be. Végigkíséri a Kiki House of Bandita tagjainak táncpróbáit, fellépésüket egy versenyen, és egy intim karácsonyi vacsorán is ott lehetnek a nézők. A Vogue –olyan, mint egy nagy család című filmet először 2024 júniusában mutatta be a hvg360.","shortLead":"A hvg360 új dokumentumfilmje a magyarországi ballroom szubkultúra világát mutatja be. 